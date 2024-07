Bryan Adams: Máy tính đã thay đổi Rock

Trong cuộc trò chuyện với The Talks, trước câu hỏi "nhạc rock đã chết rồi phải không?", Bryan Adams nói: "Tôi đã nói điều đó một lần như một trò đùa, nhưng ngày nay nhạc rock ngày càng phổ biến trong các buổi hòa nhạc, vì vậy ở một khía cạnh nào đó nó vẫn hoạt động tốt".

"Nhạc rock không còn được phát trên đài như trước nữa và bọn trẻ không còn có những thần tượng guitar như tôi khi lớn lên" - Bryan nói tiếp - "Nên kết quả là bọn trẻ không còn chơi guitar như trước nữa. Máy tính đã thay đổi rock rồi. Để trở thành một nhạc sĩ ngày nay, bạn không cần phải chơi một loại nhạc cụ như ngày xưa và ca sĩ cũng vậy. Mọi thứ đều đã có sẵn trong máy tính hoặc tín hiệu được xử lý thông qua máy tính. Chúng ta đã thay đổi cách chúng ta thực hiện mọi thứ".

Còn tình yêu hay hy vọng của anh dành cho nhạc rock thì sao - điều đó cũng đã thay đổi phải không?

- Tôi thích sáng tác âm nhạc, điều đó không bao giờ thay đổi. Một ngày nọ, người quản lý cũ của tôi gọi cho tôi để hỏi tôi đang làm gì và tôi nói rằng tôi đang viết bài hát, và anh ấy trả lời: "Tại sao phải bận tâm? Không ai quan tâm đến âm nhạc mới".

Tôi không tin điều đó! Tôi không tuyệt vọng về tương lai của nhạc rock, bởi vì như tôi đã nói, ở một khía cạnh nào đó, nó tốt hơn bao giờ hết và các hợp đồng biểu diễn rất tuyệt vời. Trẻ em tìm thấy các bài hát qua Internet, trong khi tôi nhớ mình đã cùng mẹ lái xe vòng quanh và nghe đài AM và The Beatles. Tất nhiên, điều đó đã mở ra cánh cửa cho hầu hết các nghệ sĩ nhạc rock của thập niên 70, một số tôi may mắn được xem trực tiếp như Led Zeppelin và T.Rex, và những người khác mà tôi đã đi lưu diễn cùng, như Bowie và Tina Turner...

'Tôi nghĩ bạn cần nhiều hơn sự kiên trì để trở thành một nhạc sĩ'. Bryan Adams.

(Ảnh: Bryan Adam Facebook)

Điều gì đã giúp anh duy trì khả năng sáng tạo của mình bất chấp tất cả những điều đó? Có lẽ tình yêu nhiếp ảnh đã truyền cảm hứng cho âm nhạc của anh hoặc có thể nó chỉ giúp anh có thời gian nghỉ ngơi với âm nhạc khi cần?



- Đó là một câu hỏi hay và tôi không hiểu tại sao tôi lại nghiên cứu sâu về nhiếp ảnh đến vậy. Có điều gì đó về nó khi tôi bắt đầu, có lẽ đó là chiếc máy ảnh Rolleiflex những năm 1950 tôi mua ở Nhật Bản. Có điều gì đó đáng kinh ngạc về chiếc máy ảnh đó, hầu hết mọi bức ảnh tôi chụp dù phơi sáng chính xác hay không, dường như đều có điều gì đó thú vị về nó.

Đó là một sự chuyển hướng khỏi âm nhạc, nhưng đồng thời nó cũng là một phần không thể thiếu, bởi vì tôi bắt đầu tự chụp chân dung cho các album, không phải theo cách của Cindy Sherman, mà tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng từ cửa sổ và sắp đặt chân máy và máy hẹn giờ của tôi và hy vọng điều tốt nhất cho bức ảnh.

Trên thực tế, tôi nghĩ rằng nhiều bức ảnh mang tính biểu tượng nhất của anh có tính âm nhạc nhất định. Như ảnh Lana Del Rey trong gương, trông giống như bìa album, trong khi những bức ảnh khác, như chân dung của Mick Jagger hay Amy Winehouse thực sự thể hiện một cuộc đời dành riêng cho âm nhạc.

- Cảm ơn! Khi bạn làm việc với những người xuất sắc như những người bạn vừa đề cập, bạn chỉ cần có mặt ở đó để thực hiện việc chụp, bởi vì theo bản năng, họ biết phải làm gì. Ý tôi là: bật nhạc lên, hoặc đến một không gian đầy cảm hứng, một tách trà, ai mà biết được. Mick mang đến âm nhạc của riêng mình, thật tuyệt vời, Amy thì muốn The Shirelles.

'Tạo ra thứ gì đó từ con số không theo cách đó về cơ bản là một điều kỳ diệu… Điều đó không hề dễ dàng, tốn rất nhiều công sức, đôi khi bạn thậm chí không biết mình đã làm được gì cho đến khi nhìn lại công việc đó'. Bryan Adams.

(Ảnh: Bryan Adams)

Sáng tác có xuất phát từ cùng một nơi sáng tạo như nhiếp ảnh không?



- Chà, tất cả đều bắt đầu từ con số không, và thông thường vào cuối ngày, bạn sẽ có thứ gì đó mới mẻ và độc đáo để xem hoặc nghe. Và nỗ lực đó thật thú vị, tôi chắc chắn có thể nhớ nhiều lần ngước nhìn đồng tác giả của mình, mỉm cười và nghĩ, "Chà… Đây quả là một điều gì đó hay ho".

Tạo ra thứ gì đó từ con số không theo cách đó về cơ bản là phép thuật, không hề có mánh khóe. Điều đó không hề dễ dàng, phải mất rất nhiều công sức để đạt được điều đó. Đôi khi bạn thậm chí không biết mình đã làm được điều gì cho đến khi nhìn lại công việc hoặc nghe băng. Đôi khi khoảnh khắc đó quá nhỏ bé, bạn bỏ lỡ nó. Nó giống như khai thác kim cương vậy.

(Ảnh: Bryan Adams)

Việc có những cộng tác viên giỏi có giúp ích gì không - những người như Robert "Mutt" Lange và Jim Vallance, những người đã mang lại chút phép thuật cần thiết cho ý tưởng của anh?

- Hai chàng trai đó là những anh hùng thầm lặng trong một số bài hát lớn nhất của tôi và khoảnh khắc tôi vừa nói đến khi cả hai chúng tôi đều biết điều gì đó là tốt, đó là điều tôi đã trải qua với cả hai người họ.

Sáng tác không chỉ là một kỹ năng, ý tôi là, vâng, bạn cần có một số kiến thức để có thể chơi một nhạc cụ hoặc ghép vần, nhưng điều tôi thấy thú vị là nhiều ban nhạc và nhạc sĩ trẻ đã tạo ra một số trong những kỹ năng đó. Vì vậy, theo một cách nào đó, đó là việc không biết gì cả và chỉ đơn giản là làm theo nó mà thôi.

Vậy điều gì tạo nên một bài hát hay và một bức ảnh đẹp - nếu không có quy tắc nào về cách mà anh đạt được điều đó?

- Tôi nghĩ dấu ấn của một bài hát, một bức ảnh hay một bức tranh hay là điều bạn có thể ghi nhớ. Nó thật đơn giản. Điều đó không có nghĩa là những bức ảnh hoặc bức tranh khác không đẹp; nếu nó làm bạn cảm động hoặc nếu nó truyền cảm hứng cho bạn thì thật tuyệt. Tất nhiên, tuyệt vời là chủ quan, bởi vì điều tương tự với người khác có thể không có tác dụng gì. Nhưng nếu bạn nỗ lực, sẽ có lúc những thứ vô hình trở nên hữu hình và trong một khoảnh khắc… Bạn là một phù thủy.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!