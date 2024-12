Bruno Mars "bắt ghen" online khi Rosé (BLACKPINK) hôn trai lạ

Rosé (BLACKPINK) đang chiếm sóng truyền thông với album solo rosie. 12h trưa ngày 6/12 (theo giờ Việt Nam), Rosé chính thức "thả xích" MV ca khúc chủ đề toxic till the end. Nam chính của MV này là mỹ nam Gossip Girl phiên bản mới - Evan Mock.

Trên trang cá nhân, nữ idol đăng lại ảnh chụp cùng Evan Mock để quảng bá cho ca khúc. Rất nhanh chóng, Bruno Mars đã vào "hỏi thăm" trai lạ xuất hiện bên cô em gái thân thiết: "Chờ 1 phút! Ai đây?". Màn "bắt ghen" online của Bruno Mars khiến nhiều fan rần rần, đoán xem Rosé sẽ đáp lại thế nào. Hiện nay, giọng ca BLACKPINK vẫn chưa online để trả lời câu hỏi của ông anh thân thiết. Trước đó trong MV APT., nam ca sĩ chỉ được Rosé hôn má còn trong MV toxic till the end, giọng ca BLACKPINK đã táo bạo hôn môi Evan Mock.

Bruno Mars "đánh ghen" online khi thấy cô em thân thiết xuất hiện bên trai lạ

Bruno Mars chỉ được Rosé hôn má

Còn Evan Mock và Rosé đã hôn môi táo bạo trong MV toxic till the end

Được phát hành vào ngày 18/10, APT. của Rosé và Bruno Mars đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài hát hiện đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Global 200 trong tuần thứ tư liên tiếp. Với APT., Rosé - thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK, đã củng cố vị thế của mình như một ngôi sao solo trong năm nay, phá vỡ kỷ lục trên Spotify và trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop nhanh nhất vượt qua 100 triệu lượt phát trực tuyến.

Trong khi đó, Bruno Mars, một ngôi sao nhạc pop người Mỹ từng đoạt giải Grammy, cũng đã được người nghe Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt với những bản hit như Just the Way You Are, Marry You và Uptown Funk. Buổi hòa nhạc cháy vé tại Seoul năm ngoái của anh đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ.

APT. chính là khởi đầu cho mối duyên của 2 nghệ sĩ. Rosé có bước tiến mạnh mẽ vào thị trường Mỹ, còn Bruno Mars cũng "Hàn tiến" và lần đầu được trải nghiệm cuộc sống của 1 idol Kpop. 2 anh em liên tục tương tác dễ thương trên mạng xã hội, rồi cùng nhau tham dự lễ trao giải MAMA 2024.

Bruno Mars và Rosé tại lễ trao giải MAMA 2024 vừa qua

Album mới rosie của Rosé gồm 12 ca khúc viết về những tan vỡ trong tình yêu. Rosé khiến công chúng bất ngờ khi không cần Dispatch khui, mà tự công khai chuyện tình cảm của bản thân. Những trải nghiệm này thậm chí còn trở thành cảm hứng để cô sáng tác nhạc. Hiện tại, netizen đang "ráo riết" tìm xem bạn trai cũ độc hại khiến đoá hồng nước Úc đau khổ là ai.

Album mới của Rosé được lấy cảm hứng từ chuyện tình tan vỡ

