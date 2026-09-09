Brand kính áp tròng LensLens "chơi lớn", mời PunPun làm "bạn thân" thương hiệu, khiến cộng đồng GenZ đứng ngồi không yên

Sau chuỗi nội dung liên tục "thả hint" trên mạng xã hội, nhân vật bí ẩn của LensLens cuối cùng cũng được gọi tên. PunPun chính thức trở thành "Bestie" đồng hành cùng thương hiệu trong "Save Youth", BST mới ra mắt ngày 6/9, lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ.

Những ngày gần đây, LensLens liên tục thu hút sự chú ý khi đăng tải các nội dung gợi mở về một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện trong chiến dịch mới. Thay vì công bố ngay từ đầu, thương hiệu lựa chọn cách hé lộ từng chi tiết thông qua chuỗi nội dung "Guess Who", từ những hình ảnh quen thuộc đến các dấu hiệu gắn với nhân vật.

Cách triển khai này nhanh chóng tạo ra nhiều dự đoán trong cộng đồng người theo dõi. Sau thời gian úp mở, LensLens chính thức xác nhận PunPun là "Bestie" đồng hành trong chiến dịch "Save Youth", đánh dấu lần kết hợp giữa thương hiệu kính áp tròng và một trong những creator được đông đảo bạn trẻ yêu thích.

LensLens chính thức công bố PunPun trở thành gương mặt đồng hành trong chiến dịch Save Youth.

PunPun trở thành "Bestie" - Bạn thân thương hiệu LensLens trong BST "Save Youth" dành riêng cho Gen Z mùa tựu trường

Việc lựa chọn PunPun là gương mặt đồng hành được xem là phù hợp với tinh thần mà LensLens muốn truyền tải trong chiến dịch lần này. Với hình ảnh trẻ trung, gần gũi cùng lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, PunPun có nhiều điểm tương đồng với nhóm khán giả trẻ mà thương hiệu hướng đến.

Trong chiến dịch lần này, PunPun không chỉ xuất hiện trong các nội dung truyền thông mà được LensLens gọi là "Bestie" - người bạn đồng hành cùng thương hiệu trong những khoảnh khắc đặc trưng của tuổi trẻ.

Đây cũng là tinh thần mà LensLens muốn xây dựng cho "Save Youth". BST không đơn thuần xoay quanh việc ra mắt những màu lens mới mà lấy cảm hứng từ những năm tháng học đường, đặc biệt là những khoảnh khắc mà người trẻ muốn lưu lại bằng hình ảnh.

PunPun trở thành "Bestie" đồng hành cùng LensLens trong chiến dịch Save Youth, lan tỏa tinh thần tuổi trẻ và mùa tựu trường đến cộng đồng Gen Z.

"Save Youth" BST lấy cảm hứng từ những năm tháng tuổi trẻ, đem đến cho GenZ mùa "Back to School" đầy hứng khởi

BST "Save Youth" đã chính thức được LensLens giới thiệu vào ngày 6/9, thời điểm học sinh, sinh viên bắt đầu bước vào một năm học mới với nhiều hoạt động và sự kiện.

"Save Youth" mang đến nhiều lựa chọn lens với màu sắc và hiệu ứng khác nhau, từ những thiết kế thiên về tự nhiên, dễ sử dụng hàng ngày đến những màu có khả năng tạo điểm nhấn rõ hơn trong những dịp trọng đại.

Điểm đáng chú ý là LensLens không xây dựng BST theo một hình ảnh duy nhất. Mỗi màu lens được đặt trong những hoàn cảnh khác nhau của đời sống tuổi trẻ.Theo đó, lens không chỉ được xem như một sản phẩm làm đẹp mà trở thành một phần không nhỏ trong cách người trẻ thể hiện cá tính và lưu giữ hình ảnh thanh xuân của mình.

LensLens gây ấn tượng mạnh với Chuỗi hoạt động mở rộng trải nghiệm chiến dịch

Bên cạnh màn ra mắt BST, LensLens triển khai nhiều hoạt động xoay quanh "Save Youth" nhằm tạo thêm điểm chạm với cộng đồng người dùng trẻ.

Nổi bật nhất phải kể đến sự kiện LensLens sẽ tổ chức Mega Live 9//9 cùng PunPun, tiếp nối chuỗi hoạt động sau khi BST chính thức lên sóng. Phiên livestream dự kiến giới thiệu thêm các sản phẩm thuộc BST "Save Youth", hoạt động tương tác với người xem cùng các phiên bản quà tặng collab được chuẩn bị riêng cho chiến dịch. Đánh dấu lần đầu tiên PunPun trực tiếp đồng hành cùng LensLens trong một hoạt động livestream quy mô lớn.

Song song với hoạt động trên nền tảng số, LensLens cũng triển khai các hoạt động trải nghiệm tại trực tiếp tại cửa hàng, trong đó phải kể đến không gian chụp ảnh photobooth được thiết kế đặc biệt theo chủ đề "Save Youth" và các hoạt động tương tác khác dành cho khách hàng trẻ.

LensLens mở rộng trải nghiệm chiến dịch Save Youth với Mega Live cùng PunPun và chuỗi hoạt động tương tác dành cho Gen Z.

Từ BST mới đến chiến dịch dành cho cộng đồng Gen Z

Với "Save Youth", LensLens lựa chọn mùa tựu trường làm thời điểm giới thiệu BST mới, đồng thời kết hợp cùng PunPun để mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ. Từ chuỗi nội dung hé lộ nhân vật đồng hành, màn ra mắt BST ngày 6/9 đến Mega Live cùng PunPun ngày 9/9 và các hoạt động trải nghiệm tại store, chiến dịch được triển khai theo một mạch thống nhất xoay quanh tinh thần của tuổi trẻ và những khoảnh khắc gắn liền với đời sống học đường.

Thông qua lần kết hợp này, LensLens giới thiệu "Save Youth" không chỉ như một BST lens mới mà còn như một chiến dịch hướng đến cộng đồng Gen Z, nơi sản phẩm, sự sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm được kết nối trong cùng một câu chuyện thương hiệu.