FANOS đồng hành tạo nên sự thành công của concert Xoay Tròn Day 3 của Hoàng Dũng

Đêm diễn thứ 3 của concert "Xoay Tròn" không chỉ là bữa tiệc âm nhạc bùng nổ của Hoàng Dũng mà còn đánh dấu bước ngoặt công nghệ chưa từng có trong Vpop, khi nền tảng FANOS xuất hiện và biến fan từ người thưởng thức thành " nhà đồng sáng tạo".

10.000 khán giả và cú "bắt tay" bùng nổ giữa Hoàng Dũng x FANOS tại concert lần 3

Tối 6/9, Hoàng Dũng đã tổ chức thành công đêm diễn thứ 3 của concert Xoay Tròn tại tại Vinhomes Ocean Park 3 với hơn 10.000 khán giả tham dự. Đặc biệt, toàn bộ số vé của sự kiện âm nhạc nổi bật nhất tháng 9 này cũng đã nhanh chóng "cháy hàng" kể từ khi mở bán - tiếp nối sự thành công của hai đêm diễn trước đó.

Thế nhưng, điều khiến concert lần này trở thành cái tên "hot hòn họt" trên mạng xã hội không chỉ dừng lại ở âm nhạc ballad ngọt ngào, dàn âm thanh chất lượng, mà chính là trải nghiệm chưa từng có do Hoàng Dũng dành cho cộng đồng fandom của mình.

Hoàng Dũng lần đầu tiên cho fan được quyền quyết định outfit mở màn trong concert của mình, tạo nên sự tương tác 2 chiều.

Lần đầu tiên sau hơn 10 năm làm nghề, Hoàng Dũng quyết định "chơi lớn" khi trao quyết định một phần kịch bản concert cho fan thông qua ứng dụng công nghệ FANOS . Và chỉ trong vòng 5 ngày mở tính năng Fan’s Choice , hệ thống đã ghi nhận tới hơn 2.000 lượt bình chọn trực tiếp để quyết định từ kiểu tóc cho đến màu sắc trang phục mở màn của nam ca sĩ.

Cảm giác lần đầu tiên được "chung tay" vào khâu sáng tạo outfit cho idol ngay trên sân khấu quy mô lớn đã khiến cộng đồng fan hào hứng hơn bao giờ hết.

Kết quả bình chọn được thực hiện minh bạch, rõ ràng trên ứng dụng FANOS.

Không dừng lại ở đó, FANOS còn tái định nghĩa toàn bộ hành trình đi đu idol khi cho phép số hóa 100% vé concert và các vật phẩm (merchandise) thành "dấu ấn đồng hành" và lưu giữ vĩnh viễn. Ngoài ra, FANOS còn tạo cơ hội cho cộng đồng Bạn Nhạc "săn" các phần quà độc quyền có chữ ký của Hoàng Dũng hay hàng ngàn phần quà công nghệ xịn xò như AirPods, máy ảnh, loa bluetooth…

Một khán giả chia sẻ ngay tại sân khấu: "Cảm giác đi đu show mà mỗi hành trình check-in, mua chiếc vé hay tích điểm đều được ghi nhận rõ ràng khiến mình cảm thấy tình cảm dành cho idol thực sự trân trọng và đáp lại!" . Có thể thấy, sự xuất hiện của FANOS đã biến Xoay Tròn Day 3 từ một sự kiện âm nhạc đơn thuần trở thành một ngày hội kết nối hai chiều đúng nghĩa.

Các fan còn được tặng quà như AirPod, loa, quạt, card có chữ ký độc bản của nghệ sĩ.

FANOS - Nền tảng "kết nối hai chiều" và tầm nhìn đưa IP Việt ra thế giới

Nhìn từ thành công của Xoay Tròn Day 3, có thể khẳng định FANOS không chỉ là một chiến dịch tru yền thông ngắn hạn, mà là phát pháo mở màn cho một xu hướng công nghệ giải trí hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thế Vinh (Đồng sáng lập kiêm CEO FANOS), khoảng trống lớn nhất của thị trường giải trí hiện tại là người hâm mộ có quá nhiều nơi để tương tác như mạng xã hội, livestream, mua vé, vote..., thế nhưng lại thiếu một "không gian chung" để lưu giữ trọn vẹn hành trình đó.

FANOS ra đời nhằm giải quyết triệt để bài toán này bằng khái niệm "Proof-of-Love".

FANOS ra đời nhằm giải quyết triệt để bài toán này bằng khái niệm "Proof-of-Love" (Bằng chứng tình yêu). Nhờ tích hợp công nghệ quản lý dữ liệu hiện đại đứng phía sau trải nghiệm người dùng, FANOS mang đến bộ t hước đo chuẩn chỉnh như:

- Điểm XP: Ghi nhận mức độ gắn bó, đóng góp của từng thành viên

- Điểm LUV: Quy đổi từ các hoạt động ủng hộ nghệ sĩ như mua merchandise, tham gia sự kiện cụ thể của một nghệ sĩ, có thể được quy đổi ra quyền lợi sau này

Tại thị trường Việt Nam, mô hình kinh tế Fandom (Fan Economy) đang bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự thành công của mô hình FANOS x Hoàng Dũng mở ra cơ hội hợp tác cho hàng loạt Artist, Creator hay bất kỳ cộng đồng sở thích nào. Nghệ sĩ giờ đây không chỉ sở hữu tệp fan "con số ảo" trên MXH, mà thực sự nắm bắt được dữ liệu fandom cá nhân hóa, minh bạch để tri ân đúng người, đúng thời điểm.

Hàng nghìn fan thích thú trước những tiện ích mà FANOS mang lại trong concert của Hoàng Dũng.

Xa hơn câu chuyện trong nước, FANOS còn mang trong mình sứ mệnh giải bài toán nâng t ầm Sở hữu trí tuệ (IP) Việt.

Bằng việc xây dựng hạ tầng công nghệ bảo vệ bản quyền, quản lý tác quyền số và xác thực Fan ID minh bạch, FANOS hướng tới việc giúp các nghệ sĩ Việt bảo vệ chất xám sáng tạo một cách trọn vẹn nhất. Đây chính là bệ phóng vững chắc để không chỉ công nghệ Việt, mà chính các sản phẩm văn hóa, âm nhạc và hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam tự tin vươn xa, tiếp cận thị trường quốc tế một cách chuyên nghiệp.

Thành công của Hoàng Dũng tại Concert Xoay Tròn Day 3 cùng sự đồng hành của FANOS đã vẽ nên một tương lai mới cho ngành giải trí: Nơi nghệ sĩ sáng tạo hết mình, công nghệ âm thầm hỗ trợ phía sau, và người hâm mộ thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi bước tiến của thần tượng.