Chưa đi làm đã sợ 'vỡ mộng': Bí kíp thoát kiếp rải CV vô định cho Gen Z

Chưa cầm bằng tốt nghiệp nhưng lướt đâu cũng thấy bạn bè khoe thư mời nhận việc ? Cảm giác FOMO dâng trào khiến không ít Gen Z nhắm mắt rải CV vì sợ thành người tụt lại phía sau. Nhưng khi cơn sốt vội vã qua đi, câu hỏi thực sự mới xuất hiện: "Liệu đây có phải công việc mình thực sự muốn?"

‏Có việc ngay chưa chắc là một khởi đầu tốt‏

‏Mới rời ghế nhà trường, khao khát lớn nhất của đa số người trẻ là phải có việc ngay và luôn. Một phần để khẳng định bản thân, phần khác để né áp lực đồng trang lứa đang đè nặng.‏

‏Thế nhưng, hành trình vội vã ấy thường dẫn đến những cú vỡ mộng. Bạn có thể "pass" vòng phỏng vấn của một công ty danh tiếng, nhưng mỗi sáng thức dậy đi làm lại là một cuộc đấu tranh tâm lý. Bạn có thể nhận một mức lương khởi điểm khá ổn, nhưng đổi lại là một môi trường đầy "toxic" và vắt kiệt sức lực.‏

‏Gen Z mau chóng nhận ra: Có việc làm khác hoàn toàn với việc tìm đúng chỗ để gắn bó. Thay vì vội vã nhắm mắt chọn đại để rồi bị ngợp, điều Gen Z thực sự cần là một công việc hợp vibe và gu cá nhân của chính mình.‏

‏Gen Z đi làm: Không ngại va chạm, chỉ cần biết mình "Muốn gì"‏

‏Thường bị gắn mác là hay đòi hỏi hoặc chóng chán, nhưng thật ra Gen Z chỉ đang cực kỳ thẳng thắn với nhu cầu của mình. Tiêu chuẩn chọn công việc đầu đời của người trẻ vô cùng thực tế:‏

- ‏"Tôi muốn có một người hướng dẫn có tâm." Cày deadline không sợ, chỉ sợ lơ ngơ không ai cầm tay chỉ việc.‏

- ‏"Tôi muốn một mức lương đủ sống." Không ước mơ xa hoa, chỉ cần đủ tự lo cho bản thân và ngẩng cao đầu không cần xin viện trợ từ phụ huynh.‏

- ‏"Tôi muốn một môi trường cởi mở."‏ ‏Đó chính là nơi tiếng nói của những người trẻ được lắng nghe, tôn trọng và không drama.‏

- ‏"Tôi muốn làm đúng chuyên ngành." Tận dụng những kiến thức đã học tập và khổ công nghiên cứu để tiếp nối, đi tiếp trên con đường bản thân đã mất nhiều tâm sức đắn đo, chọn lựa.‏

- ‏"Tôi muốn đi làm nhưng vẫn có thời gian cho bản thân." Hết giờ làm vẫn có thời gian nạp năng lượng và sống cuộc đời riêng.‏

‏Người trẻ‏ ‏đi làm không chỉ để tồn tại, họ đi làm để trải nghiệm. Chính vì thế, trong các buổi phỏng vấn, họ không ngần ngại hỏi ngược lại nhà tuyển dụng: ‏‏"Công ty có thể mang lại cho em môi trường như thế nào?"‏. Đó chính là sự thay đổi trong góc nhìn, cách người trẻ chủ động tìm kiếm một mảnh ghép thực sự vừa vặn với cuộc sống của mình.

‏Bye chuỗi ngày rải CV trong vô định, mở ra kỷ nguyên tìm việc chân ái‏

‏Khi mỗi người trẻ đều có một vũ trụ riêng với những định nghĩa khác nhau về "Tôi muốn", thì việc copy-paste công thức tìm việc từ người khác đã không còn là chân ái.‏

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