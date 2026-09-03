Lê Minh Quyền – Nhà sáng tạo nội dung đưa ẩm thực Biên Hòa đến gần hơn với cộng đồng

Lê Minh Quyền, sinh năm 1993, quê Hải Phòng được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi Quyền Vlog, là nhà sáng tạo nội dung tập trung vào lĩnh vực ẩm thực và trải nghiệm địa phương.

Gắn bó với Biên Hòa – Đồng Nai trong hơn 10 năm, anh lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, chân thật để giới thiệu những món ăn, hàng quán và nét văn hóa đời thường của vùng đất mà mình xem như quê hương thứ hai.

Chân dung nhà sáng tạo nội dung Lê Minh Quyền

Không đặt mục tiêu trở thành một nhà sáng tạo nội dung ngay từ những ngày đầu, anh đơn giản muốn ghi lại những nơi mình đã đến, những món ăn mình đã thưởng thức và những trải nghiệm mà bản thân cảm thấy đáng nhớ.

Lê Minh Quyền và kênh riêng về ẩm thực do anh là nhà sáng tạo nội dung

Điều thú vị là hành trình đến với công việc sáng tạo nội dung của Quyền lại bắt đầu khá tình cờ.

Quyền hào hứng chia sẻ về kỉ niệm bén duyên trở thành nhà sáng tạo nội dung là do một lần đi ăn cùng bạn bè, anh đã ngẫu hứng dùng điện thoại quay lại những khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ, chỉnh sửa và lồng ghép trải nghiệm cá nhân đơn giản và đăng lên nền tảng Tiktok như để lưu giữ làm kỷ niệm. Không ngờ video sau đó đã lên xu hướng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Clip triệu view về quán Bánh canh Cô Tư ở Bến Gỗ - Biên Hoà Quyền đăng từng viral trên mạng xã hội tháng 05/2025

Từ những lần sau, mỗi khi có dịp đi ăn uống cùng gia đình và bạn bè Quyền đều quay lại những đoạn video ngắn, rảnh rỗi thì chỉnh sửa edit và đăng lên trên mạng xã hội. Lâu dần việc đăng tải trở nên thường xuyên hơn, cho tới một ngày, khi kênh đạt hơn 5.000 người theo dõi, Quyền nhận được lời mời đầu tiên từ một chủ xe bánh mì nhỏ tại Biên Hòa. Đây cũng là dấu mốc khiến anh nhận ra những video tưởng như chỉ để lưu giữ trải nghiệm cá nhân đã thực sự tạo ra sự kết nối với cộng đồng.

Những ngày sau đó Quyền bắt đầu đầu tư nghiêm túc hơn vào nội dung, hình ảnh và cách kể chuyện. Anh dành thời gian tìm hiểu các địa điểm ăn uống, trải nghiệm món ăn, khám phá những điểm đến mới và ghi lại cảm nhận của mình dưới góc nhìn của một người trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh những nhà hàng, địa điểm được nhiều người biết đến, Quyền còn dành sự quan tâm đặc biệt cho những hàng quán nhỏ, những người bán hàng bình dân lớn tuổi và những món ăn mang đậm dấu ấn địa phương, nét văn hoá của người dân Biên Hoà - Đồng Nai. Chính sự gần gũi đó giúp những video của "Quyền Vlog" tạo được cảm giác tự nhiên và dễ tiếp cận với người xem.

Với anh, đôi khi một quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ hay một gánh hàng ven đường lại có thể chứa đựng những câu chuyện rất đẹp.

Một số quán ăn địa phương được Quyền lan toả đến người xem

Lê Minh Quyền chia sẻ: "Mình đã gắn bó hơn 10 năm với vùng đất Biên Hoà, hương vị ẩm thực của miền Nam, các món ăn mới của miền quê Nam bộ tuy rất khác ngoài miền Bắc quê mình nhưng mình lại cảm thấy rất hợp với bản thân, tựa như người địa phương lớn lên ở đây từ nhỏ".

Chân dung nhà sáng tạo nội dung Lê Minh Quyền

Với Quyền, dù có đi bất cứ đâu nhưng niềm đam mê với ẩm thực Biên Hoà đã trở thành một vùng ký ức tuổi thanh xuân của anh và sẽ cố gắng và phát huy những giá trị truyền thống, nét văn hoá ẩm thực, du lịch của địa phương với hy vọng được góp chút sức nhỏ bé lan tỏa giá trị hình ảnh Biên Hoà thân thương bằng tình yêu văn hóa ẩm thực từ trái tim mình.

Thông tin liên hệ qua kênh Tiktok của Quyền: www.tiktok.com/@quyendidauvlog