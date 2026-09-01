Gyu Shige chính thức ra mắt mô hình Buffet tại TP.HCM

Gyu Shige ra mắt mô hình buffet tại TP.HCM, nâng tầm trải nghiệm Yakiniku với thực đơn phong phú từ thịt bò, hải sản đến các món ăn kèm. Tại Gyu Shige Lê Văn Việt và Gyu Shige Grand Park, thực khách có thể tận hưởng những bữa nướng đa dạng trong không gian đậm chất Nhật, cùng loạt ưu đãi nhân dịp ra mắt.

‏Buffet Yakiniku với những lựa chọn làm nên dấu ấn Gyu Shige ‏

‏Gyu Shige‏ ‏ ‏ ‏(Công ty Cổ phần HINOKO)‏ ‏ l‏ ‏à chuỗi nhà hàng Yakiniku lâu đời được thực khách yêu thích đến từ Nhật Bản với hơn 160 chi nhánh trải dài khắp các thành phố nổi tiếng tại Châu Á. Mang trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Nhật Bản đến Việt Nam với tên gọi Gyu Shige - Ngưu Phồn, thương hiệu luôn tuyển chọn nguyên liệu kỹ lưỡng: thịt bò và hải sản cao cấp được nhập khẩu trực tiếp, kết hợp nguồn nguyên liệu tươi từ địa phương. Đặc biệt, rau củ được gieo trồng tại nông trại riêng ở Đà Lạt, góp phần tạo nên những bữa nướng Nhật trọn vị. ‏

‏Mô hình buffet mới tại Gyu Shige mở ra trải nghiệm nướng Yakiniku đa dạng, nơi những phần thịt được tuyển chọn kỹ lưỡng trở thành tâm điểm của bữa nướng. Từ khoảnh khắc thịt chạm vỉ, dậy lên hương thơm hấp dẫn, đến vị mềm mọng, đậm đà trong từng thớ thịt, tạo nên hành trình thưởng thức trọn vẹn dành cho những tín đồ ẩm thực Nhật Bản.‏

‏Nguyên liệu tại Gyu Shige được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo vị tươi ngon. Ảnh: DNCC

‏Nổi bật trong thực đơn là Set Menu đa dạng, kết hợp hài hòa giữa hương vị Nhật Bản và các món nướng hấp dẫn. Thực khách có thể khám phá nhiều lựa chọn trên bàn ăn, với điểm nhấn là các món thịt bò ủ mát.‏

‏Được tuyển chọn và bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, thịt bò giữ được độ mềm mọng cùng vị ngọt tự nhiên. Trên bếp nướng nóng, những đường vân mỡ dần tan quyện vào từng thớ thịt, đánh thức hương thơm và vị béo đặc trưng, mang đến trải nghiệm thưởng thức đậm đà, trọn vị. ‏

‏Dẻ sườn bò Tsubo (Tsubo Karubi) được ủ ấm và tẩm ướp trong hũ đất nung. Ảnh: DNCC

‏Bên cạnh đó, Sườn bò không xương và lưỡi bò mềm mang đến cảm giác mọng nước, giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt và cân bằng cùng lớp sốt thanh dịu. Combo Moriawase lại là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức nhiều tầng hương vị với sự kết hợp của thịt bò, heo và gà cùng các loại sốt tẩm ướp riêng biệt. ‏

Thưởng thức buffet trong không gian Nhật, đón loạt ưu đãi dịp ra mắt ‏

Không chỉ làm mới trải nghiệm ẩm thực với mô hình buffet, Gyu Shige còn chú trọng vào không gian để mỗi lần dùng bữa là một trải nghiệm trọn vẹn từ vị giác đến thị giác. Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống Nhật Bản, không gian tại các nhà hàng sử dụng chất liệu gỗ làm chủ đạo, kết hợp cách sắp đặt ánh sáng và vật dụng trang trí hài hòa, tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái nhưng vẫn giữ nét tinh tế đặc trưng. ‏

Với không gian rộng rãi, nhiều lựa chọn bàn ăn và phòng riêng tích hợp trong nhà hàng, Gyu Shige phù hợp cho nhiều dịp - từ một bữa ăn gia đình, cuộc hẹn bạn bè đến những buổi họp mặt hay tiếp khách cần sự riêng tư.‏

‏Không gian ấm cúng, đậm chất Nhật tại Gyu Shige. Ảnh: DNCC



Việc triển khai mô hình buffet là bước đi nhằm bắt nhịp xu hướng ẩm thực nướng tự chọn và mở rộng khả năng tiếp cận đến nhiều nhóm khách hàng. Với mức giá linh hoạt, mô hình buffet Yakiniku cho phép thực khách thoải mái thưởng thức thịt bò tươi ủ mát, hải sản cùng nhiều món ăn kèm đa dạng trong một mức giá cố định, phù hợp từ giới trẻ, dân văn phòng đến các gia đình và nhóm đông người.

‏Các mức giá buffet linh hoạt, từ khoảng 259.000 đồng, cũng giúp trải nghiệm Yakiniku trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng đến các gia đình.

‏Bên cạnh việc mở rộng tệp thực khách, mô hình buffet còn giúp Gyu Shige gia tăng sức cạnh tranh trong thị trường F&B, khi xu hướng ăn uống tự chọn ngày càng được ưa chuộng. Hình thức dùng món không giới hạn trong một mức giá cố định cũng đặc biệt phù hợp với những nhóm khách đông, tạo điều kiện để mọi người cùng thưởng thức nhiều món theo sở thích, đồng thời giúp nhà hàng chủ động hơn trong việc tổ chức nguồn nguyên liệu và vận hành.‏

‏Mô hình buffet nướng Yakiniku giúp thực khách thoải mái thưởng thức các loại thịt bò tươi. Ảnh: DNCC

‏Một bữa nướng ngon đôi khi bắt đầu từ một cuộc hẹn rất đơn giản: chọn một nơi đủ ấm cúng, gọi những món mình yêu thích và cùng nhau thưởng thức bên bếp nướng. Với mô hình Buffet mới, Gyu Shige mang đến thêm một cách tận hưởng Yakiniku trọn vẹn hơn. ‏

‏Nhân dịp ra mắt mô hình buffet, Gyu Shige triển khai hàng loạt ưu đãi như từ 01/09 đến 10/09/2026, chi nhánh Gyu Shige Lê Văn Việt và Gyu Shige Grand Park giảm 15% toàn menu; từ 01/09 đến 07/09/2026, nhóm 4 người được tặng 1 phần Ribeye Steak. Ngoài ra, thực khách còn được tặng voucher 100.000 đồng từ 01/09 đến 11/10/2026. Hãy ghé Gyu Shige Lê Văn Việt hoặc Gyu Shige Grand Park để khám phá thực đơn mới và tận hưởng những ưu đãi dành riêng cho dịp ra mắt!‏