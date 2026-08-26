Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc

Trong tâm điểm cảm xúc mạnh mẽ của đêm “concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026, Bia Saigon hiện diện không chỉ như một đơn vị đồng hành chiến lược, mà còn đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền chặt - cùng hàng triệu người Việt biến từng nhịp đập tự hào cá nhân thành sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Khi hàng vạn người cùng chung một nhịp đập

Tối 23/8, khi cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực Vạn Phúc City, không một ai rời đi. Dưới màn mưa, những lá cờ đỏ sao vàng hòa cùng tiếng hát của đám đông tạo nên một đại cảnh giàu cảm xúc, khi khán giả không chỉ theo dõi mà trực tiếp trở thành một phần của chương trình.

Chính những khoảnh khắc như vậy đã định nghĩa trọn vẹn tinh thần "Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người" của concert quốc gia 2026. Và trên hành trình tôn vinh những giá trị thiêng liêng ấy, Bia Saigon trong vai trò đồng hành đã tiếp tục khẳng định tinh thần mà thương hiệu luôn theo đuổi trong suốt nhiều thập kỷ qua: đồng hành cùng những trải nghiệm đưa mọi người đến gần nhau hơn và khơi dậy niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Hàng vạn khán giả hòa mình vào "Concert Quốc Gia" Tổ quốc trong tim 2026 tại Vạn Phúc City (ảnh: BTC)

Từ tiếng hô của mỗi cá nhân đến thanh âm của triệu triệu con tim

Trước khi đêm nhạc chính thức bắt đầu, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào đã được nhen nhóm đầy sôi nổi tại "Trạm kết nối tự hào" do Bia Saigon khởi xướng. Tại đây, tình yêu quê hương không phải là điều gì xa vời, mà được người trẻ thể hiện qua những cách rất mới, năng động và đậm cá tính riêng.

Khu vực thử thách "Hô vang Việt Nam" liên tục bùng nổ khi từng bạn trẻ, từng nhóm bạn bước lên cất cao tiếng gọi Tổ quốc. Mỗi chỉ số decibel đo được không đơn thuần là âm lượng, mà là sự cộng hưởng của nhiệt huyết và lòng kiêu hãnh. Ngay cạnh đó, hoạt động "Bản tin tự hào" mang dấu ấn cá nhân hơn khi khán giả có thể tự "viết" nên câu chuyện gắn kết của riêng mình qua việc chụp ảnh check-in cùng "bản tin" đặc biệt.

Gian hàng của Bia Saigon thu hút đông đảo khán giả trước giờ diễn "Tổ quốc trong tim" 2026.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), chia sẻ: "Bia Saigon đã đồng hành cùng người Việt qua những dấu mốc quan trọng, cũng như trong những khoảnh khắc gặp gỡ, sẻ chia thường ngày. Điều tuyệt vời là niềm tự hào luôn được sẻ chia và thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Với thế hệ trẻ, chúng tôi thấy niềm tự hào ấy được thể hiện theo những cách rất thú vị và đa sắc màu, từ cách các bạn tôn vinh và đón nhận văn hóa dân tộc đến cách mang dấu ấn riêng của mình vào đó."

Khán giả lưu giữ khoảnh khắc tại sự kiện với hoạt động "Bản tin tự hào" tại không gian trải nghiệm của Bia Saigon.

Các bạn trẻ hào hứng check-in cùng sản phẩm của Bia Saigon tại "Trạm kết nối tự hào"

Qua nhiều thế hệ, Bia Saigon đã trở thành một thương hiệu quen thuộc trong những dịp gặp gỡ, sẻ chia của người Việt. Tại "Tổ quốc trong tim" 2026, mối gắn kết ấy được tiếp nối từ những hoạt động trước giờ concert đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong đêm diễn. Sự hiện diện của Bia Saigon tại chương trình cũng thể hiện định hướng của SABECO trong việc đồng hành cùng những hoạt động có ý nghĩa và góp phần lan tỏa các giá trị của bản sắc Việt Nam. Trong đó, thương hiệu Bia Saigon đã và đang tiếp tục góp mặt trong những trải nghiệm đáng nhớ, nơi mỗi người có thể thể hiện niềm tự hào theo cách riêng và cùng hòa chung tình yêu dành cho đất nước.

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia