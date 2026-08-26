Vũ điệu chải răng - Trào lưu TikTok giúp trẻ thích thú với việc chải răng mỗi tối

Mới đây, NeBiolina khởi động thử thách "Vũ điệu chải răng" trên TikTok, biến hoạt động đánh răng hàng ngày thành một điệu nhảy vui nhộn.

Chỉ với vài động tác đơn giản theo giai điệu vui nhộn, việc chải răng mỗi tối bỗng trở nên thú vị hơn trong mắt bé. Đây là một cách tiếp cận thông minh với vấn đề chăm sóc răng miệng của trẻ nhỏ.

Vũ điệu chải răng - Thử thách TikTok đang được nhiều gia đình có trẻ nhỏ hưởng ứng

"Vũ điệu chải răng" là một hiệu ứng TikTok do NeBiolina phát triển, gắn liền với một đoạn nhạc nền vui nhộn và hình ảnh nhân vật em bé NeBi ngộ nghĩnh. Vũ điệu chải răng kết hợp các động tác mô phỏng việc chải răng trên nền nhạc sôi động. Các video ngắn mô tả nhịp nhàng thao tác đưa bàn chải sang trái, sang phải, xoay tròn và vệ sinh bề mặt lưỡi. Trẻ nhỏ dễ dàng bắt chước nhờ tính trực quan và nhịp điệu vui tươi. Sự kết hợp giữa âm nhạc và chuyển động cơ thể giúp tạo ra cảm giác hứng thú tự nhiên ở trẻ khi đánh răng hàng ngày.

"Vũ điệu chải răng" - Trào lưu Tiktok do nhãn hàng NeBiolina khởi động

Sự lan tỏa nhanh chóng của xu hướng này đến từ việc đánh trúng tâm lý thích bắt chước và mong muốn được ghi nhận của trẻ nhỏ. Thay vì xem việc chải răng là nghĩa vụ bắt buộc, các em nhìn nhận đây như một trò chơi tương tác. Điều này giúp thói quen vệ sinh răng miệng được hình thành một cách tự nguyện.

Để tham gia, bố mẹ mở ứng dụng TikTok, tìm kênh NeBiolina Việt Nam, chọn mục Hiệu ứng và bắt đầu điệu nhảy cùng con. Hiệu ứng cho phép phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh NeBi để vừa khung hình, nên mỗi video đều mang một sắc thái riêng.

Góc nhìn phụ huynh - Đánh răng không còn là "cuộc chiến" mỗi tối

Với nhiều gia đình có con nhỏ, giờ đánh răng buổi tối từng là một cuộc thương lượng dài. Trẻ chạy trốn, khóc, ngậm chặt miệng. Bố mẹ vừa dỗ vừa lo lắng không biết con có vệ sinh răng đủ kỹ hay không.

Thực trạng này không phải chuyện nhỏ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận tại Việt Nam năm 2019, tỉ lệ sâu răng sữa không được điều trị ở trẻ từ 1-9 tuổi lên tới 46,5%. Số liệu điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương còn cho thấy trên 86% trẻ em Việt Nam bị sâu răng sữa. Đằng sau những con số này là những đêm trẻ đau nhức, biếng ăn, và cả những lần khám nha khoa tốn kém.

Nỗi lo mỗi tối đánh răng là một "cuộc chiến" cùng con nhỏ

Khi việc chải răng gắn với một điệu nhảy, trải nghiệm thay đổi hoàn toàn. Trẻ chủ động cầm bàn chải vì muốn quay video cùng bố mẹ. Bố mẹ không còn phải giục giã, mà trở thành người đồng hành trong một khoảnh khắc vui vẻ mỗi tối.

Đó chính là giá trị thực sự của một trào lưu tốt: nó không thay thế thói quen chăm sóc sức khỏe, mà biến thói quen ấy thành điều trẻ tự nguyện muốn làm.

NeBiolina - Kem đánh răng hữu cơ ICEA đồng hành cùng vũ điệu chải răng

Nhịp điệu vui tươi của vũ điệu chải răng sẽ trọn vẹn hơn khi trẻ được bảo vệ bởi một sản phẩm chăm sóc răng miệng an toàn và dịu lành. Là đơn vị khởi động thử thách "Vũ điệu chải răng" trên TikTok, thương hiệu NeBiolina từ Italy mang đến giải pháp chăm sóc răng miệng toàn diện cho trẻ nhỏ, dựa trên sự minh bạch về thành phần và cam kết trách nhiệm với sức khỏe tự nhiên của trẻ.

Vũ điệu chải răng cùng NeBiolina

Đây là kem đánh răng cho bé đạt chứng nhận hữu cơ chuẩn quốc tế ICEA Eco Bio Cosmetics. Toàn bộ thành phần đạt cấp thực phẩm, không chứa fluor, không tạo bọt, nên an toàn ngay cả khi bé vô tình nuốt phải trong giai đoạn chưa biết nhổ.

Chiết xuất Yến mạch hữu cơ chứa avenanthramides, hoạt chất giúp làm dịu nướu sưng đỏ và giảm khó chịu tự nhiên khi mọc răng. Nước ép lá lô hội hữu cơ hỗ trợ làm mát, giảm viêm vùng nướu nhạy cảm. Xylitol có nguồn gốc thực vật giúp ức chế vi khuẩn gây sâu răng, trong khi calcium lactate hỗ trợ tái khoáng hóa, giúp răng chắc khỏe hơn theo thời gian.

Kem đánh răng hữu cơ ICEA NeBiolina dành cho trẻ dưới 3 tuổi, đặc biệt với bé đang trong giai đoạn mọc răng sữa. Với bé dưới 2 tuổi, bố mẹ lấy một lượng kem vừa đủ lên gạc mềm hoặc gạc răng miệng, nhẹ nhàng chải răng và nướu cho con. Với bé từ 2-3 tuổi, bé đã có thể tự cầm bàn chải dưới sự hướng dẫn của bố mẹ.

Sự minh bạch được thể hiện ngay trên bao bì, với 4 chứng nhận đi kèm: ICEA Eco Bio Cosme tics và kiểm định hàm lượng kim loại nặng dưới 0,4ppm. Đó là cách NeBiolina giữ triết lý dịu lành và minh bạch, không chỉ trong công thức mà cả trong cách thương hiệu đồng hành cùng từng khoảnh khắc nhỏ của gia đình Việt.

NeBiolina

Hotline: 1900 636 985

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ: Số 130, ngõ 32, tổ 6, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Hoà Bình

Địa chỉ: Nhà số 2G, ngõ 161/22 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội