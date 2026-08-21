Bia Saigon đồng hành cùng “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026 trước thềm Quốc khánh 2/9

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2026 – Trong không khí người dân cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Bia Saigon chính thức tham gia sự kiện “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026 với vai trò là một đơn vị đồng hành chiến lược.

Qua đó, thương hiệu tiếp tục hành trình đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa của quốc gia, góp phần gắn kết cộng đồng qua niềm tự hào và trải nghiệm chung. Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt này dự kiến sẽ kết nối 40.000 khán giả xem trực tiếp tại Vạn Phúc City; cùng hàng chục nghìn khán giả xem qua màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh.

Với thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người", "Concert Quốc gia" Tổ quốc trong tim 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu cùng đông đảo khán giả thuộc nhiều thế hệ trong một không gian nghệ thuật quy mô lớn, tôn vinh văn hóa, con người và hành trình phát triển của Việt Nam. Một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất là khi khán giả tại hai địa điểm cùng hát Tiến quân ca, tạo nên khoảnh khắc cộng hưởng của niềm tự hào dân tộc.

Qua nhiều thế hệ, Bia Saigon đã trở thành một trong những thương hiệu bia biểu tượng, quen thuộc với người Việt, gắn liền với những khoảnh khắc gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau ăn mừng những dấu mốc đáng nhớ. Sự đồng hành cùng Tổ quốc trong tim 2026 tiếp tục thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc góp mặt tại những dịp gắn kết người Việt qua các giá trị và khát vọng chung. Thông qua chương trình, Bia Saigon mong muốn chung tay tạo cơ hội để cộng đồng kết nối, ăn mừng và thể hiện tình yêu dành cho đất nước.

Đại diện Bia Saigon tham dự Lễ công bố chương trình "Tổ quốc trong tim" 2026

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), chia sẻ: "Tổ quốc trong tim" là một chương trình ý nghĩa, kết nối mọi người bằng tình yêu dành cho Việt Nam. Bia Saigon vinh dự được đồng hành cùng chương trình, góp phần khơi dậy niềm tự hào, sự gắn kết và tôn vinh những giá trị làm nên bản sắc Việt. Qua hợp tác lần này, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng những dịp có ý nghĩa như vậy, nơi cộng đồng cùng chia sẻ những giá trị chung và vun đắp tinh thần đoàn kết của người Việt."

Trong khuôn khổ sự kiện, Bia Saigon sẽ mang đến không gian tương tác với nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như trò chơi và hoạt động nhóm. Qua những điểm chạm này, Bia Saigon mong muốn tạo thêm cơ hội để khán giả giao lưu, kết nối và cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần vào bầu không khí sống động và tinh thần cộng đồng của "Concert Quốc gia".

Phối cảnh không gian trải nghiệm của Bia Saigon tại "Concert Quốc gia"

Đồng hành cùng những khoảnh khắc gắn kết cộng đồng

Việc góp mặt tại chương trình Tổ quốc trong tim 2026 tiếp nối hành trình của Bia Saigon đồng hành cùng những hoạt động gắn kết cộng đồng thông qua trải nghiệm và sở thích chung. Trong lĩnh vực thể thao, Bia Saigon đã có nhiều năm hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Mới đây, Bia Saigon tiếp tục vai trò "Đối tác độc quyền trong ngành bia" trong giai đoạn hợp tác mới 2026 - 2029. Hướng tới AFF Cup 2026 và ASIAD 2026, thương hiệu cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ, tạo thêm cơ hội để cộng đồng người yêu bóng đá cùng theo dõi, cổ vũ và tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu bóng đá kết nối hàng triệu người hâm mộ cùng hướng về màu cờ sắc áo, Tổ quốc trong tim lại mang đến một không gian để cộng đồng cùng chia sẻ tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc. Từ thể thao đến văn hóa, những hoạt động này thể hiện định hướng nhất quán của Bia Saigon trong việc đồng hành cùng những khoảnh khắc nhiều ý nghĩa đối với người Việt.

Thông qua Tổ quốc trong tim 2026, Bia Saigon tiếp tục góp phần tạo nên những trải nghiệm chung và những ký ức đáng nhớ cho cộng đồng trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Điều này cũng tiếp nối định hướng của SABECO trong việc lan tỏa những giá trị ý nghĩa đối với người Việt thông qua các thương hiệu gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, trong đó có Bia Saigon.