20 năm vũ điệu vinh quang, Audition sẵn sàng bùng nổ offline ba miền

Năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 20 năm Audition đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam. Audition đang khẳng định vị thế “Game thể thao điện tử - giải trí quốc dân” – nơi vừa là sân chơi giải trí gần gũi với hàng triệu người, vừa là bộ môn eSports chuyên nghiệp được cộng đồng trong nước và quốc tế công nhận.

Dancing in Glory – Vũ điệu vinh quang của hành trình hai thập kỷ

Chủ đề AU20 mang tên Dancing in Glory chính là sự kết tinh của hành trình 20 năm Audition: nơi vũ điệu, cộng đồng và cảm xúc cùng hòa quyện để tạo nên một dấu ấn không thể thay thế. Mỗi thành tựu rực rỡ, mỗi mảnh ghép kỷ niệm vô giá trên hành trình hai thập kỷ qua đều hòa quyện, dệt nên vũ điệu vinh quang chung cho hàng triệu vũ công đã cùng Audition kiến tạo nên kỷ nguyên vàng son lộng lẫy này.

Dấu ấn Audition 20 - Từ "Game Vượt Thời Gian" đến sân khấu quốc tế

Năm 2026, Audition tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh "Game Vượt Thời Gian" tại Vietnam GameVerse 2026 - giải thưởng khẳng định sức sống bền bỉ và giá trị vượt thời gian của tựa game quốc dân này.

Đồng thời, Việt Nam lần đầu đăng cai Audition Grand Esports 2026 – giải đấu quốc tế quy mô lớn diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Giải đấu quy tụ các đội tuyển đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng giải thưởng hấp dẫn, khẳng định vị thế của Audition Việt Nam trên bản đồ eSports khu vực.

Chuỗi sự kiện Audition 20 liên tục hâm nóng Thành Phố Vũ Hội

Chuỗi sự kiện Audition 20 được quy tụ hàng loạt hoạt động nhận quà miễn phí như iPhone và bàn phím cơ K70, tiếp tục khẳng định sự đầu tư chỉn chu và tấm lòng tri ân dành cho cộng đồng. Các sự kiện trải dài trên nhiều nền tảng mạng xã hội, mang đến màn thưởng lãm mãn nhãn về những khoảnh khắc khó quên của Audition trong suốt 20 năm qua.

Đúng vào ngày 7/8 – ngày sinh nhật Audition, nhà phát hành đã bắt tay cùng Grabfood mang đến một bữa tiệc đặc biệt mang tên "Nâng ly mừng tuổi 20". Ngoài việc mang đến món quà chúc mừng sinh nhật, hoạt động còn tạo nên không khí lễ hội sôi động, mang đến những trải nghiệm bất ngờ và khoảnh khắc đáng nhớ cho cộng đồng game thủ, qua đó tiếp tục khẳng định sự gần gũi và tinh thần tri ân mà Audition dành cho người chơi trong dấu mốc tuổi 20.

Audition 20 còn mang không khí lễ hội vào trong khoảnh khắc đời thường khi có màn bắt tay với thương hiệu Cà phê muối Chú Long phủ màu đỏ sinh nhật trên nhiều điểm bán

Không gói gọn ở không gian online, Audition 20 còn lan tỏa mạnh mẽ ra đời thực thông qua chuỗi giải đấu và gala được tổ chức rộng khắp 13 tỉnh thành. Những sân chơi này tạo điều kiện để Fanclub địa phương được giao lưu, tranh tài và cùng nhau lan tỏa tinh thần Audition trên toàn quốc.

Offline Audition 20 - Khoảnh khắc được mong chờ nhất

Với chuỗi sự kiện đã diễn ra sôi nổi, cộng đồng Audition hiện đang "sôi sục" đón chờ offline chính thức ngày 23/8 tại Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM. Đây sẽ là nơi hàng nghìn vũ công hội tụ, nhận quà ấn phẩm, tham gia hoạt động và cùng nhau ăn mừng trong không khí Dancing in Glory.

Đặc biệt, offline lần này sẽ có sự góp mặt của các KOL quen thuộc với cộng đồng: OSAD tại đầu cầu TP.HCM, cùng Nhism và 24k.Right tại đầu cầu Hà Nội. Sự xuất hiện của các gương mặt này hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giao lưu sôi động, gần gũi và đầy bất ngờ cho toàn thể vũ công.

Audition 20 tuổi không chỉ là một cái mốc thời gian, mà là minh chứng cho hành trình từ phòng net đến eSports chuyên nghiệp, từ trò chơi giải trí đến Game thể thao điện tử - giải trí quốc dân được cộng đồng quốc tế và trong nước công nhận.

Các vũ công hãy theo dõi fanpage và trang chủ Audition - VTC Game để cập nhật thông tin đăng ký, địa điểm và lịch trình chi tiết. Hãy cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật Audition 20 tuổi!

Trở thành thành viên của vũ điệu vinh quang Audition 20: https://shortlink.vtc.vn/Au20