Từ Gigi Hadid, Cortis đến Thơm và Thỏ (Da LAB), ai cũng đang lăng xê những món đồ cơ bản này

Gigi Hadid, Olivia Rodrigo, chị em JungSis đến Thơm và Thỏ (Da LAB) hay H'Hen Niê… nhiều item tưởng chừng đã quá quen thuộc lại đang xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của hội sao mùa Thu Đông 2026.

Jeans càng có phom càng hút mắt

Jeans mùa Thu Đông này không cần đến họa tiết hay những chi tiết cầu kỳ để tạo điểm nhấn. Thay vào đó, sự chú ý đang chuyển sang chính phom dáng: từ ống rộng, barrel với đường cong nhẹ cho đến phần gấu cuffed rõ nét, khiến một chiếc jeans quen thuộc cũng trở nên thú vị hơn.

Gigi Hadid, Olivia Rodrigo gần đây xuất hiện với quần jeans low-rise trong một set outfit đậm chất Y2K, còn cặp chị em Jessica và Krystal vẫn đang tích cực lăng xê mẫu quần jean tôn dáng trong những chuyến du lịch sang chảnh. Những phom jeans có cấu trúc rõ nét vì thế đang trở thành một cách đơn giản để làm mới công thức áo + jeans vốn đã quá quen thuộc trong mùa lạnh.

Gợi ý mua sắm: UNIQLO Quần Jeans Ống Cong Barrel tạo điểm nhấn bằng phom ống cong nhẹ đặc trưng nhưng vẫn giữ được sự cân đối, dễ mặc hằng ngày.

Content creator Thư Đầu Lép và Alissa Hồ "gây sốt" khi diện Quần Jeans Ống Cong Barrel tại sự kiện ra mắt BST LifeWear Thu/Đông 2026 của UNIQLO vừa qua.

Denim jacket vẫn là "công thức vàng"

Giới biên tập thời trang quốc tế đang thống nhất một công thức cho denim mùa Thu Đông 2026: giữ chiếc jeans quen thuộc, nhưng khoác thêm một chiếc denim jacket dáng oversize bên ngoài để cả set trông "đúng mùa" hơn mà không cần món đồ nào quá cầu kỳ.

"Đàn em BTS"- Các chàng trai CORTIS gần đây xuất hiện với giao diện full denim

Không cần nhìn đâu xa, ngay tại Việt Nam, Anh Tài Thơm (Da LAB) cũng chọn diện denim jacket đúng theo công thức này - phối cùng set jeans và áo len bên trong, một trong những cách dễ áp dụng nhất của denim-on-denim.

Gợi ý mua sắm: Chính là UNIQLO Áo Khoác Denim Trucker mà Thơm đang diện trong ảnh, với thiết kế tối giản cùng đường chỉ đồng màu, rất hợp để thử công thức denim-on-denim đang được yêu thích mùa lạnh này.

Huyybe bắt nhịp mùa Thu/Đông với công thức phối màu đầy cá tính: Áo Khoác Denim Trucker màu Olive kết hợp cùng Áo Len Merino Cổ Tròn đỏ.

Còn với những ngày cần thêm một lớp áo ấm nhưng không muốn vẻ ngoài trở nên quá nặng nề, áo khoác chần bông dáng ngắn cũng là lựa chọn đáng chú ý nhờ cân bằng được cảm giác ấm áp với phom dáng gọn gàng, dễ phối.

Gợi ý mua sắm: Áo Khoác Đa Năng Chần Bông Dáng Ngắn mang phom ngắn gọn cùng độ phồng vừa phải, dễ kết hợp với jeans, quần ống rộng hay những lớp áo dệt kim của mùa lạnh.

Tròn Mama phối Áo Khoác Đa Năng Chần Bông Dáng Ngắn với các items cùng gam màu để tạo nên bản phối tone-sur-tone.

Áo da vẫn là " vedette" của mùa Thu Đông này

Da là chất liệu chưa bao giờ hết hot mỗi khi mùa lạnh trở lại, và Thu Đông 2026 cũng không ngoại lệ. Từ phom oversize đến những phiên bản gọn nhẹ, dễ mặc hơn, áo da vẫn là một trong những item outerwear được tìm mua nhiều nhất mỗi mùa này - không cần phải quá cầu kỳ hay quá nhiều layers để tạo điểm nhấn.

Gợi ý mua sắm: Áo Khoác Giả Da Kiểu Sơ Mi Dáng Relax đưa chất liệu giả da vào phom sơ mi relaxed, dễ tiếp cận hơn so với những thiết kế có cấu trúc mạnh trên sàn diễn. Bề mặt matte cùng thiết kế tối giản giúp chiếc áo dễ dàng kết hợp với jeans, quần suông, len mỏng hay hoodie, vừa đủ tạo điểm nhấn chất liệu mà không khiến outfit trở nên quá nặng.

Với hai gam đen và nâu, Áo Khoác Giả Da Kiểu Sơ Mi Dáng Relax dễ dàng biến hóa từ thanh lịch, chỉn chu đến năng động, phóng khoáng.

Joanna Gaines đang mê polo dệt kim - đậm nét preppy

Preppy mùa Thu Đông này không nhất thiết phải gắn với blazer, cà vạt hay một set đồ "học đường" từ đầu đến chân. Polo dệt kim đang trở thành một trong những cách đơn giản nhất để đưa tinh thần preppy vào trang phục thường ngày.

Mới đây, Joanna Gaines gây viral khi diện một chiếc polo dệt kim vải gân trong dịp ra mắt bộ sưu tập mùa Thu. Chiếc cổ polo quen thuộc nhờ chất liệu dệt kim trở nên mềm mại và chỉn chu hơn, cũng khá gần với tinh thần preppy được dự đoán sẽ tiếp tục phủ sóng mùa này. Công thức phối đồ cũng không cần phức tạp: polo đi cùng jeans hoặc quần suông là đã đủ hoàn thiện tổng thể.

Gợi ý mua sắm: Áo Polo Dệt 3D Vải Gân Pha Len Merino đi đúng tinh thần này với bề mặt dệt gân và chất liệu pha len Merino, mang đến một phiên bản phù hợp với mùa Thu Đông hơn cho phom polo quen thuộc.

Hà Thi và Chanh Thư đặc biệt ưu ái các items len merino trong BST LifeWear Thu/Đông 2026 của UNIQLO.

Nếu thích layering hơn, Áo Nỉ Chui Đầu Cài Nút lại mở ra thêm nhiều cách phối: mặc riêng để giữ vẻ relaxed, hoặc thêm một lớp sơ mi bên trong và để phần cổ áo thấp thoáng phía trên. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ thêm chút tinh thần preppy cho outfit mà không cần "đóng bộ".

Từ jeans, denim jacket, áo da đến polo dệt kim, những món đồ quen thuộc đang được làm mới qua phom dáng, chất liệu và cách phối trong mùa Thu Đông 2026. Với BST LifeWear Thu/Đông 2026 vừa ra mắt, UNIQLO mang đến những lựa chọn dễ ứng dụng, giúp làm mới tủ đồ và linh hoạt biến hóa theo phong cách riêng.