Lan tỏa niềm tự hào Việt từ những lễ hội văn hóa

Khi nhịp sống ngày càng bận rộn, những dịp gặp gỡ trực tiếp cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đang trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Một bữa ăn cuối tuần, một cuộc hội ngộ hay hay cơ hội gặp gỡ bất ngờ luôn là chất liệu tạo nên những ký ức đáng nhớ.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 là một trong những dịp tiêu biểu, nơi người dân địa phương và du khách có cơ hội gặp gỡ, khám phá văn hóa biển và cùng lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ. Trong không gian ấy, Bia Saigon Export Premium hiện diện như một phần của những cuộc trò chuyện, những trải nghiệm ẩm thực và những khoảnh khắc sẻ chia.

Toàn cảnh không khí náo nhiệt và quy mô ấn tượng của Festival Biển Khánh Hòa 2026 (Ảnh: BTC)

Những cuộc gặp gỡ trở nên trọn vẹn hơn với mùa hè miền biển

Đồng hành cùng lễ hội năm nay, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông qua thương hiệu Bia Saigon và sản phẩm Export Premium đã góp phần tạo nên không gian để mọi người tạm gác nhịp sống thường nhật, cùng ngồi lại, trò chuyện và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.

Những giai điệu sôi động kết nối mọi người trong không khí đầy hứng khởi của sự kiện (Ảnh: BTC)

Tại đây, thực khách có cơ hội thưởng thức những món hải sản tươi ngon đặc trưng của Khánh Hòa cùng hương vị của Bia Saigon Export Premium 250ml – phiên bản mới với dung tích nhỏ gọn, phù hợp cho nhu cầu thưởng thức đa dạng. Bên cạnh hương vị êm đằm đặc trưng, sản phẩm mang đến trải nghiệm vừa đủ để người dùng tập trung tận hưởng cuộc trò chuyện và những khoảnh khắc bên nhau. Chính những cuộc hội ngộ giản dị ấy là điều còn đọng lại lâu dài sau mỗi hành trình.

Gian hàng của Bia Saigon thu hút khách tham quan trong và ngoài nước ghé qua (Ảnh: SABECO)

Chia sẻ về vai trò đồng hành của Bia Saigon Export Premium tại Festival Biển Khánh Hòa 2026, bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), cho biết: "Chúng tôi tin rằng những lễ hội ý nghĩa nhất là những lễ hội có thể gắn kết mọi người thông qua niềm đam mê chung, niềm tự hào địa phương và những khoảnh khắc còn đọng lại sau khi sự kiện khép lại. Festival Biển Khánh Hòa 2026 là một dịp như vậy. Đây cũng là không gian phù hợp để Bia Saigon – thương hiệu Việt đã đồng hành cùng nhiều thế hệ trong những dịp sum họp và chúc mừng – góp phần tạo nên không khí lễ hội. Đặc biệt, với Bia Saigon Export Premium, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn hơn, để mỗi bữa ăn ngon và mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ."

Lan tỏa niềm tự hào Việt từ những lễ hội văn hóa với hương vị bia trứ danh

Không chỉ đồng hành trong những khoảnh khắc kết nối của người Việt, Bia Saigon Export Premium còn tiếp tục khẳng định chất lượng trên trường quốc tế khi giành được Huy chương Đồng tại Australian International Beer Awards 2026 – một trong những cuộc thi bia thường niên có quy mô và uy tín hàng đầu thế giới. Sự ghi nhận này không chỉ là bảo chứng về chất lượng sản phẩm, mà còn phản ánh nỗ lực không ngừng của SABECO trong việc nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đưa hương vị bia Việt đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu, bên cạnh thị trường nội địa

Khi những trải nghiệm đáng nhớ không chỉ được tạo nên bởi điểm đến mà còn bởi những người đồng hành trên hành trình ấy, các thương hiệu hiện diện trong những khoảnh khắc kết nối đó cũng trở thành một phần của ký ức. Với Bia Saigon Export Premium, giá trị không chỉ nằm ở hương vị bia quen thuộc mà còn ở vai trò đồng hành cùng những cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc gắn kết đã trở thành một phần của đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.