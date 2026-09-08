TikTok LIVE Community Fest 2026: Cộng đồng sáng tạo nội dung mảng livestream của Việt Nam ghi dấu trên bản đồ nội dung số khu vực

Vừa qua, TikTok LIVE đã tổ chức thành công TikTok LIVE Community Fest 2026 tại True Icon Hall, ICONSIAM (Bangkok, Thái Lan). Với chủ đề "Be Part of the Win" (tạm dịch: Cùng nhau chiến thắng).

Sự kiện quy tụ hơn 300 nhà sáng tạo LIVE từ khu vực Đông Nam Á và khu vực Kavkaz & Trung Á (SEA & CCA), tôn vinh thành tựu, tạo không gian kết nối cho các nhà sáng tạo trao đổi kinh nghiệm và xây dựng những mối quan hệ hợp tác ý nghĩa. Trong khuôn khổ sự kiện, có đến ba đại diện đến từ Việt Nam được xướng tên trong Lễ trao giải, khẳng định vị thế của một thị trường năng động, nơi các nhà sáng tạo nội dung đang chuyển mình từ giải trí đơn thuần sang vai trò "đại sứ văn hóa" trong nền kinh tế số.

TikTok LIVE Community Fest 2026: Nơi tôn vinh sự chuyển hóa đam mê trên không gian số thành giá trị thực

Bước sang năm thứ ba tổ chức, TikTok LIVE Community Fest quy tụ các nhà sáng tạo tiềm năng thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, các công cụ hỗ trợ trên nền tảng và sự lan tỏa từ cộng đồng. Không chỉ mở ra cơ hội đưa nhà sáng tạo nội dung mảng livestream trở thành một công việc chuyên nghiệp, sự kiện còn khẳng định TikTok LIVE chính là bệ phóng tăng trưởng vượt trội cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, tạo nên những giá trị thiết thực cho các creator, các doanh nghiệp và nền kinh tế số.

Sự kiện năm nay được tổ chức tại True Icon Hall, ICONSIAM (Bangkok, Thái Lan), với các hoạt động trải nghiệm, thảm đỏ rực rỡ và những màn trình diễn sôi động. Trong đó nổi bật nhất là màn trình diễn của nghệ sĩ Daou Pittaya. Điểm nhấn của sự kiện là Lễ trao giải TikTok LIVE Community Fest 2026 , nơi vinh danh hơn 30 gương mặt nhà sáng tạo LIVE nổi bật khắp Đông Nam Á và Trung Á. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho sự sáng tạo, năng lực kết nối cùng khả năng xây dựng cộng đồng người xem vững mạnh. Các giải thưởng được xướng tên qua 3 hạng mục, gồm Legend, Platinum và Gold.

Trong đó, cộng đồng nhà sáng tạo Việt Nam đã ghi dấu ấn với ba nhà sáng tạo nội dung xuất sắc:

Ở Hạng mục Legend, @_diu.yu_6666 là nhà sáng tạo nội dung đã biến mỗi buổi livestream thành một không gian gắn kết với hình ảnh chỉn chu, nguồn năng lượng tích cực cùng phong cách tương tác gần gũi với khán giả.

Ở Hạng mục Platinum, @bun_xig5 là nhà sáng tạo nội dung khai phá niềm đam mê với công việc livestream bằng cách tạo thương hiệu riêng với chiến thuật giao lưu cùng các đồng nghiệp trong ngành làm đẹp mỗi khi LIVE.

Ở Hạng mục Gold, @namnamagate là nữ nghệ sĩ tài năng dấn thân vào con đường TikTok LIVE với mong muốn được cất tiếng hát và kết nối sâu sắc hơn với khán giả, đưa những buổi LIVE không chỉ là nơi trình diễn kỹ năng mà còn là không gian lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối những tâm hồn yêu âm nhạc.

Bên cạnh ba nhà sáng tạo Việt Nam được vinh danh, sự kiện còn tôn vinh các tài năng từ Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và khu vực Trung Á.

Bà Naphattra Chawalitchiwinkul, Quản lý Vận hành Nhà sáng tạo tại TikTok LIVE Thái Lan, chia sẻ: "TikTok LIVE Community Fest 2026 là nơi tôn vinh sức mạnh của các cộng đồng trên khắp khu vực. Chúng tôi mong muốn sự kiện này trở thành không gian kết nối để các nhà sáng tạo từ nhiều quốc gia có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cùng chia sẻ niềm vui với cộng đồng trước những thành tựu đã đạt được. Phía sau mỗi khoảnh khắc trên LIVE không chỉ có riêng nhà sáng tạo, mà còn là sự đồng hành của người xem, người hâm mộ và cả cộng đồng, những người đã góp phần làm nên từng bước thành công trên suốt hành trình ấy."

Dấu ấn văn hóa qua màn hình TikTok LIVE

TikTok LIVE Community Fest 2026 còn là minh chứng cho nỗ lực của nền tảng trong việc thúc đẩy những "kết nối thực" bước ra từ không gian số. Trên khắp Đông Nam Á và Trung Á, nội dung du lịch và khám phá văn hóa đang trở thành một trong những nội dung livestream được yêu thích trên TikTok LIVE. Tại sự kiện TikTok Community Fest 2026, các nhà sáng tạo nội dung cũng được tham gia tour trải nghiệm văn hóa thú vị tại con phố mang tính lịch sử và hiện đại của thủ đô Thái Lan - Song Wat ở Bangkok, để chia sẻ văn hóa địa phương, trò chuyện cùng tiểu thương và lan tỏa nhịp sống sôi động của thành phố đến bạn bè quốc tế qua màn hình TikTok LIVE.

Song song đó, TikTok LIVE còn đồng hành cùng các quốc gia trong khu vực để tạo nên những trào lưu văn hóa ấn tượng: Thái Lan với chiến dịch Songkran cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan; Philippines với dự án đưa bảo tàng lên nền tảng số cùng Ayala Museum; Indonesia kết hợp văn hóa truyền thống với văn hóa Pop qua POP MART; Kazakhstan với chiến dịch đưa Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Nghệ thuật Almaty tiếp cận khán giả toàn cầu.

Tại Việt Nam, TikTok LIVE cũng lan tỏa những giá trị văn hóa và di sản Việt qua chuỗi dự án "Nét đẹp Việt", hợp tác cùng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam. Dự án đã đi qua 4 mùa, và tại mùa 4 diễn ra vào tháng 5/2026, chương trình đã dẫn dắt hàng triệu khán giả khám phá những câu chuyện huyền thoại và bản sắc văn hóa đặc sắc tại Ba Vì, Đắk Lắk, Điện Biên, An Giang và các tỉnh thành khác trên cả nước. Qua đó, nhà sáng tạo nội dung Việt Nam đã biến các khung hình LIVE thành những "chuyến du lịch thực tế ảo", nơi di sản địa phương được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi, giúp quảng bá du lịch quốc gia hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tiếp sức cho các Nhà sáng tạo nội dung và Cộng đồng

Bên cạnh dấu ấn văn hóa, TikTok LIVE còn vượt qua mọi ranh giới địa lý để trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng nhà sáng tạo và người xem đang ngày càng lớn mạnh. Trong nửa đầu năm 2026, hơn 95 triệu nhà sáng tạo đã phát LIVE, tương đương mức tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, hơn 40 triệu người dùng đã lần đầu tiên trải nghiệm tính năng này. Đáng chú ý, cứ 3 nhà sáng tạo mới thì có 1 người nhận được phần thưởng đầu tiên trong vòng 30 ngày, chứng minh khả năng của nền tảng trong việc mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho mọi cá nhân.

Trong Quý 2/2026, gần 50% người dùng TikTok trên toàn khu vực theo dõi livestream mỗi ngày, cho thấy livestream đã trở thành hình thức giải trí tương tác chủ đạo, nơi khán giả có thể chủ động bình luận, đặt câu hỏi và ủng hộ các nhà sáng tạo họ yêu thích.

Để chuyển hóa sự gắn kết đó thành đòn bẩy phát triển lâu dài, TikTok LIVE đã mở rộng chương trình Creator Academy (tạm dịch: Học viện Sáng tạo), triển khai thử nghiệm 6 buổi workshop toàn cầu do chính các nhà sáng tạo kỳ cựu trực tiếp đứng lớp, bao gồm 6 gương mặt tiêu biểu đến từ Đông Nam Á. Theo ghi nhận, các chương trình thử nghiệm tại Việt Nam và Indonesia có hơn 16 triệu lượt hiển thị và thu hút 190.000 người xem.

Bước sang chặng đường tiếp theo của năm 2026, TikTok LIVE cam kết tiếp tục thúc đẩy các kết nối ý nghĩa và tạo dựng sự phát triển lâu dài cho cả nhà sáng tạo lẫn người dùng. Nền tảng sẽ tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp khám phá văn hóa trong khu vực, mở rộng quy mô đào tạo qua Creator Academy, đồng thời xóa bỏ các rào cản nhằm giúp nhà sáng tạo xây dựng sự nghiệp phát triển bền vững thông qua livestream.