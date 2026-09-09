Mỹ Tâm tham gia show nhạc do Phương Mai làm sản xuất

Chuyển hướng sang làm sản xuất và đạo diễn, nữ MC hạnh phúc khi đêm nhạc có ‘họa mi tóc nâu’ ngày 5/9 tại Hồ Tràm thu hút hơn 1.400 khán giả.

Thành công ở vai trò MC song ngữ trong nhiều năm, nhưng khoảng hơn một năm qua, Phương Mai bước sang với lĩnh vực mới - sản xuất và đạo diễn các chương trình văn hóa, giải trí. Nhiều event do cô lên ý tưởng và thực hiện nhận được sự ủng hộ lớn từ các đối tác, cũng như công chúng trong nước và quốc tế. Hôm 5/9 vừa qua đêm nhạc ‘Thanh âm của ước mơ’ mà Phương Mai tổ chức tại The Grand Ho Tram quy tụ 3 nghệ sĩ Mỹ Tâm, Đức Tuấn, Phạm Đình Thái Ngân với hơn 1.400 khán giả phủ kín khán phòng.

Với kinh nghiệm sản xuất và đạo diễn, tôi cùng ê-kíp, triển khai trong vài tuần . Khi các nghệ sĩ vừa nhận lời tham gia chương trình, các nhân sự đã chạy làm việc hết công suất. Là một người cầu toàn, dù thời gian gấp gáp nhưng tôi luôn yêu cầu các thành viên trong team đều phải chuyên nghiệp, chỉn chu ở mọi khâu. Đặc biệt, khi có cơ hội làm việc với ngôi sao âm nhạc hàng đầu Việt Nam như chị Mỹ Tâm, tôi càng khắt khe, khó tính hơn về hiệu ứng sân khấu, ánh sáng, âm thanh… để màn trình diễn của chị Tâm hoàn hảo và bùng nổ nhất. Tôi hạnh phúc khi được chị Tâm nói lời cám ơn trực tiếp trên sân khấu vì sự chu đáo đó. Với tôi, đây là một lời khen đầy khích lệ để tôi tự tin hơn ở những show tiếp theo mà mình sản xuất", Phương Mai cho biết.

Nhà sản xuất Phương Mai và ca sĩ Mỹ Tâm thân thiết ở hậu trường show 5/9.







Trong đêm nhạc ‘Thanh âm của ước mơ’, Mỹ Tâm là nghệ sĩ cuối cùng biểu diễn với loạt hit gắn liền tên tuổi như: Đừng hỏi em vì sao, Hẹn ước từ hư vô, Đâu chỉ riêng em, Đúng cũng thành sai, Yêu dại khờ, Người hãy quên em đi, Vì em quá yêu anh, See the light, Ước gì.

Cô thay nhiều bộ đồ với các phong cách khác nhau trong chương trình, thậm chí mang cả vũ đoàn riêng để hỗ trợ ở các tác phẩm sôi động. Năng lượng biểu diễn của ‘họa mi tóc nâu’ đã khiến khán phòng vỡ òa cảm xúc.

Hơn 1.400 khán giả phấn khích hòa giọng theo những giai điệu quen thuộc và hò hét cổ vũ khi Mỹ Tâm xuống tận hàng ghế để chạm tay tri ân người hâm mộ.

"Năng lượng mà chị Tâm mang tới và phản ứng bùng nổ của khán giả khiến tôi lâng lâng. Bản thân tôi là một fan của chị, trưởng thành cùng âm nhạc của chị. Khi còn làm MC song ngữ, tôi từng có dịp phỏng vấn trực tiếp và gặp chị ở hậu trường nhiều sự kiện. Tài năng cũng như sự chân thành, ấm áp của chị khiến tôi ngưỡng mộ. Lần này, được làm việc với chị trên cương vị nhà sản xuất, tôi rất trân trọng tình cảm chị dành cho mình", Phương Mai tâm sự.

Ngoài Mỹ Tâm, hai màn trình diễn của Đức Tuấn và Phạm Đình Thái Ngân trong show hôm 5/9 tại The Grand Ho Tram lại mang tới cung bậc cảm xúc đa diện cho khán giả. Đức Tuấn mang tới hình ảnh "quý ông nhạc kịch" cùng giọng hát thính phòng đầy nội lực, phong thái lịch lãm qua các tác phẩm Tình đầu tình cuối, Ghen’,Can’t take my eyes off you, Sway. ..

Phạm Đình Thái Ngân lại mang tới màu sắc trẻ trung, tươi mới với Yêu nhau nhé bạn thân, Học cách yêu em, Tay nắm tay rời, Adrenaline…

Theo nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn Phương Mai, khán phòng The Grand Ballroom có diện tích 1.254m2 nên cô và ê-kíp đầu tư lắp hệ thống màn hình LED siêu rộng cùng dàn âm thanh chuẩn quốc tế để mỗi tiết mục của các nghệ sĩ có được hiệu ứng ấn tượng, giúp khán giả ngồi xa vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn show diễn. Đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều show giải trí tại The Grand Ho Tram, cô tin rằng, nơi đây sẽ trở thành một điểm hẹn về văn hóa mới cho công chúng ở phía Nam.