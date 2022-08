Brad Pitt tiết lộ lí do mặc váy tại thảm đỏ

Tại buổi công chiếu Bullet Train tại Đức, Brad Pitt đã khiến giới truyền thông cũng như khán giả vô cùng bất ngờ khi diện chiếc váy nâu ngay trên thảm đỏ. Mặc dù không phải người đàn ông đầu tiên của Hollywood mặc váy nhưng đây là lần đầu tiên nam tài tử làm điều này, do đó, hình ảnh này của anh đã thu hút mọi ánh nhìn. Trong buổi phỏng vấn mới đây nhất với Variety, ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood cuối cùng cũng tiết lộ lí do khiến anh quyết định mặc váy khi đứng trước công chúng.

Hình ảnh Brad Pitt mặc váy tại thảm đỏ ra mắt bộ phim Bullet Train tại Đức (Ảnh: Getty Images)

"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là vì tất cả chúng ta đều sẽ chết thôi, do vậy hãy cũng đảo lộn mọi thứ lên một chút", nam diễn viên chia sẻ suy nghĩ của mình.

Thực tế, nam tài tử từng nhiều lần "tiên đoán" về việc đàn ông mặc váy như một xu hướng thời trang mới. Vào năm 2004, Brad Pitt đã khẳng định với Vogue Anh rằng "đàn ông sẽ mặc váy vào mùa hè tới". "Đó là tiên đoán cũng như lời khẳng định của tôi. Bộ phim (Troy) cũng sẽ trả lời cho cả hai giới tính. Chúng tôi đi theo chủ nghĩa hiện thực và người Hi Lạp mặc váy mọi lúc", chủ nhân tượng vàng Oscar từng trả lời phỏng vấn.

Gần đây nhất, anh cũng nói với Esquire rằng anh thấy xu hướng thời trang hiện tại quá "mệt mỏi" và anh mong muốn tìm kiếm những bộ trang phục "thoải mái" hơn.