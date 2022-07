Brad Pitt cáo buộc bị Angelina Jolie "báo thù"

Mới đây, phía Brad Pitt tiếp tục đưa ra những cáo buộc mới trong đơn khiếu nại đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles. Trong đó, Brad Pitt yêu cầu thẩm phán hủy bỏ thỏa thuận giữa tỷ phú Yuri Shefler với công ty của ông để trở thành đồng sở hữu doanh nghiệp gia đình. Thỏa thuận này được lập ra khi Angelina Jolie bán 50% cổ phần của mình.

Trong những giấy tờ này, phía luật sư của Brad Pitt cho rằng hành động này của nữ diễn viên hoàn toàn nhằm mục đích "báo thù" chồng cũ, không cho phép chồng cũ có cơ hội được sở hữu doanh nghiệp của riêng mình. "Đây là một động thái đầy thù hận và bất hợp pháp, bị thúc đẩy bởi phán quyết từ một thẩm phán không công bằng vào năm ngoái", hồ sơ của ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood ghi rõ.

(Ảnh: Econo Times)

Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên cáo buộc tình cũ làm tổn hại tới doanh nghiệp của mình. Quay trở lại năm 2008, cặp vợ chồng cũ đã mua cổ phần tại vườn nho miền Nam nước Pháp và ngôi nhà Château Miraval - nơi họ kết hôn năm vào năm 2014. Trong lần nộp đơn ra tòa trước đó của Brad Pitt trong cuộc chiến chưa có hồi kết với ngôi sao Maleficent, nam diễn viên 58 tuổi đa khẳng định rằng Angelina Jolie cố tình tìm cách gây hại cho anh bằng cách bán cổ phần của cô trong công ty rượu này. Trong đơn kiện, Brad Pitt đề cập tới việc cả hai đã thỏa thuận không bao giờ bán các lợi ích tương ứng của họ trong công việc kinh doanh gia đình mà không có sự đồng ý của người kia.

Trong hồ sơ nêu rõ, Angelina Jolie đã lên kế hoạch bán cổ phần của mình cho Tenute del Mondo vào tháng 10. Vấn đề ở đây là, đây chính là công ty muốn "nắm quyền kiểm soát Miraval" (theo lời của luật sư Brad Pitt). Với những cáo buộc mới nhất, có vẻ như vụ kiện pháp lý giữa cặp ngôi sao này vẫn sẽ còn kéo dài thêm một thời gian dài nữa.

Theo Fox News