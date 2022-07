Brad Pitt bất ngờ hội ngộ Angelina Jolie và các con giữa mâu thuẫn hậu ly hôn

Hôm 11/7, Brad Pitt được nhìn thấy mang theo đàn guitar mỉm cười tươi tắn tại sân bay ở Rome (Ý). Đáng nói, vợ cũ của anh là Angelina Jolie cùng các con Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne cũng đang ở thành phố này để quay bộ phim mới "Without Blood".

Brad Pitt đến Ý với cây đàn guitar.

Trong khi dư luận quốc tế "đoán già, đoán non" về sự trùng hợp này, nguồn tin của Hollywood Life tiết lộ, tài tử "Once Upon A Time In Hollywood" để dự sinh nhật lần thứ 14 của cặp song sinh Knox và Vivienne (hôm 12/7). Anh mang theo nhạc cụ vì muốn biểu diễn trong ngày đặc biệt của hai con út.

Nguồn tin nhấn mạnh, "đả nữ" 47 tuổi rất biết ơn chồng cũ đã dành thời gian cho các con. "Angelina có lịch quay 'Without Blood' dày đặc nên cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi Brad có thể đến Rome để gặp bọn trẻ và dự sinh nhật của Knox và Vivienne. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy", nguồn tin chia sẻ độc quyền.

Nguồn tin nói thêm, nữ diễn viên "Salt" luôn tạo điều kiện cho các con có thời gian ở bên bố, nhất là vào những dịp đặc biệt như sinh nhật và ngày lễ.

Angelina Jolie "nhẹ nhõm" vì chồng cũ đến mừng sinh nhật hai con út.

Kể từ khi ly hôn, Angelina và Brad vẫn gặp khó khăn trong việc liên hệ với nhau liên quan đến cuộc chiến giành quyền nuôi con cũng như tranh chấp tài sản chung. Vì vậy, chuyến thăm mới nhất của Brad đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

"Họ hầu như không có liên lạc. Mọi thứ giữa họ, bao gồm cả lịch trình của bọn trẻ đều do bên thứ ba xử lý vì họ vẫn đang tranh chấp trước tòa. Nhưng Angelina không muốn điều đó ảnh hưởng đến các con vì cô muốn chúng có mối quan hệ lành mạnh với bố, bất kể cô cảm thấy thế nào về chồng cũ", nguồn tin nhấn mạnh.

Thời gian qua, Angelina Jolie bận rộn với công việc đạo diễn cho "Without Blood" - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Alessandro Baricco, đề cập đến "sự thật phổ quát nhất về chiến tranh, chấn thương, ký ức và sự chữa lành". Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Angelina trong vai trò đạo diễn kể từ sau "First They Killed My Father" vào năm 2017. Bà mẹ 6 con cũng là người viết kịch bản cho bộ phim này.

Dù công việc bận rộn, Angelina vẫn cố gắng dành thời gian cho các con. Hai ngày trước khi Brad Pitt đến Rome, cô và con gái Shiloh đã cùng nhau tham dự buổi hòa nhạc có quán quân Eurovision năm 2021 Måneskin biểu diễn. Ngôi sao "Maleficent" cũng bị bắt gặp dẫn Vivienne và Zahara đi mua sắm.

Angelina đi xem hòa nhạc với Shiloh

Cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi đưa hai con gái Vivienne và Zahara đi mua sắm.

Theo Hollywood Life