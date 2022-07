Brad Pitt mắc di chứng từ căn bệnh hiếm gặp, sức khỏe giờ ra sao?

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ, Brad Pitt bất ngờ thổ lộ anh mắc căn bệnh mang tên prosopagnosia - một chứng bệnh hiếm gặp khiến anh khó có thể nhận ra khuôn mặt của mọi người.

Tuy vậy, nam tài tử cũng cho biết anh chưa bao giờ thực sự đi khám để được bác sĩ tư vấn chính thức.

Brad Pitt

"Tôi gặp khó khăn trong việc nhận ra mọi người. Tôi lo lắng căn bệnh khiến những người xung quanh nghĩ rằng tôi xa cách, khó gần và tự thu mình lại. Không ai tin tôi, tôi muốn gặp và trò chuyện với những người giống mình", Pitt tâm sự.

Trong quá khứ, nam tài tử từng tiết lộ về chứng bệnh trong cuộc phỏng vấn với tờ Esquire năm 2013. Pitt thường bị cho là kiêu ngạo, tự cao tự đại vì hiếm khi nhớ mặt và tên người khác.

Chứng prosopagnosia khiến Brad Pitt trở nên thu mình hơn và lo sợ mọi người có ấn tượng không tốt về anh.

"Đó là lý do tôi ở nhà. Nhiều người ghét tôi vì cho rằng tôi thiếu tôn trọng họ. Tuy nhiên, đó là một điều bí ẩn với tôi", anh nói.

Trong cuộc trò chuyện, Brad Pitt đã đề cập đến kế hoạch giải nghệ. Anh tiết lộ rằng mình đang ở "chặng cuối cùng" trong sự nghiệp diễn xuất và có thể từ giã diễn xuất sớm.

Brad cảm nhận sự nghiệp điện ảnh của mình đang "xuống dốc" hơn là khởi sắc trở lại: "Tôi cảm thấy bản thân mình đang chặng cuối cùng, hay nên gọi là kỳ cuối hoặc ba tháng cuối nhỉ. Chặng đường của tôi sẽ ra sao? Và tôi sẽ sắp xếp nó như thế nào?".

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, vẫn không có gì là chắc chắn cho tuyên bố giải nghệ của nam tài tử Once Upon A Time In Hollywood.

Anh hiện đang chuẩn bị cho ra mắt một loạt các bộ phim đầy hứa hẹn gồm Women Talking với đạo diễn Sarah Polley, phim tiểu sử về Marilyn Monroe Blonde do Anna De Armas thủ vai chính và She Said, bộ phim về hai nhà báo Megan Twohey và Jodi Kantor khi điều tra Harvey Weinstein.

Tháng 8, anh sẽ tái xuất trên màn bạc với Bullet Train, phim điện ảnh mới nhất kể từ Ad Astra (2019).

Theo GQ