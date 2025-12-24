Bỗng dưng thành "giám đốc" gánh nợ thuế tỷ đồng, bị cấm xuất cảnh: Cách tự kiểm tra để tránh họa vô đơn chí

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp cá nhân bị kẻ gian đánh cắp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) bị thất lạc để đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Các công ty này thường được lập ra với mục đích mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hậu quả là "khổ chủ" phải đối mặt với các khoản nợ thuế khổng lồ, thậm chí bị cấm xuất cảnh hoặc vướng vào vòng lao lý.
Để tự bảo vệ mình, người dân có thể thực hiện tra cứu miễn phí và chính xác trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện.
Bước 1: Truy cập hệ thống thông tin quốc gia Người dân truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn
Bước 2: Sử dụng công cụ tìm kiếm Tại thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình trang chủ, người dân nhập thông tin cá nhân để rà soát. Có hai phương thức tìm kiếm:
Tìm theo tên: Nhập họ và tên đầy đủ (theo CMND/CCCD). Tuy nhiên, cách này có thể trả về nhiều kết quả trùng tên của người khác.
Ngoài ra, người dân có thể tham khảo thêm thông tin trên một số trang dữ liệu pháp luật uy tín khác có tính năng tìm kiếm theo "Tên người đại diện pháp luật".
Bước 3: Kiểm tra và đối chiếu kết quả. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các doanh nghiệp có thông tin trùng khớp với dữ liệu tìm kiếm.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia pháp lý, nếu phát hiện bản thân bị "gán" chức danh giám đốc hoặc người đại diện pháp luật ngoài ý muốn, người dân cần thực hiện các bước sau để tránh hệ lụy:
Việc kiểm tra định kỳ thông tin cá nhân trên Cổng thông tin quốc gia là biện pháp phòng ngừa cần thiết trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao và mua bán dữ liệu cá nhân đang gia tăng.