Vogue đánh giá Ana de Armas quyến rũ và nổi bật khi diện đầm ánh bạc của Louis Vuitton tại buổi công chiếu "The Gray Man" tại Los Angeles hôm 13/7. Thiết kế xẻ ngực sâu, tạo điểm nhấn ở phần chân váy tua rua được tạo nên những mảnh vải mũi giáo. Diễn viên "No Time to Die" - phim về điệp viên 007 - đi sandals quai mảnh ánh kim, trang điểm tông hồng đất. Ảnh: Celebmafia