Bom tấn Hollywood bị Lật Mặt 6 của Lý Hải lấn lướt

Vệ Binh Dải Ngân Hà 3 (Tựa quốc tế: Guardians Of The Galaxy Vol. 3) là phim thứ 32 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), cũng là phần cuối cùng kể về nhóm siêu anh hùng cùng tên.

Cả 2 phần trước đó đều thành công vang dội với tổng doanh thu trên 1,5 tỷ USD. Do đó, nhiều người hâm mộ đặt kỳ vọng tác phẩm tiếp tục thắng lớn, lấy lại danh tiếng cho nhà Marvel sau nhiều tác phẩm bị đánh giá thấp về nội dung.

Khi ra mắt, dự án nhận phản hồi tích cực với doanh thu hơn 365 triệu USD toàn cầu. Nhưng tại Việt Nam, phim vẫn chưa thể vượt qua được Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh do Lý Hải đạo diễn.

Hồi kết của nhóm siêu anh hùng

Chuyện phim chọn mốc thời gian sau những sự kiện Endgame khi nhóm Avengers đã hạ gục được Thanos. Dù chiến thắng, các siêu anh hùng cũng chịu nhiều mất mát, đơn cử như việc thành viên Gamora (Zoe Saldana) hy sinh. Trưởng nhóm Vệ binh - Peter Quill (Chris Pratt) rơi vào trạng thái chán chường vì mất đi người yêu, không ai có thể giúp đỡ.

Bất ngờ, cả nhóm bị kẻ lạ mặt Adam Warlock (Will Poulter) tấn công. Hắn được phái tới để truy lùng Rocket Raccoon (Bradley Cooper) và giao cho High Evolutionary - một nhà khoa học bị điên luôn ám ảnh về thế giới hoàn hảo.

Tình thế buộc nhóm siêu anh hùng phải lên kế hoạch giải cứu Rocket. Từ đó, họ cũng dần hiểu hơn về chú gấu mèo, làm rõ nhiều chi tiết trong quá khứ của đồng đội.

Chuyện phim đơn giản, nhưng chọn lối kể phi tuyến tính để thu hút người xem. Các sự kiện giữa quá khứ và hiện tại được đan xen nhằm “đánh lừa” khán giả, khó ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kịch bản hé lộ nhiều tình tiết liên quan đến quá khứ của Rocket Raccoon. Giống mọi thành viên khác, bản thân nhân vật cũng phải tự đấu tranh và trưởng thành từ quá khứ. Hóa ra chú gấu mèo vốn là sản phẩm thí nghiệm của High Evolutionary, từng bị gã thao túng mã gen và biến thành sinh vật kỳ lạ như hiện tại.

Phần nhìn mãn nhãn

Cầm trịch dự án tiếp tục là James Gunn - người từng làm nên thành công cho 2 phần trước. Đây cũng là dự án cuối cùng anh thực hiện trước khi chia tay xưởng phim Marvel Studios.

Với thời lượng 150 phút, đạo diễn dành nhiều phân đoạn để đầu tư những cảnh chiến đấu, giúp duy trì không khí căng thẳng, hồi hộp. Các cảnh đánh đấm, cháy nổ xuất hiện liên tục, tạo ra nhiều khoảnh khắc ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Kinh phí xấp xỉ 250 triệu USD được đổ dồn vào phần hình ảnh, đặc biệt là kỹ xảo vi tính. Phần đồ họa trong phim được đầu tư chỉn chu, có thể nói là vượt bậc so với các dự án trước đó như Black Widow (2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) hay Thor: Love and Thunder (2022)…

Nhà làm phim tiếp tục duy trì phong cách hài hước đặc trưng làm nên thương hiệu. Song, với tư cách là hồi kết của thương hiệu Vệ binh dải Ngân Hà , phim cũng nhuốm màu sắc hoài cổ và một chút buồn bã.

Sau những cảnh chiến đấu là những khoảnh khắc lắng đọng. Một số sự kiện đau thương được cài cắm khiến cho câu chuyện u tối hơn 2 phần trước, nhưng vì thế cũng mang lại nhiều cảm xúc hơn.

Thắng lớn ở quốc tế nhưng thua ở Việt Nam

Khi ra mắt, Vệ Binh Dải Ngân Hà 3 nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả. Phim xếp loại “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 82% bình chọn và đạt 8.3/10 điểm trên IMDb. Phần lớn đánh giá tác phẩm giữ được tinh thần thương hiệu. Các khâu kịch bản, kỹ xảo đều được đầu tư mạnh hơn so với các phim Marvel năm ngoái.

Hơn nữa, diễn xuất cũng là điểm cộng giúp tác phẩm thành công. Dàn diễn viên từ Chris Patt, Will Poulter đến lồng tiếng như Bradley Cooper đều tròn vai. Sau nhiều lần hóa thân, họ hiểu rõ nhân vật của mình nên không gặp nhiều khó khăn. Các diễn viên phối hợp nhịp nhàng, tạo nên nhiều cảm xúc cho phim.

Diễn xuất là một trong những yếu tố giúp phim thu hút.

Dẫu vậy, phim vẫn còn nhiều điểm trừ. Chẳng hạn, nhân vật Adam Warlock (Will Poulter) chưa được xây dựng chặt chẽ dù đóng vai trò quan trọng trong nguyên tác. Ở cuối phim, nhiều tình tiết còn khiên cưỡng khiến các cú twist cài cắm chưa thực sự hợp lý.

Giống nhiều phim siêu anh hùng khác, phản diện vẫn nhạt nhòa và không để lại nhiều điểm đáng nhớ. Hơn nữa, khán giả phải xem 2 phần tiền nhiệm và một số dự án thuộc MCU trước đó để hiểu rõ câu chuyện.

Tại Việt Nam, phim thu hơn 33 tỷ đồng sau 1 tuần ra mắt - theo số liệu từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập). Tác phẩm luôn xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu mỗi ngày, nhường ngôi đầu bảng cho Lật mặt 6 của Lý Hải.

Dẫu vậy, Vệ Binh Dải Ngân Hà 3 là một tác phẩm đậm tính giải trí, đúng với tinh thần phim siêu anh hùng nhà Marvel. Tác phẩm cũng thành công khi xây dựng một câu chuyện có chiều sâu, mang lại cảm xúc cho người xem.

Đây thực sự là hồi kết trọn vẹn cho nhóm Vệ binh sau gần 10 năm chinh phục khán giả.