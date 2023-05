Mỹ nhân ngầu nhất Đạp Gió 2023: Ca sĩ "vô danh" thắng cả Ảnh hậu, từng nghèo đến mức phải ăn chung cơm với cún cưng

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 - Đạp Gió 2023 quy tụ nhiều cái tên quen thuộc của làng giải trí Cbiz, song cũng là cơ hội để nhiều nghệ sĩ, diễn viên tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Trong dàn "chị em" của show năm nay, có một cái tên khiến trường quay ấn tượng vì ngoại hình cực ngầu, khí chất "lấn át" và còn vô cùng ga-lăng. Sự xuất hiện của mỹ nhân này khiến khán giả thích thú, thế nhưng càng thêm yêu thương khi biết được quá khứ cơ cực, đầy nghị lực của cô.



Lưu Nhã Sắt - mỹ nhân ngầu nhất Đạp Gió 2023.

Nói về Lưu Nhã Sắt thì phải nói đến hành trình vượt khó kiên cường của cô trong suốt gần 20 năm trong làng giải trí. Sinh năm 1989 trong một gia đình viên chức bình thường, Lưu Nhã Sắt có tên thật là Lưu Hân. Ban đầu, cô theo đuổi sự nghiệp ca hát, bắt đầu đam mê từ năm 2004. Đến năm 2007, cô gia nhập ban nhạc OP và thắng nhiều giải quốc gia. Thế nhưng, con đường ca hát của mỹ nhân 8X kết thúc khá sớm do không thể nổi tiếng, có nhiều show.

Lưu Nhã Sắt làm ca sĩ nhưng lại khó khăn về kinh tế.

Trong giai đoạn đầu, cô phải tự lập và gặp tình trạng "suy kiệt" về kinh tế. Nhiều khán giả từng chia sẻ rằng khác với hình ảnh nồng cháy trên màn ảnh, mỹ nhân của Đạp Gió 2023 từng có giai đoạn không dám rút 100 NDT ở cây ATM để chi tiêu vì quá nghèo. Tham gia nhiều cuộc thi tài năng nhưng đều thất bại, số phận của cô càng thêm mờ mịt.

Trong một phỏng vấn, cô tiết lộ mình từng nghèo đến mức không nuôi nổi chú chó Labrador của mình. Khi đó 1kg thức ăn cho chó đã tốn 12 NDT, nên cô đã chọn mua gạo rẻ tiền, nấu với củ cải và cùng chia phần ăn với chú chó cưng. Về sau vì quá khó khăn, cô đã gửi cún cưng cho người bạn chăm sóc hộ.

Cô từng phải ăn cơm chung với cún cưng vì quá nghèo.

Cô làm nhiều công việc bán thời gian, và chỉ bắt đầu trở lại với nghề sau một cuộc tuyển chọn diễn viên vào năm 2013. Dự án So Young do Triệu Vy làm đạo diễn là cơ duyên đưa Lưu Hân, mà khi ấy đã đổi tên thành Lưu Nhã Sắt trở lại làng giải trí. Thành công của So Young giúp Lưu Nhã Sắt có nhiều vai diễn hơn, bắt đầu có thể trang trải cuộc sống. Một số dự án nổi bật cô từng tham gia gồm Thất Cô, Love at First...

Lưu Nhã Sắt đổi đời nhờ Triệu Vy nâng đỡ.

Thế nhưng phải đến năm 2021, tức sau gần 2 thập kỷ làm nghề thì Lưu Nhã Sắt mới bùng nổ danh tiếng nhờ đóng chính phim Răng Khôn. Diễn xuất của mỹ nhân đã chinh phục khán giả và giới chuyên môn, giúp cô trở thành Ảnh hậu tại LHP Kim Tượng. Kể từ đây, cô bắt đầu nhận được nhiều vai chính hơn.

Lưu Nhã Sắt lên ngôi Ảnh hậu Kim Tượng.

Cũng vào thời điểm nhận giải Kim Tượng, Lưu Nhã Sắt đang tham gia phim điện ảnh cùng các tài tử hạng A như Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến... Ngoài ra, cô còn đóng vai nữ chính A Tử trong Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện do Chân Tử Đan sản xuất, chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của mỹ nhân sau thời gian dài nỗ lực không ngừng.

Mỹ nhân 8X đóng vai A Tử bên cạnh Chân Tử Đan.

Nguồn: QQ