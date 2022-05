Bom tấn Doctor Strange 2 thu về gần 20 tỷ sau 1 ngày công chiếu, xô đổ mọi kỷ lục tại phòng vé Việt Nam

Đúng như kì vọng sẽ mở ra một chương mới cho Vũ trụ điện ảnh Marvel với khái niệm Đa vũ trụ diệu kỳ, sự trở lại của “bác sĩ Strange” trong bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Tựa Việt: Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn) đã tạo ra một “cú nổ phòng vé” tại Việt Nam. Trong ngày đầu tiên chiếu chính thức, bom tấn Marvel này đã cán mốc doanh thu gần 20 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất của năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Hiện tại con số này đã lên đến hơn 25 tỷ đồng (theo boxofficevietnam).

Với thành tích này, Doctor Strange in the Multiverse of Madness chính thức vượt qua Captain Marvel (2019) để trở thành phim Siêu Anh Hùng độc lập (Stand-alone movie) có doanh thu cao mở màn cao nhất mọi thời đại của MCU tại Việt Nam.

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng vì đại dịch, rạp Việt đang chứng kiến tình hình ngày càng khởi sắc. Thành tích lớn của Doctor Strange in the Multiverse of Madness trong ngày đầu tiên đánh dấu những điểm sáng vô cùng tích cực, cho thấy sự trở lại của dòng phim bom tấn Hollywood tại Việt Nam.



fans xếp hàng dài để vào rạp xem Doctor Strange

Hiện, Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng đang dẫn đầu phòng vé Việt. Tại nhiều thành phố trên khắp cả nước, các rạp phim chứng kiến tình trạng “cháy vé” khi khán giả đều háo hức được là những người đầu tiên trên thế giới được thưởng thức bộ phim. Với hơn 4000 suất chiếu trong ngày đầu tiên, bộ phim Marvel mang màu sắc kinh dị này thực sự đã “càn quét” mọi rạp chiếu, nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.



Sức hút của bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness đến từ sự kết hợp của hai nhân vật lớn, rất được yêu thích trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel là Doctor Strange và phù thủy Wanda/Scarlet Witch. Trong phần phim mang hơi hướng đen tối được chỉ đạo bởi “ông hoàng kinh dị” Sam Raimi, hành trình nguy hiểm và đẫm máu của họ sẽ có thêm sự xuất hiện của America Chavez - một cô bé có năng lực di chuyển giữa các vũ trụ song song.

Doctor Strange 2 hiện đang chiếu tại rạp.



