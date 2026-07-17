Bốc thăm VCK Giải bóng đá 7 người VĐQG 2026: 8 đội bóng tranh tài kịch tính

8 đội bóng sẽ tranh tài từ ngày 18 đến 26/7 tại Hà Nội để cạnh tranh ngôi vô địch quốc gia.

Trước thềm những trận cầu hấp dẫn của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia NetSpace Cup 2026 (VPL-S7), Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) đã tổ chức họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Năm 2026 cũng là cột mốc tròn 13 năm phát triển của bóng đá 7 người Việt Nam – loại hình được xem là “đặc sản” của bóng đá phong trào trong nước. Qua hơn một thập kỷ, Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia (Vietnam Premier League – VPL) đã từng bước khẳng định vị thế là sân chơi số một của bóng đá 7 người, góp phần thúc đẩy phong trào trên cả nước, đồng thời trở thành hình mẫu để nhiều địa phương xây dựng và phát triển các giải đấu tương tự.

Ở mùa giải năm nay, VPL-S7 được tổ chức tại ba khu vực gồm HPL-S13 (miền Bắc), SPL-S8 (miền Nam) và ĐPL-S5 (miền Trung – Tây Nguyên). Các giải đấu khu vực tiếp tục thu hút đông đảo đội bóng chất lượng cùng lượng lớn khán giả đến sân, tạo nên bầu không khí sôi động và khẳng định sức hút ngày càng lớn của bóng đá 7 người.

Sau chặng đường vòng loại, tám đại diện xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc. Miền Bắc có ba đại diện gồm SHB, HG La Giang và DTS; miền Nam góp mặt với Thảo Vy Organic, An Biên và Bamboo; trong khi miền Trung – Tây Nguyên có Xổ Số Kiến Thiết Đắk Lắk cùng Thái Huy Bảo. Các đội sẽ tranh tài từ ngày 18 đến 26/7 tại Hà Nội để cạnh tranh ngôi vô địch quốc gia.

Bên cạnh công tác tổ chức, VPL-S7 cũng tiếp tục được đầu tư mạnh về truyền thông. Theo đó, MyTV trở thành đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu của giải trên hệ sinh thái đa nền tảng.