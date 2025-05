Bộ Y tế chỉ ra loạt sai phạm của 2 công ty liên quan đến nhà Đoàn Di Băng

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), nhà máy EBC Đồng Nai không tuân thủ các nguyên tắc trong quá trình sản xuất, vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn CGMP về điều kiện nhà xưởng, thiết bị, nhân sự và kiểm soát chất lượng, gây ảnh hưởng đến độ an toàn của sản phẩm. Vì vậy, cơ quan chức năng quyết định thu hồi giấy chứng nhận của công ty.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP.HCM) cũng bị ngưng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong vòng 6 tháng kể từ ngày 27/5.

Hai doanh nghiệp trên liên quan đến 4 dòng mỹ phẩm mang thương hiệu Hanayuki từng được ca sĩ Đoàn Di Băng quảng bá rầm rộ, nay đều bị cơ quan chức năng thu hồi.

VB Group là công ty do ông Nguyễn Quốc Vũ – chồng của Đoàn Di Băng – làm đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Công ty này phụ trách phân phối mỹ phẩm Hanayuki, trong khi EBC Đồng Nai là đơn vị trực tiếp sản xuất.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai. (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, VB Group không được tiếp nhận bất kỳ hồ sơ công bố mỹ phẩm nào trong thời hạn 6 tháng. Các hồ sơ nộp trước ngày 27/5 cũng không còn giá trị pháp lý. Sau thời hạn tạm dừng, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp lại toàn bộ hồ sơ công bố từ đầu.

Trước đó, loạt sản phẩm mang nhãn Hanayuki bị phát hiện vi phạm chất lượng, từ dầu gội, dầu xả đến kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da.

Cụ thể, dầu gội Hanayuki Shampoo bị thu hồi số tiếp nhận do chứa 2-phenoxyethanol - chất có thể gây kích ứng nếu vượt ngưỡng và không đạt chỉ tiêu vi sinh. Dầu xả cùng thương hiệu cũng bị xử lý với lý do tương tự. Đáng chú ý, kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị phát hiện chỉ số SPF thực tế là 2,4 - quá thấp so với mức 50 được ghi trên nhãn. Mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask cũng bị thu hồi do thành phần in trên bao bì không khớp hồ sơ công bố.

Sở Y tế Đồng Nai phối hợp cùng công an tỉnh kiểm tra thực tế hai sản phẩm Hanayuki Shampoo và Sunscreen Body. Kết quả cho thấy cả hai có dấu hiệu kém chất lượng, nghi ngờ là hàng giả. Cuộc họp khẩn với Công an tỉnh, Sở Y tế và VKSND tỉnh Đồng Nai thống nhất sẽ khởi tố, điều tra hình sự liên quan sản phẩm kem chống nắng Hanayuki. Riêng dầu gội, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính.

Đoàn Di Băng (sinh năm 1989), từng là ca sĩ, diễn viên, sau đó chuyển hướng kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Gần đây, cô vướng hàng loạt ồn ào liên quan quảng cáo sai lệch công dụng sản phẩm.

Sở Y tế TP.HCM và Đồng Nai đang giám sát chặt chẽ số mỹ phẩm Hanayuki được sản xuất trước thời điểm thu hồi chứng nhận, đồng thời phối hợp chuyển hồ sơ sai phạm của hai công ty trên đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý.