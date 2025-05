Vì sao công ty chồng Đoàn Di Băng bị tạm dừng nhận hồ sơ mỹ phẩm?

Ngày 27-5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã ra quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP HCM) trong thời gian 6 tháng.

Công ty VB Group bị tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong 6 tháng



Lý do là nhãn gốc một số sản phẩm do công ty này chịu trách nhiệm đưa ra thị trường có ghi thành phần không đúng so với hồ sơ công bố đã nộp. Kết luận này được đưa ra dựa trên kết quả kiểm tra của Sở Y tế TP HCM.

Ngoài việc đình chỉ tiếp nhận hồ sơ mới, Cục Quản lý Dược cũng thông báo các hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do VB Group đứng tên, đã nộp trước ngày 27-5 sẽ không còn giá trị.

Sau thời hạn đình chỉ, nếu muốn công bố lại sản phẩm, công ty phải nộp hồ sơ mới theo quy định tại thông tư 06-2011 của Bộ Y tế.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Cục Quản lý Dược đã ban hành nhiều công văn liên quan đến việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và xử lý các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Trong số này, có 3 sản phẩm do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất.

Các sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki bị thu hồi

Đó là dầu gội Hanayuki (chai 300g, số lô 0010125), có chứa 2-Phenoxyethanol – chất không được công bố trong thành phần, vi phạm quy định chất lượng.

Dầu xả Hanayuki (chai 300g) do ghi nhãn không đúng công thức, không đạt chỉ tiêu chất lượng vi sinh.

Kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body bị thu hồi do chỉ số chống nắng (SPF) thực tế thấp hơn nhiều so với công bố trên nhãn.

Mới nhất là mặt nạ chống nhăn G-Thera Amino Anti-Wrinkle (hộp 5 miếng) bị thu hồi do nhãn gốc thiếu 3 thành phần so với hồ sơ công bố, gồm Butylene Glycol, Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin.

Công ty VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty.

Thông báo thu hồi được đăng tải trên trang cá nhân của Đoàn Di Băng. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội, ca sĩ Đoàn Di Băng nhiều lần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Sau khi Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành, cô đã đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân có hơn 1,9 triệu người theo dõi và thông báo thu hồi các lô sản phẩm bị lỗi.

Hiện Cục Quản lý Dược đang tiếp tục rà soát, giám sát các hoạt động liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi.