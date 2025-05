Một phạm nhân treo cổ tự sát

Ngày 29-5, Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh Nghệ An cho biết Phòng 8 (VKSND tỉnh Nghệ An) đã trực tiếp kiểm sát đột xuất sau việc phạm nhân treo cổ tại Trại giam Số 3, Cục C10, Bộ Công an (đóng tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Kiểm sát viên trực tiếp lấy lời khai phạm nhân có liên quan. Ảnh: Cổng thông tin VKSND tỉnh Nghệ An

Trước đó, khoảng 8 giờ 53 phút ngày 26-5, tại hiện trường lao động lô sản xuất Đội 8, Phân trại số 1, Trại giam số 3, phạm nhân Đ.A.D. (SN 1989; trú khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã sử dụng dây thừng treo cổ.

Được biết, phạm nhân D. thụ án 27 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng 8, VKSND tỉnh Nghệ An đã tham mưu lãnh đạo Viện ban hành Quyết định số 1144/QĐ-VKSNA-P8 ngày 26-5-2025, về thành lập Đoàn kiểm sát và tiến hành kiểm sát đột xuất sự việc nêu trên tại Trại giam số 3, Cục C10, Bộ Công an.

Ngày 27-5 và ngày 28-5, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân Đ.A.D.. Kiểm sát khu giam, buồng giam, hiện trường lao động và gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ; yêu cầu các phạm nhân có liên quan giải trình nội dung vụ việc...

Quá trình kiểm sát, VKSND tỉnh Nghệ An nhận thấy, về cơ bản Trại giam Số 3 đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý giam giữ, như: Thủ tục thi hành án phạt tù, việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác phân loại, bố trí phạm nhân, thủ tục giải quyết phạm nhân chết... Tuy nhiên, hoạt động quản lý phạm nhân tại hiện trường lao động của Trại giam Số 3 vẫn còn tồn tại một số vi phạm, hạn chế.

Để công tác thi hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, sau khi kết thúc cuộc kiểm sát, Phòng đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Trại giam số 3 chấn chỉnh khắc phục vi phạm và được trại chấp nhận thực hiện.