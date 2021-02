Bỏ tiền trăm triệu ra tậu 42 chiếc xe buýt rồi... đem chôn, cụ ông bị hàng xóm chê cười để rồi nhiều năm sau ai cũng phải ngỡ ngàng khi bước vào

Chiến tranh nổ ra là điều không ai mong muốn nhưng ở thời bình thì những sự kiện đẫm máu như thế không có nhiều khả năng xảy ra. Vậy nhưng, đối với những người có bản tính lo xa như cụ ông Bruce Beach thì lại có suy nghĩ rằng chuẩn bị trước mọi thứ vẫn hơn. Ông Bruce đã nảy ra kế hoạch chôn 42 chiếc xe buýt xuống lòng đất và hành động này khiến ông bị mọi người xung quanh trêu chọc, thậm chí gọi là "lão điên" nhưng ông không mấy bận tâm. Ông Bruce chỉ biết rằng nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra chiến tranh hạt nhân thì ông sẽ là người có khả năng sống sót cao.

Ông Bruce từng sống ở Chicago, Mỹ, nhiều năm trước khi chuyển đến sống tại một khu vực nông thôn ở Horning's Mills, Canada, vào năm 1970. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh diễn ra, ông Bruce đã không ngừng nghĩ về cách sinh tồn giữa chiến tranh hạt nhân và ông nhận ra Horning's Mills chính là nơi an toàn nhất để thực hiện kế hoạch sống sót giữa bom đạn của mình.

Từ năm 1980 đến 1985, ông Bruce đã bỏ tiền ra mua tổng cộng 42 chiếc xe buýt cũ và vận chuyển chúng đến khu vực ông sinh sống. Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc nhưng lại càng há hốc hơn khi cụ ông này chôn toàn bộ đống xe buýt đã qua sử dụng ấy xuống một cái hố khổng lồ và phủ xi măng lên trên để gia cố. Tạo ra một căn hầm trú ẩn tránh phóng xạ hạt nhân chính là kế hoạch của ông Bruce và ông gọi dự án của mình là Ark Two.

Được biết, căn hầm trú ấy có diện tích khoảng 929 mét vuông, có sức chứa lên đến 500 người. Bên trong hầm trú là những căn phòng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con người. Ông Bruce khẳng định hầm trú này "hầu như không thể xuyên thủng bởi bất cứ thứ gì, trừ khi là một cuộc tấn công hạt nhân trực tiếp".

Đa số hàng xóm sống gần nhà ông Bruce đều cho rằng việc xây dựng hầm trú của ông là phí thời gian. Nhưng ông Bruce bỏ ngoài tai tất cả, ông chỉ biết mình đang đề phòng trường hợp xấu nhất và đảm bảo bản thân có một nơi để trú ẩn.

Ark Two nằm ở độ sâu hơn 4m và giá mỗi chiếc xe buýt mà ông Bruce bỏ tiền ra mua là 300 USD (gần 7 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Mức giá này có vẻ đắt nhưng ông Bruce tin rằng nó xứng đáng. Trong suốt 35 năm, cụ ông này đã làm việc thật chăm chỉ để đảm bảo căn hầm trú của mình được trang bị đầy đủ những thiết bị cần thiết và sẵn sàng được mang ra sử dụng trong những tình huống khẩn cấp.

Che Bodhi, nhà tổ chức sự kiện cho Mạng lưới sinh tồn Ontario Prepper (OPSN), từng nói thế này về căn hầm khổng lồ của ông Bruce: "Khi bạn đi vào bên trong lần đầu tiên, bạn sẽ cảm giác như mình đang ở hành tinh khác, như trên sao Hỏa chẳng hạn. Khi bạn nghe đến ý tưởng về việc chôn 42 chiếc xe buýt cũ dưới lòng đất, bạn sẽ không thể tưởng tượng được viễn cảnh khi bước vào đây và thật sự nhìn thấy mọi thứ. Thật là điên rồ!".





Căn hầm trú có đầy đủ tiện nghi, bao gồm 2 bếp ăn tập thể, 1 phòng khách, phòng học cho trẻ em và nhà tắm được trang bị hệ thống nước. Về nước uống, căn hầm sử dụng nguồn nước từ một cái giếng riêng để đảm bảo vệ sinh, máy phát điện chạy bằng dầu có thể hoạt động tốt trong 3 tháng và đài liên lạc vô tuyến điện tử để thông tin có thể được truyền đi khắp Canada và Mỹ. Ark Two cũng được trang bị giường tầng và không gian lưu trữ như những chiếc tủ để mọi người lưu trữ đồ đạc cá nhân.

Bên trong Ark Two còn được trang bị phòng khử nhiễm, căn phòng đầu tiên mà bất kỳ người nào cũng phải đi qua trước khi họ bước vào hầm trú. Tác dụng của căn hầm là loại bỏ sự lây lan của bệnh tật và bức xạ trong nơi trú ẩn.

Vấn đề lớn nhất của Ark Two mà ông Bruce phải đối mặt có liên quan đến chính trị. Các quan chức địa phương không mấy ủng hộ dự án của ông. Ông Bruce đã xây dựng hầm trú mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương và điều này khiến ông bị kiện ra tòa không dưới 30 lần.

Ark Two từng bị niêm phong 2 lần vì vấn đề an toàn. Trong cuộc gặp thường niên của Mạng lưới sinh tồn Ontario Prepper năm 2015, lính cứu hỏa của thị trấn Shelburne lân cận đã đe dọa phong tỏa hầm trú lần thứ 3 nhưng may mắn điều đó không xảy ra.

Về phía công chúng thì một bộ phận lớn cho rằng Ark Two là dự án của một cụ ông hoang tưởng về ngày tận thế. Nhưng ông Bruce lại coi đó là nhiệm vụ của mình đối với nhân loại, cung cấp một nơi trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp.

Con cháu của ông Bruce cũng chán nản với việc phải liên tục nghe những bài thuyết giảng về một tương lai mờ mịt của thế giới từ cụ ông. Dù vậy, vợ của ông Bruce vẫn ở bên cạnh và ủng hộ chồng hết mực.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng ông Bruce điên rồ và cũng có người cho rằng ông ấy đang làm chuyện tốt nhưng Ark Two vẫn đứng đó như một pháo đài ở thị trấn Horning's Mills, như một kiến trúc sẵn sàng để bảo vệ người dân nơi đây khỏi những tình huống xấu nhất.

Nguồn: B.T