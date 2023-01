Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt giá trông giữ xe dịp cao điểm du xuân

Ngày 26-1 (mùng 5 Tết), Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả; chủ động các giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu phù hợp nhất là đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gia cầm, thủy hải sản.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá các dịch vụ trông giữ xe, giải trí, đi lại trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, trong các ngày tiếp theo của cao điểm du xuân và đi lễ của người dân.

Trong những ngày cao điểm du xuân của người dân, Bộ Tài chính kiến nghị kiểm soát chặt giá vé trông giữ xe. Ảnh: M.Chiến

Theo dự báo của Bộ Tài chính, trong ngày mùng 5 Tết thì tất cả hệ thống siêu thị, chợ dân sinh đều cơ bản sẽ hoạt động trở lại như ngày thường nên nguồn cung sẽ dồi dào hơn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân sau khi trở lại và chuẩn bị cho những ngày đi làm đầu năm. Nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng hơn so với mùng 4, đặc biệt là nhu cầu đi lại, trở về các thành phố lớn để ổn định và du xuân.

Dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 5 Tết không có sự biến động lớn về giá do nguồn cung hàng hóa sẽ nhiều hơn so với các ngày trước và nhu cầu không có đột biến. Riêng dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, đồ lễ thắp hương có thể vẫn tiếp tục ở mức cao do số lượng người dân đi du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao.

Dự báo trong các ngày tiếp theo thì giá cả hàng hóa cũng sẽ dần trở lại ổn định so với ngày thường theo quy luật, nhất là ở các khu vực chợ dân sinh do các hệ thống siêu thị đã trở lại hoạt động bình thường.

Về thị trường, Bộ Tài chính cho biết nhiều siêu thị mở cửa trở lại như để bắt đầu kinh doanh, trong đó một số mặt hàng rau, củ, quả cũng được bày bán trở lại với mức giá tương đối ổn định so với thời điểm trước Tết trong các hệ thống siêu thị lớn. Một số chuỗi cửa hàng tiện ích như Winmart, Circle K... đã mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm đi lễ chùa, chúc tết như rượu bia, bánh kẹo.

Bên cạnh đó, tại các chợ dân sinh, nhiều sạp hàng bán rau xanh và một số loại thực phẩm thiết yếu như thịt cá, hoa quả, trứng, đậu phụ… đã được nhiều tiểu thương mở hàng, bán trở lại từ mùng 2 Tết. Nguồn cung dồi dào hơn và nhu cầu không có biến động; không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng, thiếu nguồn cung.