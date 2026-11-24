Những công trình phục vụ APEC 2027 đang làm thay đổi đường chân trời Phú Quốc. Phía sau mái thép, trụ bê tông và những ca làm việc nối nhau là một chuyển động khác: người trẻ lập nghiệp, ngư dân lên bờ, nông dân rời ruộng ra đảo tìm tương lai.

Bữa cơm trưa bên đại công trường

Gần trưa, nắng tháng 11 đổ trắng Bãi Đất Đỏ. Gió biển không át được tiếng máy cắt, kim loại va nhau và xe vật liệu ra vào. Dưới mái thép uốn như những lớp sóng của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, các tốp công nhân vẫn bám vị trí.

Đến giờ nghỉ, Trần Kiêm Minh Thanh - Chuyên viên giám sát dự án Trung Tâm Hội nghị, Triển lãm APEC thuộc Tập đoàn Sun Group rời vị trí, trở về khu nhà công vụ. Ít phút trước, anh còn kiểm tra tiến độ giữa tiếng máy; ít phút sau đã ngồi bên mâm cơm với vợ con. Giữa công trình sẽ đón các nguyên thủ và đại biểu quốc tế, niềm vui của Thanh được đo bằng quãng đường từ đại công trường về nhà.

“Sau mỗi ngày làm việc, điều hạnh phúc nhất là được trở về với vợ con”, Thanh nói.

Cụm công trình Trung tâm Hội nghị và Nhà biểu diễn đa năng APEC tại khu lấn biển Bãi Đất Đỏ (Ảnh Sun Group)

26 tuổi, Thanh là một trong những giám sát trẻ nhất tại công trình. Chàng trai quê Huế học tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Nhờ nỗ lực học tập, thực tập, anh được giới thiệu vào Sun Group qua chương trình tài năng trẻ SGen.

Thanh quyết định ra Phú Quốc và đã gắn bó với đảo ba năm. Sau dự án Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, anh chuyển sang Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đồng hành từ những ngày đầu.

Mỗi ngày, Thanh đi qua nhiều khu vực để kiểm tra chất lượng, phối hợp thi công, xử lý vướng mắc. Tiến độ có lúc tính theo ngày, song độ chính xác và an toàn không được rút ngắn. Công trình có hơn 153.000 m² sàn; riêng phòng sự kiện rộng hơn 11.000 m², vượt nhịp 81 m không cột giữa.

Từ nền móng đến khi mái sóng dần thành hình, Thanh được chứng kiến công trình lớn lên qua từng ca làm việc. Anh coi đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của thế hệ trẻ khi góp sức xây dựng nơi sẽ đón các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đại biểu 21 nền kinh tế APEC.

“Không nhiều người ở tuổi tôi có cơ hội làm việc tại dự án lớn như vậy. APEC chắc chắn là dấu ấn tôi sẽ ghi nhớ mãi trong sự nghiệp”, Thanh chia sẻ.

Ngay khi đến Phú Quốc, Thanh đã tính chuyện gắn bó lâu dài. Anh động viên vợ ra đảo; chị làm cho một nhà thầu của Sun Group, trực tiếp tham gia các hạng mục APEC. Khi con chào đời, họ đưa bé ra Phú Quốc để cả nhà được ở gần nhau.

Nhà công vụ gần công trường giúp đôi vợ chồng bớt tiền thuê, thuận tiện đi lại. Gần như trưa nào Thanh cũng có thể tạt về ăn cơm nhà. Những khoảnh khắc bình dị ấy trở thành động lực để anh trở lại công trường, nỗ lực hơn trong mỗi ca làm việc.

Thanh kỳ vọng APEC 2027 sẽ mở ra một chu kỳ phát triển mới, khi hạ tầng hoàn thiện, du lịch và dịch vụ mở rộng, tạo thêm cơ hội cho người trẻ. Ngay cả khi công trình hoàn thành, anh vẫn muốn ở lại để phát triển sự nghiệp, nuôi con và xây dựng cuộc sống lâu dài.

Nếu Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là dấu ấn nghề nghiệp khi được góp sức dựng công trình đón nguyên thủ, thì Phú Quốc là nơi người kỹ sư trẻ chọn lập nghiệp và cùng gia đình viết tiếp tương lai.

Lớp vỏ che mặt ngoài công trình Trung tâm Hội nghị APEC đang được khẩn trương hoàn thiện (Ảnh Sun Group).

Rời biển, tìm bến đỗ trên bờ

Cách đó không xa, 50 cột đỡ mái của Nhà biểu diễn đa năng vươn lên trên nền trời Bãi Đất Đỏ. Dưới chân kết cấu khổng lồ, ông Mai Văn Tinh, ở An Thới thoăn thoắt làm việc cùng nhóm thợ làm gia công cốt thép. Gương mặt sạm nắng của ông mang dấu vết gần 40 năm lênh đênh ngoài biển.

Sống tại An Thới, ông theo ghe từ năm 13 tuổi. Tuổi thơ khép lại sau những chuyến câu mực, đánh cá giữa bốn bề sóng nước. Ban ngày, ông nhìn mây và hướng gió; ban đêm bám vào ánh đèn, tiếng máy ghe và giọng nói chập chờn qua bộ đàm.

Biển nuôi gia đình nhưng thu nhập thất thường: chuyến thuận lợi được khoảng một triệu đồng, hôm ít cá mực chỉ chừng 300.000 đồng. “Làm việc giữa biển khơi lúc nào cũng nguy hiểm, nhất là những ngày giông bão”, ông nhớ lại.

Khoảng năm 2020, theo ông Tinh, nguồn lợi thủy sản giảm dần, những chuyến biển thưa cá và kém hiệu quả hơn. Sau gần một đời nhìn con nước để tính kế sinh nhai, ông quyết định lên bờ, dù công trường ở tuổi gần 60 là một thế giới hoàn toàn khác.

Công trình Nhà biểu diễn đa năng dưới ánh hoàng hôn Bãi Đất Đỏ những ngày cuối tháng 10

Năm 2021, ông bắt đầu lại với nghề xây dựng. Đôi tay từng kéo lưới, gỡ cá học cách chăm cây, đóng cốp pha, gia công cốt thép. Việc chưa biết, ông nhìn người khác rồi làm theo. Thay cho những chuyến đi phụ thuộc sóng gió là giờ vào ca, quy trình an toàn và phần việc rõ ràng.

Theo ông Tinh, công việc hiện mang lại khoảng 500.000 đồng một ngày, hôm tăng ca có thể gần một triệu đồng. Nhưng điều quý hơn là sự đều đặn: ông không còn phải chờ trời yên mới ra khơi rồi phấp phỏng cá mực nhiều hay ít.

Âm thanh quanh ông cũng đổi khác. Tiếng máy ghe và gió rít được thay bằng tiếng dụng cụ, tiếng gọi nhau chuyền vật liệu, chuyện trò trong giờ nghỉ. Sau những đêm đơn độc ngoài khơi, ông trở lại một nhịp lao động có đồng nghiệp, hàng xóm và bữa cơm đúng giờ.

Nhà biểu diễn đa năng có gần 55.000 m² sàn, khán phòng hơn 4.000 chỗ, trước mắt phục vụ APEC và sau đó là các hoạt động văn hóa, giải trí. Với ông Tinh, ý nghĩa gần hơn: công trình cho ông một nghề mới khi biển không còn bảo đảm sinh kế.

Ông mong con cháu sau này có thể làm du lịch, dịch vụ, vận hành kỹ thuật hoặc những nghề mới trên đảo, thay vì chỉ có một con đường ra khơi. Gần 40 năm đi biển, ông từng coi bến là nơi ghe trở về. Bây giờ, “bến đỗ” của người ngư dân lại nằm trên một công trường sát biển.

Rủ 20 người thân, hàng xóm ra đảo xây dựng công trình APEC

Rời Bãi Đất Đỏ, nhiều mũi thi công trải dọc hành lang ĐT.975, trục kết nối Nam đảo với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Cạnh đó, tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai để nối sân bay với khu vực hội nghị.

Ở đầu phía bắc, mái thép Nhà ga T2 dần hiện hình như đôi cánh phượng hoàng sải rộng. Dưới nắng, cần cẩu xoay chậm, xe vận chuyển nối nhau, công nhân làm việc trên nhiều cao độ. Dự án mở rộng sân bay rộng khoảng 1.050 ha; toàn cảng hướng tới tiêu chuẩn 4E, đủ tiếp nhận máy bay thân rộng, trước mắt phục vụ APEC 2027 và lâu dài đáp ứng dòng khách tăng lên.

Dưới “cánh phượng hoàng” ấy, Cầu Văn Đố chưa nói nhiều về những khái niệm lớn. Người đàn ông 41 tuổi, quê An Giang, quan tâm trước hết đến khoản tiền gửi về cho vợ và hai con. Đôi tay từng lấm bùn nay quen dần với vật liệu, giờ giấc và kỷ luật công trường. Sau năm tháng, anh đã thích nghi với việc mới, dù nỗi nhớ nhà vẫn theo trong mỗi ca làm.

Trước khi ra đảo, gia đình bốn người sống nhờ ruộng lúa. Có ngày anh làm được khoảng 400.000 đồng, nhưng nông nghiệp phụ thuộc thời tiết, giá vật tư và đầu ra; một vụ thất bát có thể cuốn đi thành quả nhiều tháng. Khi hai con vào tuổi học, anh quyết định nhận việc tại công trường T2. Ở quê, vợ anh vừa bán đồ ăn sáng, vừa chăm một con trai và một con gái.

Những ngày đầu, anh lo đảo xa, chi phí cao, việc làm không như kỳ vọng. Nhưng một Phú Quốc phủ kín các mũi thi công - từ sân bay, đường giao thông đến trung tâm hội nghị, nhà biểu diễn - đang cần nhân lực, giúp lao động từ ruộng đồng như anh nhanh chóng có việc.

“Từ ngày tham gia thi công các công trình phục vụ APEC 2027, tôi thấy công việc ổn định, quyền lợi của anh em công nhân được bảo đảm nên rất yên tâm”, anh Đố Chia sẻ

Theo anh Đố, thu nhập cơ bản khoảng 700.000 đồng một ngày, hôm tăng ca có thể đạt một triệu đồng. Nhờ vậy, anh đều đặn gửi tiền về nuôi con. Thấy việc ổn định hơn làm nông, anh giới thiệu khoảng 20 người thân, hàng xóm sang đảo. Những người từng đứng cạnh nhau trên bờ ruộng nay gặp lại giữa công trường; có người mỗi tháng dành dụm gửi về gia đình cả chục triệu đồng.

Đích đến của anh Đố không phải là sống xa nhà. Anh hy vọng “du lịch, dịch vụ sau APEC tiếp tục tạo việc làm để có thể đón vợ con ra đảo”. Khi ấy, Phú Quốc sẽ không chỉ là nơi kiếm tiền theo một mùa xây dựng, mà có thể thành quê hương thứ hai.

Từ công trường đến sinh kế dài lâu

Thanh, ông Tinh và anh Đố đến đại công trường từ ba hướng: một kỹ sư trẻ lập nghiệp, một ngư dân bản địa rời biển, một nông dân từ đất liền ra đảo. Hạ tầng không chỉ đổi không gian đô thị; trong giai đoạn xây dựng, nó còn dịch chuyển việc làm, nghề nghiệp và nơi cư trú của hàng nghìn gia đình.

Phục vụ APEC 2027, tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án tại Phú Quốc, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án PPP, đầu tư kinh doanh, tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng. Sun Group là chủ đầu tư nhiều hạng mục trọng điểm, trong đó có dự án mở rộng sân bay và tổ hợp đa chức năng APEC. Theo số liệu tổng hợp tại các dự án doanh nghiệp tham gia, riêng lực lượng xây dựng trên đảo có thời điểm vượt 21.600 người.

Các hạng mục của Nhà ga T2 được triển khai đồng loạt, đảm bảo tiến độ đề ra (Ảnh Sun Group)

Con số ấy lý giải vì sao ngày càng nhiều thợ xây, kỹ sư, lái máy, nhân sự hậu cần từ các vùng miền đến đảo. Công trường cần lao động trực tiếp, đồng thời kéo theo nhà trọ, suất ăn, vận tải, vật liệu, sửa chữa và bán lẻ. Việc làm vì thế lan ra ngoài hàng rào thi công.

APEC đặt ra thời hạn rõ ràng: sân bay, đường xá, trung tâm hội nghị, cơ sở lưu trú phải sẵn sàng. Áp lực tiến độ tạo nhu cầu nhân lực lớn trong hiện tại. Nhưng giá trị dài hạn chỉ hình thành nếu sau hội nghị, những công trình tiếp tục vận hành hiệu quả và sinh thêm việc làm.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết nhu cầu trên đảo đang mở rộng từ lao động phổ thông, lao động qua đào tạo đến nhân sự quản lý, chất lượng cao. Khi các cơ sở lưu trú và dự án dịch vụ vận hành, tuyển dụng sẽ tăng, tạo việc làm cho người địa phương lẫn lao động nơi khác. “Một lực lượng lao động lớn sẽ làm việc tại đây, tạo nguồn thu nhập và việc làm ổn định cho bà con”, ông nói.

Các công trình APEC tạo kế sinh nhai ổn định cho bà con đảo Ngọc (Ảnh Sun Group)

Khoảng cách từ việc thời vụ đến sinh kế lâu dài không tự nhiên được lấp đầy. Người thợ xây khó trở thành nhân viên nhà ga, kỹ thuật viên đường sắt hay quản lý khách sạn nếu thiếu đào tạo. Cùng với hạ tầng cứng, Phú Quốc phải chuẩn bị “hạ tầng con người”: nghề nghiệp, ngoại ngữ và tác phong dịch vụ.

Chương trình “Phú Quốc - Hello World”, phổ cập tiếng Anh miễn phí cho cộng đồng, là một bước chuẩn bị. Khi người bán hàng, tài xế, nhân viên lưu trú hay học sinh có thể giao tiếp với du khách, cơ hội từ APEC mới đi sâu vào đời sống.

Cuối buổi chiều, nắng dịu trên mái sóng của Trung tâm Hội nghị. Các đội thợ thu dọn dụng cụ, bàn giao vị trí cho ca sau. Ở Nhà biểu diễn đa năng, 50 cột đỡ mái in trên nền trời; ngoài sân bay, “cánh phượng hoàng” bằng thép tiếp tục mở rộng.

Một năm nữa, các công trình sẽ sáng đèn đón những đoàn đại biểu. Ít người biết dưới mỗi lớp bê tông, thanh giằng hay tấm mái có mồ hôi của một kỹ sư trẻ đưa vợ con ra đảo, một ngư dân đã đi gần trọn đời biển và một người cha rời ruộng để lo con ăn học.

Nhìn lên mái nhà ga đang thành hình, anh Đố nói về dự định sau APEC bằng một câu giản dị: “Nếu công việc tiếp tục ổn định, tôi sẽ đón vợ và hai con ra đây, để cả gia đình được đoàn tụ, an cư lạc nghiệp”.