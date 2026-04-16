Bỏ phố về quê, cô gái 9x nuôi 60.000 con rắn: Doanh thu khiến nhiều người bất ngờ

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một cô gái họ Tần thuộc thế hệ 9x, sinh sống tại Quế Lâm (Quảng Tây) đã quyết định về quê sau 2 năm tốt nghiệp đại học để phụ giúp cha trong việc nuôi rắn. Mô hình này hiện mang lại thu nhập hơn 1 triệu NDT mỗi năm (khoảng 3,8 tỷ VNĐ).

Trước đó, cha của cô không muốn con gái theo nghề vì lo ngại rủi ro khi tiếp xúc với rắn độc. Tuy nhiên, do khối lượng công việc ngày càng lớn, ông buộc phải để con gái tham gia hỗ trợ. Bản thân cô Tần cho biết không hề sợ rắn bởi gia đình đã bắt đầu nuôi loài vật này từ trước khi cô chào đời.

Hiện trang trại của gia đình nuôi hơn 50.000 con rắn ngũ bộ và gần 10.000 con rắn hổ mang, đều là những loài có độc tính cao.

Chia sẻ về công việc, cô cho biết rắn ngũ bộ có giá trị kinh tế lớn: từ thân, mật, mỡ đều có thể sử dụng làm dược liệu, đặc biệt là nọc độc được bán để phục vụ nghiên cứu y học. Tuy nhiên, việc chăm sóc loài rắn này không hề đơn giản. “Chúng tôi phải cho rắn ăn bằng cách bơm thức ăn đã chế biến sẵn, vì tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách gần vẫn tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn”, cô cho biết.

Theo tiết lộ, mỗi con rắn ngũ bộ có thể lấy nọc 2 lần mỗi tháng. Tùy vào chất lượng, giá nọc dao động từ 40 - 200 NDT/gram. Trong khi đó, rắn có giá từ 200 - 300 NDT/con, với những con lớn có thể lên tới hàng nghìn NDT. Sau khi trừ chi phí nhân công và vận hành, lợi nhuận mỗi năm vẫn đạt mức trên 1 triệu NDT.

Theo quy định pháp luật Trung Quốc, rắn có thể được nuôi và kinh doanh nhưng chỉ phục vụ các mục đích như làm dược liệu, trưng bày hoặc nghiên cứu khoa học. Việc buôn bán trái phép hoặc tiêu thụ thịt rắn đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Câu chuyện của cô gái trẻ không chỉ gây chú ý bởi quy mô chăn nuôi “khủng” mà còn cho thấy một hướng đi khác biệt của người trẻ Trung Quốc: trở về quê hương, phát triển kinh tế từ chính nghề truyền thống của gia đình.