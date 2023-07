Bộ phim thất bại nhất hiện tại: Ra mắt âm thầm giữa cả "rừng" bom tấn, rating liên tục giảm

Thời gian gần đây, hàng loạt tựa phim Hàn đình đám ra mắt, tạo được tiếng vang lớn tại nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. King the Land, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 hay Celebrity,... đều là những tựa phim khiến rất nhiều khán giả "mất ăn mất ngủ".



Giữa hàng loạt tựa phim đình đám tạo được tiếng vang lớn thời gian gần đây, truyền hình Hàn lại "lọt thỏm" một tác phẩm kém tiếng đến thảm thương, đó là bộ phim Huynh Đệ Kỳ Tích (Miraculous Brothers) của đài JTBC. Phim lên sóng đến nay đã được 4 tập nhưng gần như không được khán giả chú ý. Đặc biệt là trên thị trường quốc tế, Huynh Đệ Kỳ Tích có thể coi là một tác phẩm vô danh khi nó thậm chí còn không được bán bản quyền phát sóng cho những nền tảng phát hành lớn.

Hiện tại, sau 4 tập phim lên sóng, rating chỉ còn 2,773% - mức thấp nhất mà nó từng ghi nhận. Đây cũng là con số thấp nhất của loạt phim JTBC lên sóng thời gian gần đây, càng thấp hơn so với bộ phim chiếu trước nó là The Good Bad Mother của Lee Do Hyun. Những tưởng sau The Good Bad Mother, đài JTBC sẽ có thể nuôi lại tham vọng sản xuất xuất thứ 4 - thứ 5 nhưng với những con số đáng buồn này thì có lẽ khung giờ phim giữa tuần cũng sẽ sớm bị "khai tử" như nhiều nhà đài khác đã làm.

Sở dĩ có việc thất bại đáng tiếc về mặt danh tiếng là bởi Huynh Đệ Kỳ Tích không có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng. Nam chính trong phim là Bae Hyun Sung, một tân binh mới nổi thời gian gần đây nhờ vai phụ trong loạt phim như Our Blues, Hospital Playlist,... Dù đủ năng lực để đảm nhận vai chính nhưng rõ ràng Bae Hyun Sung chưa thể "gánh" được phần danh tiếng của phim khi bản thân mới bắt đầu được chú ý. Trong khi đó, nam chính còn lại là Jung Woo - một diễn viên gạo cội nhưng cũng không quá nổi tiếng.

Trên thực tế, Huynh Đệ Kỳ Tích không phải một bộ phim dở, thậm chí nó còn đủ hay để xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, việc sở hữu dàn diễn viên kém tiếng lại thêm nhà đài không quảng bá khiến Huynh Đệ Kỳ Tích chìm nghỉm giữa loạt bom tấn.

Nội dung phim xoay quanh Dong Joo (Jung Woo), một nhà văn tài năng đầy tham vọng nhưng phải gánh trên vai vô số nợ nần và một người mẹ chuyên gây rắc rối. Định mệnh sắp đặt anh gặp được Kang San (Bae Hyun Sung), chàng trai bí ẩn có khả năng đọc suy nghĩ và cảm nhận được nỗi đau, sự tuyệt vọng của người khác. Do gặp tai nạn mất trí nhớ, Kang San không thể tìm được người thân, buộc Dong Joo phải làm người giám hộ của anh dù bản thân đang rất nghèo khổ. Cuộc sống của hai người vì vậy mà bị cuốn vào nhau, phát sinh một mối quan hệ anh em vô cùng đặc biệt.

Nguồn ảnh: JTBC