Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 61, diễn ra ngày 5/5/2025 tại COEX D Hall, Seoul, đã vinh danh Harbin là Phim điện ảnh xuất sắc nhất, khẳng định vị thế của điện ảnh Hàn Quốc trong việc tái hiện lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và sâu sắc. Tuy nhiên, nam chính Hyun Bin trượt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, khiến giới mộ điệu và các fan không khỏi tiếc nuối.

Hyun Bin trong Harbin

Một câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc

Harbin, do đạo diễn Woo Min Ho chỉ đạo, lấy bối cảnh năm 1909 – thời điểm bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự kiểm soát của Đế quốc Nhật Bản sau Hiệp ước Eulsa (1905). Bộ phim kể về Ahn Jung Geun – nhà cách mạng yêu nước, người đã ám sát Itō Hirobumi, cựu Thủ tướng Nhật Bản, tại nhà ga Harbin ở Trung Quốc. Đây không đơn thuần là một phim lịch sử, mà là bản anh hùng ca về tinh thần bất khuất, lòng yêu nước, và cái giá phải trả cho tự do.

Phim xây dựng một tuyến truyện gián điệp kịch tính, khi Ahn và các đồng đội như Woo Deok Sun (Park Jeong Min), Kim Sang Hyun (Jo Woo Jin), Lee Chang Soo (Lee Dong Wook), và Gong (Jeon Yeo Bin) – một cựu đồng chí trong phong trào độc lập nay làm buôn vũ khí – âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch ám sát. Mâu thuẫn nội bộ, sự truy đuổi gắt gao từ sĩ quan Nhật Mori Tatsuo (Park Hoon), và sự hy sinh của những người đồng chí càng đẩy cao sự kịch tính, trong khi các cảnh quay trắng đen xen kẽ làm nổi bật chiều sâu tâm lý nhân vật.

Vai diễn ấn tượng và tiếc nuối của Hyun Bin

Từ lâu đã nổi tiếng với hình ảnh quý ông mạnh mẽ, Hyun Bin lần này lột xác hoàn toàn khi hóa thân thành Ahn Jung Geun – một người hùng dân tộc. Vai diễn đòi hỏi sự biểu đạt đa tầng cảm xúc: Đau đớn, quyết liệt, day dứt, và bất khuất – điều mà Hyun Bin đã thể hiện với chiều sâu tâm lý ấn tượng.

Trong những phân đoạn nội tâm, ánh mắt của anh khắc họa sự giằng xé giữa nghĩa vụ quốc gia và cảm giác mất mắc cá nhân. Dù được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang 2025 cùng các tên tuổi lớn như Lee Byung Hun, Lee Hee Joon, Yoon Joo Sang, và Jo Jung Suk, Hyun Bin không giành chiến thắng, để lại tiếc nuối cho người hâm mộ. Tuy nhiên, anh vẫn được công nhận là “linh hồn” của Harbin, với diễn xuất được các nhà phê bình quốc tế ca ngợi vì khả năng truyền tải cảm xúc giàu nội lực trong một vai diễn lịch sử đầy áp lực.

Tại lễ trao giải Baeksang 2025, Harbin mang về hai giải thưởng danh giá: Phim xuất sắc nhất (Best Film) trong hạng mục điện ảnh, Grand Prize (Daesang) dành cho nhà quay phim Hong Kyung Pyo, người đứng sau các khung hình giàu chất điện ảnh và ám ảnh. Dù được đề cử ở các hạng mục quan trọng khác như Đạo diễn xuất sắc nhất (Woo Min Ho) và Nam phụ xuất sắc (Park Jeong Min, Jo Woo Jin), Harbin không giành thêm giải. Đặc biệt, Hyun Bin – gương mặt được kỳ vọng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – để tuột giải vào tay Jo Jung Suk (Pilot), gây tranh cãi sôi nổi trên các diễn đàn và MXH khi nhiều khán giả cho rằng anh xứng đáng được vinh danh với màn hóa thân “trọn vẹn và ám ảnh”.

Trong quá trình quảng bá phim Harbin, Son Ye Jin - bà xã của Hyun Bin thể hiện sự ủng hộ, đồng hành với chồng. Trong một khuyến nghị viết tay, nữ diễn viên từng mô tả Harbin là “bộ phim chúng ta phải xem ngay bây giờ, khi xương lạnh buốt và trái tim nóng bỏng”. Lời nhận xét ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, gợi lên tinh thần bi tráng của câu chuyện về lòng yêu nước. Cô cũng chia sẻ sự đồng cảm, lo lắng và "xót" cho ông xã khi chứng kiến Hyun Bin nhập vai: “Tôi thực sự tiếc khi nhìn anh ấy. Khuôn mặt anh ngày càng hốc hác, và sự gian khổ hiện rõ trong đôi mắt...”.

Son Ye Jin góp mặt trong buổi công chiếu phim mới của chồng

Đỉnh cao kỹ thuật và nghệ thuật thị giác, thành công thương mại ấn tượng

Harbin không chỉ thành công về nghệ thuật, mà còn là bom tấn phòng vé tại Hàn Quốc. Phim chính thức phát hành ngày 24/12/2024 và nhanh chóng vượt mốc 3 triệu lượt xem chỉ trong 9 ngày. Theo số liệu từ Korean Film Council (KOFIC), đến ngày 15/3/2025, phim đạt 4,911,782 lượt xem với doanh thu khoảng 32,9 triệu USD, nằm trong top phim Hàn có doanh thu cao nhất năm 2024–2025.

Đáng chú ý, Harbin có màn ra mắt quốc tế tại Liên hoan phim Toronto (TIFF) 2024 trong hạng mục Gala vào ngày 8/9/2024, nơi phim nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. The Hollywood Reporter nhận xét: “Một tác phẩm sử thi đầy cảm xúc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lịch sử và nghệ thuật thị giác”. Trong khi đó, Variety gọi phim là “một cú đấm mạnh mẽ vào cảm xúc người xem, được dẫn dắt bởi màn trình diễn gây ám ảnh của Hyun Bin”.

Phần hình ảnh của Harbin là điểm cộng đặc biệt. Nhà quay phim Hong Kyung Pyo – người từng đứng sau Parasite – đã tạo nên những thước phim hoành tráng, sử dụng ánh sáng lạnh, bối cảnh mùa đông được quay tại Latvia, và hiệu ứng đen trắng để làm nổi bật không khí lịch sử khắc nghiệt. Giải Grand Prize tại Baeksang 2025 dành cho ông là minh chứng rõ rệt cho tầm vóc kỹ thuật của Harbin.

Âm nhạc do Jo Yeong Wook (Oldboy, The Handmaiden) đảm nhận, càng làm nổi bật chiều sâu cảm xúc cho từng khung hình. Các phân đoạn hành động, từ đấu súng trên tàu tới kế hoạch đánh bom đoàn tàu thất bại, đều được dàn dựng công phu và đậm chất điện ảnh sử thi.

Thành công của Harbin là sự tiếp nối dòng phim lịch sử – gián điệp từng tạo dấu ấn với The Age of Shadows, Assassination, hay Anarchist from Colony. Nhưng điểm đặc biệt của Harbin là cách phim xây dựng chiều sâu tâm lý nhân vật chính – điều không phải phim sử thi nào cũng làm được. Thay vì tôn vinh Ahn Jung Geun như một biểu tượng bất tử, phim để nhân vật tự suy ngẫm, nghi ngờ, và cuối cùng chọn hy sinh.

Chính điều này đã giúp Harbin chinh phục không chỉ khán giả đại chúng, mà còn giới chuyên môn quốc tế. Phim nhận được đánh giá cao trên các nền tảng như IMDb và MyDramaList, với phản hồi tích cực từ người xem về câu chuyện lịch sử giàu cảm xúc và diễn xuất xuất sắc.