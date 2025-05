Giữa muôn sắc hương rực rỡ của làn sóng Hallyu, có những gương mặt mỹ nhân Hàn không chỉ là biểu tượng một thời, mà còn là ngọn đèn không tắt của điện ảnh xứ kim chi. Họ đã đồng hành cùng thăng trầm của màn ảnh qua hai thập kỷ, không ngừng tái tạo chính mình, giữ vững sức hút giữa thời đại biến chuyển chóng mặt.

1. Song Hye Kyo – Vầng trăng luôn tỏa sáng

Bắt đầu tỏa sáng với Trái Tim Mùa Thu (2000), vai diễn Yoon Eun Suh đã đưa Song Hye Kyo đến với khán giả châu Á như một làn gió mới. Nữ diễn viên nhanh chóng định vị bản thân là "nữ hoàng melodrama" của thập niên 2000 với những tác phẩm ăn khách như Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004). Ánh mắt rạng rỡ của cô trở thành biểu tượng sắc đẹp và cảm xúc thời kỳ đầu của làn sóng Hallyu.

Không ngừng thử thách bản thân, cô bước chân vào điện ảnh với Nàng Hwang Jin Yi (2007), rồi vươn mình ra quốc tế cùng Hậu Duệ Mặt Trời (2016) – bộ phim không chỉ thống trị rating mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên Netflix, đưa hình ảnh Hàn Quốc vươn ra toàn cầu. Từ nữ thần lãng mạn, Song Hye Kyo chuyển mình sang những vai gai góc, sâu sắc. Đỉnh điểm là màn hóa thân thành Moon Dong Eun trong The Glory (2022), mang về giải Baeksang danh giá và đánh dấu một bước ngoặt nghệ thuật sắc sảo.

Bên cạnh diễn xuất, cô còn là gương mặt yêu thích của các thương hiệu lớn như Chanel, Fendi, Sulwhasoo hay Chaumet. Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo là biểu tượng bất biến – một ánh trăng dịu dàng nhưng vĩnh hằng trên bầu trời Hallyu.

2. Jun Ji Hyun – Sóng lớn không bao giờ lặng

Gây bão với Cô Nàng Ngổ Ngáo (2001), Jun Ji Hyun trở thành "nữ hoàng rom-com" được yêu mến khắp châu Á. Vẻ đẹp cá tính, phong thái tự tin và diễn xuất duyên dáng khiến cô trở thành cái tên được săn đón nhất thập niên 2000.

Nhưng Jun Ji Hyun không đứng yên ở đó. Cô chuyển hướng sang điện ảnh, khẳng định vị thế qua The Thieves (2012) và Assassination (2015), thể hiện sự đa năng từ hành động đến tâm lý. Với Vì Sao Đưa Anh Tới (2013), nữ diễn viên một lần nữa gây sốt toàn châu Á khi hóa thân thành Cheon Song Yi – minh tinh "lầy lội" nhưng đầy quyến rũ, mang về giải Daesang danh giá.

Không ngại thử thách, Jun Ji Hyun tiếp tục "lột xác" trong Kingdom: Ashin of the North (2021), thể hiện năng lượng mãnh liệt của một chiến binh. Trên thảm đỏ thời trang, cô là nàng thơ kiêu kỳ của Gucci, Alexander McQueen, Burberry và Piaget. Hơn hai thập kỷ trôi qua, Jun Ji Hyun vẫn là con sóng mạnh mẽ, liên tục vươn xa không nghỉ.

3. Son Ye Jin – Dòng sông êm dịu nhưng kiên cường

Bắt đầu được biết đến với Cổ Điển (2003), Son Ye Jin nhanh chóng xây dựng hình tượng "nữ chính quốc dân" qua những câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt như Khoảnh Khắc Để Nhớ (2004). Gương mặt buồn man mác và lối diễn tinh tế đã giúp cô trở thành biểu tượng tình cảm của điện ảnh Hàn.

Tuy nhiên, Son Ye Jin không chỉ dừng lại ở melodrama. Cô lấn sân mạnh mẽ sang điện ảnh với Và Em Sẽ Đến (2018), đoạt giải Rồng Xanh danh giá. Đỉnh cao truyền hình đến cùng Hạ Cánh Nơi Anh (2019), không chỉ tạo hiệu ứng toàn cầu mà còn mang về giải thưởng lớn, khẳng định khả năng chạm vào trái tim đại chúng của nữ minh tinh.

Sau khi kết hôn và sinh con, Son Ye Jin tạm lui về hậu trường, nhưng hình ảnh của cô vẫn tràn ngập các sự kiện quốc tế. Là gương mặt đại diện cho Valentino, Maison Margiela và Piaget, cô như dòng sông bình yên – nhưng ẩn sâu là sức mạnh bền bỉ, mãnh liệt.

4. Kim Tae Hee – Viên ngọc trai lặng lẽ tỏa sáng

Được mệnh danh là "nữ thần quốc dân" với Nấc Thang Lên Thiên Đường (2003), Kim Tae Hee nổi bật với vẻ đẹp thanh thoát và thần thái thông minh. Trong IRIS (2009), cô chứng minh khả năng diễn xuất với dòng phim hành động, giành SBS Drama Awards và mở rộng phạm vi khán giả.

Sau khi lập gia đình, Kim Tae Hee tiếp tục khẳng định đẳng cấp với những tác phẩm mang chiều sâu cảm xúc như Hi Bye, Mama (2020), khiến khán giả rơi nước mắt. Gần đây, với Lies Hidden in My Garden (2023), cô thể hiện góc tối nội tâm, hòa vào xu hướng drama tâm lý đương đại.

Trong lĩnh vực thời trang, Kim Tae Hee là biểu tượng sang trọng của các thương hiệu như Ohui, Samsung, Laneige. Dù luôn sống khá trầm lặng, cô như viên ngọc trai – không ồn ào nhưng luôn lấp lánh, giữ vững phong độ hơn 20 năm qua.

5. Ha Ji Won – Ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt

Ha Ji Won khẳng định tên tuổi với vai Chae Ok trong Damo (2003), một bộ phim lịch sử kết hợp hành động, giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards 2003. Vai diễn này đã mở ra cánh cửa cho những vai diễn mạnh mẽ và đầy cảm xúc sau nà.

Năm 2010, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với vai Gil Ra Im trong Secret Garden, một diễn viên đóng thế có tính cách mạnh mẽ, giúp bộ phim trở thành hiện tượng và củng cố vị thế của cô trong làng giải trí Hàn Quốc.

Không giới hạn ở một thể loại cụ thể, Ha Ji Won thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất qua các bộ phim như Empress Ki (2013–2014), Hospital Ship (2017)... Mặc dù trong những năm gần đây, nữ diễn viên dường như xuất hiện ít hơn trên màn ảnh, nhưng mỗi lần trở lại đều để lại ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện sự tận tâm và đam mê với nghề.

Ngoài điện ảnh, cô còn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu như Guess, Crocs, Kolon Sport, và Fila – mang tinh thần thể thao, hiện đại, mạnh mẽ. Hơn 25 năm cống hiến, Ha Ji Won như ngọn núi lửa âm ỉ, chưa bao giờ ngừng cháy.

Kết

Giữa thế giới giải trí luôn đổi thay, sự bền bỉ của những tên tuổi như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, Son Ye Jin, Kim Tae Hee và Ha Ji Won không chỉ đến từ tài năng hay nhan sắc, mà còn từ tầm nhìn, sự thích nghi và tinh thần không ngừng học hỏi. Họ là minh chứng sống động cho một thế hệ vàng của điện ảnh Hàn – những ngôi sao không chỉ chói sáng, mà còn tỏa sáng bền lâu.