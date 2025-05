Sau khi lễ trao giải Baeksang 2025 khép lại vào tối 5/5 vừa, một khoảnh khắc vàng nơi hậu trường đã nhanh chóng gây bão mạng: ba nam diễn viên Joo Ji Hoon, Choo Young Woo và Byeon Woo Seok đứng tụ họp như… đang họp chợ. Thực tế đây là lúc các diễn viên cùng nán lại để chụp ảnh kỷ niệm trước khi ra về thế nhưng bộ ba visual này lại không thể đứng yên, một phần lý do là vì Joo Ji Hoon thiếu cúp.

Khi phát hiện ra việc đàn anh không có cúp để chụp ảnh, cả Choo Young Woo lẫn Byeon Woo Seok đều vội vàng đưa cúp của mình cho tiền bối. Ba người đưa đẩy tạo ra tình cảnh "hỗn loạn" khiến Joo Ji Hoon và Choo Young Woo quyết định chạy đi tìm chiếc cúp thứ 3. Lúc này ở hàng dưới, các đồng nghiệp cũng phát hiện ra tình cảnh của bộ ba visual và chuyển một chiếc cúp lên cho Joo Ji Hoon.

Khoảnh khắc "họp chợ" của bộ ba visual Baeksang 2025

Khoảnh khắc "hỗn loạn" như đang họp chợ của bà cực phẩm hiện đang cực kỳ viral trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng bấn loạn trước tương tác đáng yêu, sự "tẻn tẻn" của cả ba diễn viên, đặc biệt là "ông chú" Joo Ji Hoon - người lẽ ra phải điềm tĩnh nhất khung hình này. Thêm vào đó khoảnh khắc 3 cực phẩm visual đẹp top đầu Baeksang năm nay hội tụ trong cùng một khung hình cũng khiến dân tình phát cuồng vì quá mãn nhãn.

Khoảnh khắc "như cái chợ"của bộ ba visual

Joo Ji Hoon là chủ nhân giải Nam chính xuất sắc nhất tại Baeksang năm nay. Gần đây nhất anh gây ra cơn sốt trên toàn cầu với vai nam chính mỏ hỗn tài năng ở bộ phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Cho Woo Young cũng là một người đàn em thân thiết của Joo Ji Hoon khi hai người cùng đóng chính trong tác phẩm này. Tuy nhiên chiếc cúp mà Choo Young Woo nhận được lại nhờ màn thể hiện xuất sắc 1 lúc 2 nhân vật ở The Tale of Lady Ok. Hiện anh đang là một tân binh sáng giá của màn ảnh Hàn, được khán giả và giới chuyên môn đặt kỳ vọng rất cao, nhất là sau chiếc cúp Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang.

Về phần Byeon Woo Seok, dù trượt giải diễn xuất vào tay đàn anh Joo Ji Hoon nhưng nam thần trẻ cũng thành công vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để nhận về chiếc cúp do người hâm mộ bình chọn. Cả 3 đều là những gương mặt nổi bật nhất nhì làng là phim truyền hình Hàn năm qua với độ phủ sóng cao và được yêu mến bởi cả diện mạo lẫn năng lực vượt trội của mình. Cư dân mạng thực sự mong chờ vào một màn hợp tác trong tương lai của 3 người, nhất là sau màn tương tác đáng yêu hậu Baeksang 2025 này.

Nguồn ảnh: Tổng hợp