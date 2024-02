Bộ phim hay xuất sắc khiến khán giả đòi phần 2, nữ chính là "hoa hậu tân binh" lột xác quá đỉnh

Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers) là bộ phim hành động mới hoàn thành quá trình phát sóng trên nền tảng Disney+. Tuy không quá nổi tiếng như những tác phẩm trước đó của nền tảng này nhưng Cửa Hàng Sát Thủ vẫn được đánh giá rất cao, từ kịch bản xuất sắc đến diễn xuất hoàn hảo của dàn diễn viên đa thế hệ.

Nam chính Lee Dong Wook mang đến một màn trình diễn vô cùng hoàn hảo trong khi đó, nữ chính Kim Hye Jun lại lột xác đầy ngoạn mục. Sao nữ sinh năm 1995 này từng được mệnh danh là "hoa hậu tân binh" của làng phim Hàn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Trước đây, những vai diễn của cô tương đối nhẹ nhàng. Tới Cửa Hàng Sát Thủ, khán giả được thấy một màu sắc hoàn toàn mới của Kim Hye Jun khi cô thể hiện quá xuất sắc những cảnh hành động đẹp mắt.

Trong phim, Kim Hye Jun vào vai Jeong Ji An, cô gái bất ngờ thành mục tiêu của những sát nhân khét tiếng do những gì mà chú cô - Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) để lại sau khi anh đột ngột qua đời. Ở hồi kết của phim, sau một chặng đường dài chiến đấu, khi Ji An trở thành chủ sở hữu mới của Murthehelp. Lúc này, Jin Man cũng bất ngờ trở lại, cái chết của anh thực chất cũng chỉ là sự dàn dựng bởi Jin Man không muốn hợp tác với những kẻ sát nhân.

Jin Man trở lại gặp cháu gái ở hồi kết

Tuy hồi kết của bộ phim khiến khán giả vô cùng phấn khích trước sự trở lại của chú Jin Man nhưng vẫn gây tiếc nuối bởi hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ. Không ai biết thực sự Jin Man đã lên kế hoạch giả chết thế nào, tại sao anh trở lại với trạng thái bị thương khắp cơ thể. Số phận của trùm phản diện mạnh nhất phim là Bale cũng không được tiết lộ. Nhiều giả thuyết chỉ ra rằng Jin Man đã chiến đấu và thắng Bale trước khi chính thức trở lại. Tuy nhiên trận chiến này lại không được lên sóng.

Với những câu hỏi bỏ ngỏ không ai giải đáp lại thêm việc bộ phim thực sự quá xuất sắc, khán giả vô cùng mong mỏi Disney+ sẽ tiếp tục sản xuất phần 2 của dự án. Khán giả cũng muốn ở phần 2, hai diễn viên chính là Kim Hye Jun và Lee Dong Wook sẽ có nhiều hơn những cảnh diễn chung. Bởi hầu hết thời lượng phim, nhân vật của Lee Dong Wook đã giả chết và không thể ở cạnh cháu gái.

Bình luận của khán giả: - Chắc chắn còn phải có phần 2, không thể kết như vậy được. - Kết mở nên chắc chắn có phần 2. Không có thì mình tràn qua Disney+ đòi phần 2 kịch liệt đi mọi người. Xem chưa đã nữa. - Tôi muốn xem chú Jin Man solo với Bale, làm phần 2 đi mà. - Phải có phần 2!!! Tui muốn xem tiếp. - Phim hay xuất sắc, không chỗ nào để chê nhưng nếu không có phần 2 thì chê nha.

Nguồn ảnh: Disney+