7 phim Hàn đáng mong chờ nhất 2024: Loạt siêu sao tái xuất, Squid Game 2 hứa hẹn gây sốt toàn cầu

2024 đã qua được hơn 1 tháng và có không ít những tựa phim Hàn xuất sắc đã trình làng. Nhưng đó mới chỉ là khai màn cho một năm đầy kỳ vọng của làng phim xứ kim chi. Vẫn còn rất nhiều những tác phẩm xuất sắc đang đợi ngày lên sóng.

1. Squid Game 2

Với sức công phá toàn cầu của phần 1 thì không ngoa khi nói Squid Game 2 chính là bộ phim được mong chờ nhất 2024. Phim hiện mới công bố một vài hình ảnh hiếm hoi cũng như xác nhận về sự xuất hiện cả dàn cast mới, những thông tin quan trọng nhất về các game sinh tồn thì hoàn toàn được giữ kín. Được biết phim dự kiến phát hành vào cuối năm nay.

2. Queen of Tears

Queen of Tears đánh dấu sự trở lại của “ông hoàng cát-xê” màn ảnh Hàn - Kim Soo Hyun bên cạnh mỹ nhân xinh đẹp Kim Ji Won. Phim lấy bối cảnh của giới siêu giàu với một cặp vợ chồng đã kết hôn vài năm và cuộc sống, hôn nhân đối diện với khủng hoảng lớn. Kim Soo Hyun vào vai Baek Hyun Woo, đứa trẻ lớn lên với gia cảnh bình thường nhưng bản thân lại là người xuất chúng, sở hữu cả diện mạo lẫn trí tuệ hơn người. Anh đã kết hôn với tiểu thư một tập đoàn top đầu toàn quốc là Hong Hae In (Kim Ji Won).

3. Ask the Stars

Ask the Stars được xếp vào hàng bom tấn của năm dù còn chưa có lịch chiếu bởi sự góp mặt của cặp đôi siêu sao Lee Min Ho - Gong Hyo Jin. Hiện phim đã quay xong, những hình ảnh hé lộ tạo hình cũng đã được tung ra từ lâu nhưng vẫn chưa chịu ấn định ngày lên sóng. Theo nhiều nguồn tin, kinh phí sản xuất phim cho bộ phim này cực khủng, bao gồm khoản tiền xây dựng bối cảnh trạm vũ trụ lên tới hơn 40 tỉ won (khoảng 750 tỉ đồng). Sở dĩ phải xây dựng bối cảnh này là bởi phim xoay quanh những cuộc du hành vũ trụ của phi hành gia nổi tiếng Eve Kim (Gong Hyo Jin), người vô tình quen biết một khách du lịch đến tham quan trạm vũ trụ - bác sĩ Gong Ryong (Lee Min Ho).

4. When Life Gives You Tangerines

When Life Gives You Tangerines cũng được mong ngóng không kém khi có sự góp mặt của cặp đôi nổi đình đám IU - Park Bo Gum. Phim kể câu chuyện về cuộc đời đầy phiêu lưu, liều lĩnh của hai con người sinh ra và lớn lên trên đảo Jeju vào những năm 1950. IU sẽ thủ vai Ae Sun, cô gái táo bạo, nổi loạn, thông minh, không chịu khuất phục trước khó khăn và luôn chiến đấu chống lại số phận đã định sẵn. Trong khi Park Bo Gum đảm nhận vai Gwan Sik, một chàng thanh niên trầm tính nhưng cương trực, đáng tin cậy. Anh yêu Ae Sun bằng cả trái tim tha thiết và trong sáng.

5. Sinh Vật Gyeongseong mùa 2

Tuy Sinh Vật Gyeongseong mùa 1 không được đánh giá cao về kịch bản nhưng vẫn gây được tiếng vang vô cùng mạnh mẽ trên toàn cầu. Phim dự kiến sẽ ra mắt mùa 2 vào giữa năm 2024, cặp đôi chính vẫn là Han So Hee - Park Seo Joon, chỉ khác về dấu mốc thời gian. Cụ thể, Sinh Vật Gyeongseong mùa 2 không khai thác bối cảnh thế kỷ 20, thời kỳ chiến tranh mà đưa các nhân vật tới năm 2024. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò và cũng mong chờ vào việc kịch bản phim sẽ được khắc phục những nhược điểm so với mùa 1.

6. The Judge From Hell

Sau Nốt Trầm Đời Bác Sĩ hiện đang lên sóng, Park Shin Hye trong năm nay còn tái xuất ở bộ phim The Judge from Hell. Đây là một bộ phim giả tưởng lãng mạn kể về một con quỷ đến từ địa ngục đã xâm nhập vào cơ thể của thẩm phán Kang Bit Na (Park Shin Hye) để thực hiện nhiệm vụ trừng phạt những kẻ đã gây ra cái chết cho người khác mà không biết hối lỗi. Đây hứa hẹn sẽ là một tác phẩm mang tới màu sắc hoàn toàn mới cho Park Shin Hye.

7. Jeong Nyeon

Jeong Nyeon hiện đang là một tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt trong năm 2024 khi đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Ri trong hình tượng người hầu gái kinh điển một thời. Nói vậy bởi lẽ Jeong Nyeon chuyển thể từ webtoon cùng tên, mà webtoon này lại được lấy cảm hứng từ nhân vật của Kim Tae Ri trong bom tấn Người Hầu Gái. Phim lấy bối cảnh những năm 1950 và kể câu chuyện về Yoon Jeong Nyeon (Kim Tae Ri), một cô gái trẻ đến từ Mokpo, không có tiền bạc hay học vấn nhưng lại có tài ca hát bẩm sinh. Phim là những diễn biến xảy ra khi Jeong Nyeon gia nhập một đoàn kịch truyền thống dành cho phụ nữ để đạt được ước mơ trở nên giàu có của mình.

Nguồn ảnh: Hancinema