5 mỹ nhân Hàn hứa hẹn tái xuất bùng nổ ở 2024: Hóng nhất màn khoe visual đẹp nức nở của nữ thần dao kéo

Sau năm 2023 thành công vang dội với chiếc cúp Daesang danh giá tại giải thưởng cuối năm của đài SBS, Kim Tae Ri sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Jeong Nyeon. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ webtoon cùng tên mà đáng nói hơn khi webtoon Jeong Nyeon lại được lấy cảm hứng từ chính vai diễn của Kim Tae Ri trong bộ phim kinh điển Người Hầu Gái. Hiện chưa biết phim sẽ xuất sắc tới đâu nhưng riêng cái tên Kim Tae Ri đã khiến Jeong Nyeon được 2 nhà đài lớn là MBC và tvN tranh giành quyền phát sóng.

Trong năm 2024, Kim Ji Won sẽ tái xuất trong tựa phim được dự kiến sẽ trở thành bom tấn của năm - Queen of Tears. Hiện sức hút của phim vô cùng lớn, ngay từ khi công bố tạo hình nhân vật, cái tên Kim Ji Won đã được người người săn đón. Trong phim cô vào vai tiểu thư tài phiệt xinh đẹp, tài giỏi và có một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ cho tới khi những cuộc khủng hoảng kéo tới. Vốn thuộc trường phái diễn viên thực lực lại sở hữu nét đẹp kiêu kỳ, sang chảnh, Kim Ji Won được cho là sự lựa chọn hoàn hảo tuyệt đối dành cho vai diễn này.

3. Lim Ji Yeon

“Ác nữ” The Glory - Lim Ji Yeon có một năm 2023 không thể xuất sắc hơn với hàng loạt tác phẩm ấn tượng và những giải thưởng danh giá. Sang 2024, khán giả vô cùng mong chờ sự trở lại của mỹ nhân họ Lim. Hiện tại, cô đã ấn định sẽ sớm trở lại trong hai bộ phim, là phim điện ảnh Revolver và series The Life of Mrs. Ock. Hai tác phẩm này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới những màu sắc rất mới và vô cùng thú vị của Lim Ji Yeon.

4. Lee Bo Young

Nàng hậu Lee Bo Young cũng sẽ tái xuất màn ảnh trong năm 2024, sau một thời gian vắng bóng màn ảnh. Được biết tháng 3 sắp tới, Lee Bo Young sẽ tái xuất với bộ phim Hide của JTBC. Dù hiện phim mới chỉ công bố duy nhất một tấm poster hé lộ tạo hình nhân vật nhưng cũng đã đủ để khán giả phát cuồng, tin tưởng vào một màn lột xác ngoạn mục của Lee Bo Young với vai diễn u ám, nặng tâm lý. Trong phim cô vào vai Na Moon Young, người từng có cuộc sống vô cùng hoàn hảo, nay mọi thứ đột ngột thay đổi khi chồng cô mất tích một cách bí ẩn.

Mỹ nhân đang lên kiêm nữ thần dao kéo Go Yoon Jung đã có một năm thành công vang dội với tựa phim gây sốt toàn cầu Moving. Năm nay, cô cũng sẽ sớm tái xuất màn ảnh với A Life of a Resident That Will Be Wise Someday, tiền truyện của tác phẩm đình đám Hospital Playlist. Hiện những hình ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình bác sĩ của Go Yoon Jung đã được tung ra và lập tức gây sốt vì mang tới nhan sắc đẹp vô thực của nữ diễn viên.

