Bộ phim Hàn hài nhất 2022 đây rồi: Bắt ma đi làm ảo thuật, xem mà cười mệt người luôn!

Bắt Ma Phá Án (From Now On, Showtime!) hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Những trích đoạn hài hước xoay quanh những màn điều khiển ma của "ảo thuật gia" Cha Woong (Park Hae Jin) được khán giả chia sẻ rầm rộ.

Bắt Ma Phá Án là bộ phim "kinh dị" có 1-0-2 của màn ảnh Hàn. Trong phim, Cha Woong vô tình phát hiện ra mình có khả năng điều khiển các hồn ma, khiến các linh hồn phải "làm công ăn lương" cho mình. Thay vì giúp các linh hồn hoàn thành tâm nguyện rồi siêu thoát như 1001 bộ phim khác, Cha Woong lại nghĩ ra một phương án cực kỳ táo bạo, thuê các hồn ma giúp mình... làm ảo thuật. Vì người thường không thể thấy hồn ma nên các chiêu trò ảo thuật của Cha Woong nhanh chóng nổi rần rần. Câu chuyện trở nên thú vị hơn khi nữ chính xuất hiện và hành trình bắt ma đi phá án chính thức bắt đầu.

Màn đụng độ 2 kiếp của biệt đội bắt ma đi phá án

Khán giả dành rất nhiều lời khen cho bộ phim thú vị này, nhất là những màn điều khiển ma cực kỳ bá đạo của nam chính. Rating phim hiện cũng khá ổn áp với con số 3,6% cho tập thứ 2.

https://kenh14.vn/bo-phim-han-hai-nhat-2022-day-roi-bat-ma-di-lam-ao-thuat-xem-ma-cuoi-met-nguoi-luon-20220502151923394.chn