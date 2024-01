Bộ phim gây bão ngay từ tập đầu tiên với rating cao ngỡ ngàng, nội dung khiến khán giả quá sốc

The Two Sisters là bộ phim dài tập mới nhất của đài KBS2, vừa lên sóng tập đầu tiên vào tối 22/1 vừa qua. Đúng như những lời quảng bá từ ekip, đây thực sự là một bộ phim đầy rẫy drama, hứa hẹn khiến khán giả phải "sốc óc" trong thời gian tới. Hiện tập 1 của phim cũng lên sóng tương đối thuận lợi, nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Rating mở màn của phim ghi nhận con số 8%, một thành tích thực sự đáng gờm với phim Hàn lên sóng đầu tuần.

Tập 1 vừa lên sóng đã thành công trong việc giới thiệu các nhân vật cũng như khiến khán giả "sốc" với nội dung phim. Hai nhân vật chính Lee Hye Won (Lee So Yeon) và Bae Do Eun (Ha Yeon Joo) là hai chị em thất lạc nhau từ nhỏ và hiện đang chuẩn bị gặp lại nhau với tư cách... con dâu và mẹ chồng. Điều này khiến khán giả thực sự khiến khán giả hoang mang tộ độ. Thực chất, ngày nhỏ Hye Won và Do Eun đã phải chia ly do cha mẹ ly hôn. Khi trưởng thành, Do Eun đã ngoại tình với Yoon Yi Cheol, chủ tịch tập đoàn JY. Đáng nói hơn khi Yoon Yi Cheol lại là bố chồng tương lai của Hye Won, điều này khiến hai chị em sẽ sớm phải tương phùng với tư cách mẹ chồng - con dâu.

Ở tập 1, khán giả cũng liên tục choáng váng với những chiêu trò của Do Eun, người vì muốn chính thức trở thành phu nhân chủ tịch mà liên tục lên kế hoạch để công khai việc ngoại tình của mình. Nhanh chóng, việc Do Eun có mối quan hệ bất chính với Yoon Yi Cheol được phanh phui, chủ tịch Yoon cũng tức tốc yêu cầu ly hôn vợ để cho nhân tình một danh phận chính thức. Giữa lúc vụ kiện ly hôn đang diễn ra thì Do Eun lại đột ngột sảy thai, điều này càng khiến nhân tình của cô yêu thương cô hơn. Ông ta nào biết Do Eun không hề sảy thai bởi vốn dĩ từ đầu cái thai chỉ là giả.

Chỉ trong một tập mở đầu, khán giả liên tục bị biên kịch The Two Sisters khiến cho "rối tung đầu óc" bởi quá nhiều tình tiết gây sốc liên quan đến hai nữ chính. Người xem cũng vô cùng tò mò về cuộc sống tương lai của hai chị em Hye Won - Do Eun, khi họ phải trở thành mẹ chồng "ghẻ" - con dâu và nhận ra thân phận thật của đối phương.

