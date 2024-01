Cặp đôi phim Hàn hứa hẹn gây bão 2024: Lee Min Ho tái xuất, Suzy yêu lại "tình cũ"

Những câu chuyện tình yêu luôn là yếu tố quan trọng làm nên sức hút cho các bộ phim Hàn. Trong năm 2024, đây là những cặp đôi màn ảnh hứa hẹn sẽ gây được nhiều sự thích thú cho các khán giả.

Park Shin Hye - Park Hyung Sik

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Park Shin Hye và Park Hyung Sik. Cả hai sẽ nên duyên với nhau ở bộ phim lãng mạn Doctor Slump (tạm dịch: "Nốt trầm đời bác sĩ") dự kiến lên sóng ngày 27/1 sắp tới.

Park Shin Hye vào vai Nam Ha Neul, một bác sĩ gây mê với cuộc sống chỉ xoay quanh học tập và làm việc mà thôi. Một ngày, cô nhận ra mình không hề hạnh phúc và muốn thay đổi. Về phần Park Hyung Sik, anh hóa thân thành chàng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi danh Yeo Jeong Woo. Cuộc đời vốn xuôi chèo mát mái của anh bỗng thay đổi vì một tai nạn y tế bí ẩn.

Yeo Jeong Woo và Nam Ha Neul từng là cặp oan gia hồi còn đi học. Vào thời điểm tăm tối nhất cuộc đời, anh gặp lại cô. Theo thời gian, họ dần phát triển một mối quan hệ ngọt ngào.

Kim Soo Hyun - Kim Ji Won

Tiếp theo, không thể bỏ qua Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Hai người vào vai một cặp vợ chồng trong phim "Queen of tears" (tạm dịch: "Nữ hoàng nước mắt") dự kiến lên sóng vào giữa tháng 3.

Kim Ji Won thủ vai nữ chính Hong Hae In, người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt hàng đầu. Với thân phận đặc biệt của mình, Hong Hae In sống như nữ hoàng, chẳng bao giờ phải cúi đầu trước ai.

Kim Soo Hyun đảm nhận vai nam chính Baek Hyun Woo. Anh ta là một chàng "trai quê", sở hữu ngoại hình nổi bật và tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng. Nhờ tài năng, Baek Hyun Woo thăng tiến nhanh chóng, thậm chí còn kết hôn với Hong Hae In. Tuy nhiên sau đó, hai người phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khó lường.

Jung Hae In - Jung So Min

Jung Hae In và Jung So Min sẽ nên duyên trong bộ phim hài - lãng mạn "Mom's friend's son" (tạm dịch: "Con trai của bạn mẹ tôi").

Jung So Min vào vai Bae Seok Ryu, người luôn đứng đầu trong các kỳ thi và chưa từng trải qua thất bại từ khi còn nhỏ. Cô ấy luôn sở hữu nguồn năng lượng tràn trề. Bae Seok Ryu đảm nhận vị trí quản lý dự án trong một tập đoàn toàn cầu. Tuy nhiên vì một sự cố, cô ấy quyết định từ chức.

Ở chiều ngược lại, Jung Hae In đảm nhận vai Choi Seung Hyo, kiến trúc sư trẻ nổi bật nhất Hàn Quốc hiện tại. Choi Seung Hyo là con trai của bạn mẹ Bae Seok Ryu. Họ biết nhau từ năm 4 tuổi. Đối với Bae Seok Ryu, Choi Seung Hyo là "mặt tối" của cuộc đời cô.

Park Bo Gum - IU

Bộ phim "You have done well" (tạm dịch: "Bạn làm tốt lắm") là một dự án cực kỳ đáng mong chờ trong năm 2024. Tác phẩm này kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của Ae Soon và Gwan Shik, những người con sinh ra trên đảo Jeju vào những năm 1950.

Ae Soon là một người dù không giàu tiền bạc nhưng sự lạc quan thì luôn có thừa. Dẫu không được đến trường, Ae Soon vẫn mơ ước trở thành một nhà thơ. Cô ấy là người có tính cách táo bạo, không bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân.

Khác với Ae Soon, Gwan Shik là một chàng trai trầm tính và chăm chỉ. Anh ấy không giỏi trong việc làm những điều lãng mạn, luôn tỏ ra bối rối mỗi khi Ae Soon khóc hay cười. Dù vậy, có một điều chắc chắn là Gwan Shik luôn dồn hết tâm sức để yêu Ae Soon.

Đảm nhận vai Ae Soon lúc trẻ là "em gái quốc dân" IU, còn nhân vật Ae Soon tuổi trung niên do được giao cho nữ diễn viên gạo cội Moon So Ri. Vai Gwan Shik lúc trẻ thuộc về Park Bo Gum. Trong khi đó, Gwan Shik tuổi trung niên do nam diễn viên Park Hae Joon thủ vai.

Lee Min Ho - Gong Hyo Jin

Nhắc đến những sự kết hợp đáng chú ý nhất trong vũ trụ phim lãng mạn Hàn 2024, sẽ là thiếu sót cực lớn nếu bỏ qua Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Cả hai nên duyên trong tác phẩm "When the stars gossip" (tạm dịch: "Khi các vì sao tán gẫu").

Lee Min Ho vào vai Gong Ryong, một bác sĩ sản khoa đầy tinh thần trách nhiệm, người tới trạm vũ trụ với tư cách khách du lịch. Về phần Gong Hyo Jin, cô đảm nhận vai Eve Kim, một phi hành gia người Mỹ gốc Hàn. Cả hai gặp gỡ và yêu nhau trên trạm vũ trụ.

So với các dự án phim khác cùng thể loại, "When the stars gossip" hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều điều mới lạ. Cộng thêm sự góp mặt của bộ đôi diễn viên đình đám, tác phẩm này hoàn toàn có thể tạo nên một cơn sốt cực lớn khi ra mắt.

Kim Woo Bin - Bae Suzy

Còn nhớ hồi 2016, Kim Woo Bin và Bae Suzy đã khiến khán giả khóc cạn nước mắt với chuyện tình bi thương trong "Yêu không kiểm soát". Bây giờ, cả hai sẽ một lần nữa nên duyên trên màn ảnh nhỏ với tác phẩm "Everything will come true" (tạm dịch: "Mọi điều ước rồi sẽ thành sự thực").

Tác phẩm này kể câu chuyện lãng mạn, hài hước và mang màu sắc kỳ ảo giữa thần đèn Genie cùng với cô nàng Ga Young, người tình cờ gọi Genie rời khỏi ngọn đèn nên nhận được 3 điều ước. Genie là một vị thần mang đầy những cảm xúc thái quá. Trong khi đó, Ga Young lại là một cô gái thiếu hụt cảm xúc. Liệu điều gì sẽ xảy ra khiến hai trái tim xích lại gần nhau?