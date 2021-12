"Bố mẹ con ly hôn rồi..." - câu chuyện được chia sẻ sau vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành khiến nhiều người day dứt

Những ngày vừa qua, sự việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị "dì ghẻ" bạo hành đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Đau đớn hơn khi người cha dù biết rõ hành động đánh đập dã man của "dì ghẻ" 26 tuổi, nhưng lại ngầm đồng thuận và cho rằng đó là... một cách dạy dỗ con gái mình?!

Không biết chính xác khoảng thời gian mà bé gái đã phải chịu đựng những trận đòn roi và bạo lực tinh thần đó kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng khi mọi sự vỡ lẽ thì... đã quá muộn. Dù cho những người "dì ghẻ", "cha dượng" đội lốt quỹ dữ ấy có phải chịu trừng phạt như thế nào đi nữa thì nhiều em nhỏ xấu số cũng không thể sống lại. Và với những em nhỏ may mắn hơn đôi chút khi vẫn giữ được mạng sống thì nỗi sợ hãi, đau đớn sẽ ám ảnh các em đến hết cuộc đời.

Từ những vụ việc trẻ em bị bạo hành, không ít người cho rằng phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ. Dù biểu hiện bằng cách này hay cách khác thì những đứa trẻ này đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình của mình, bởi thiếu hụt đi sự quan tâm, chăm sóc hay bởi bố và mẹ đã có "người mới", có những mối quan tâm khác ngoài con cái chung.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng của bé gái 8 tuổi ở TP.HCM, câu chuyện về tâm trạng của một đứa bé sau khi bố mẹ ly hôn cũng đã được dân mạng liên tục chia sẻ lại. Nó không chỉ là nỗi lòng của con trẻ khi chứng kiến tình yêu của cha mẹ bị san sẻ mà nó còn khiến không ít bậc làm cha làm mẹ phải cảm thấy băn khoăn, day dứt.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

"Bố mẹ con ly hôn rồi...

Con ở với bố. Bố hứa với con: 'Bố sẽ không tìm người nào về nhà, làm mẹ kế của con, vì bố lo con sẽ phải chịu tổn thương…!'

Mẹ con cũng rời đi rồi. Trước khi đi, mẹ ôm chặt con khóc không ngừng, liên tục nói: 'Mẹ xin lỗi con…!'

Mẹ còn nói 'Con đợi mẹ nhé, đến khi nào mẹ đủ khả năng nuôi con đến lớn, mẹ sẽ quay lại dẫn con đi cùng…!'

Ảnh minh họa

Một thời gian sau, bố con yêu người khác rồi…! Bố dẫn con đi gặp dì ấy, dì đối xử rất tốt với con, dì còn đảm bảo sẽ chăm sóc con, quan tâm con, không để con có chút cảm giác tủi thân nào. Rất nhanh, bố với dì kết hôn. Rất nhanh, bố và dì sinh một em bé. Bố bảo con nhường hết đồ chơi cho em bé nhé, rồi sau này bố mua cho con đồ chơi khác…!

Nhưng sau đó, bố lại quên mất, bố không mua cho con món đồ chơi nào nữa. Bố đã phải xếp hàng rất lâu để mua món bánh mà em bé thích ăn, còn món con thích bố nói: 'Bố bận lắm, hôm nào rảnh bố mua cho con sau nhé!'. Em bé lớn rồi, một hôm em chạy đến nói với con, mẹ em dẫn em đi ăn kem ngon lắm, nhưng dặn em không được nói cho con biết. Đi công viên chơi, một bên bố nắm tay em, một bên bố nắm tay dì, còn con đi ở phía sau…

Sinh nhật em, bố xin nghỉ hẳn một ngày để dẫn em đi chơi, còn đi ăn rất nhiều món ăn ngon nữa, thêm cả một đống đồ chơi mới. Con thì không có… Sắp nghỉ hè, bố bảo năm nay cả nhà mình đi du lịch nhé. Con cứ háo hức mãi, chỉ mong hè ơi đến thật nhanh. Con muốn đi biển, muốn ăn hải sản, ngắm mặt trời lặn ở biển, con đã chuẩn bị rất nhiều quần áo thật đẹp để đi chơi mấy hôm liền. Nhưng cuối cùng, con vẫn không đi, vì bố nói con chuẩn bị thi lên cấp rồi, phải ở nhà ôn thi…!

Bố, dì và em đi du lịch rồi, một mình con ở nhà ăn mì tôm hoặc thức ăn dì chuẩn bị từ trước… Con và em cãi nhau, em chạy về phía dì, khóc trong vòng tay và sự an ủi của dì, bố đứng trước mặt con, bảo con xin lỗi em đi, nhưng do em làm rách cuốn sổ của con mà. Em khóc càng to hơn, bố mắng con càng lớn, giận dữ nói con phải ra xin lỗi em ngay, đột nhiên con nghĩ, phải chăng bố đã thành bố của người khác rồi, vậy bố của con đâu rồi…!

Bảy năm sau…, cuối cùng mẹ cũng đã quay trở về thăm con. Con muốn đi cùng mẹ, rời khỏi đây… nhưng mẹ không đồng ý…

Hóa ra, mẹ cũng đã kết hôn cùng một người khác, cũng đã sinh một em bé nữa, cũng trở thành mẹ của người khác mất rồi…!

Con mong sao con nhanh lớn khôn…! Con sẽ tự đi tìm cuộc đời riêng cho con…!".

Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Bởi không ít người đã thấy được tuổi thơ của chính mình thông qua câu chuyện này. Quả thật, sau mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ, có lẽ thiệt thòi và tổn thương nhiều nhất chính là những đứa trẻ.

"Trước khi ký vào đơn ly hôn thì xin hãy nghĩ về những đứa trẻ vì mình đã tạo ra"

Không ít dân mạng cũng không ngần ngại chia sẻ lại câu chuyện tuổi thơ của chính mình. Nhớ lại quá khứ không phải để đau đớn mà vết thương lòng ấy như hóa thành sức mạnh để họ sống tốt hơn, lo lắng cho con cái đủ đầy hơn và hạnh phúc hơn.

"Bố bạo lực, bố bỏ mẹ, bố ngoại tình. Mình mồ côi cả mẹ lẫn bố, mình ở với ngoại từ lúc 15 tháng. Mình lớn lên trong sự e dè và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Ám ảnh cho đến tận bây giờ. Giờ cũng 20 mấy tuổi rồi nhìn gia đình người khác hạnh phúc, mình nhìn rồi ngồi tự khóc và mình ước gia đình chồng mình sau này sẽ bù đắp thứ gọi là tình cảm gia đình cho mình. Nhưng bản thân vẫn luôn tự động viên mình còn có ngoại, dù có cô đơn nhưng chắc chắn vẫn sống tốt hơn nhiều hoàn cảnh khác", tài khoản D.L chia sẻ.

T.A cũng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, "Khi mình 3 tuổi, ba mẹ mình ly hôn, rồi ba có vợ mới với 3 đứa con, rồi mẹ mình cũng lấy chồng mới. Hơn 30 năm cuộc đời mình nghe câu để ba mẹ bù đắp cho con đến mòn cả lỗ tai nhưng mình cũng đủ trưởng thành để hiểu 2 từ 'bù đắp' làm sao được khi 1 người còn nặng gánh trên vai còn 1 người có niềm vui trước mắt. Mình cũng cười cho qua chuyện rồi lại tự bước tiếp thôi.

Mình chỉ muốn nói rằng, trước khi ký vào đơn ly hôn thì xin hãy nghĩ về những đứa trẻ vì mình đã tạo ra chúng thì hãy trân trọng. Không có ai thương mình thì mình tự phấn đấu, chắc hẳn mình sẽ không đi vào vết xe đổ của cha mẹ, con cái mình sau này sẽ có đủ đầy tình thương".

Cũng từng chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn, anh em đôi ngả đứa theo bố, đứa đi với mẹ, T.T.L đồng cảm và biết được cảm giác tình yêu bị san sẻ, "Ai thấu hiểu được cảm giác của đứa trẻ đó? Tôi đã từng như vậy, đã từng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm rồi chớp mắt mất đi tất cả. Cuộc sống của một đứa bé 12 tuổi ở độ tuổi biết so sánh, biết ngưỡng mộ. Đừng tưởng rằng chỉ những người lớn mới biết đau mới biết buồn.

Trước khi ký vào đơn ly dị hãy một lần nghĩ rằng con bạn liệu nó có bị tổn thương hay còn tổn thương gấp nhiều lần người lớn. Liệu người đến sau bạn có bao nhiêu người sẽ gọi con của bạn là con ruột và yêu thương nó nhiều hơn chính mẹ ruột của nó".

Chị P.P cũng trải lòng về cuộc sống của mình, "Cha mẹ ly hôn, mình ở với bố. Bố cũng hứa sẽ không lấy thêm ai để lo cho mình nhưng cuối cùng bố vẫn thất hứa. Bố lấy thêm dì, dù tốt đến mấy cũng vẫn có thiên vị giữa mình với con chung của dì và bố. Đủ ăn đủ mặc nhưng nhìn cảnh 3 người ngồi bên nhau cười nói vui vẻ mình lại thấy mình là người thừa trong gia đình. Nhìn cách dì chăm sóc cho em gái mình cũng biết rằng dì chẳng bao giờ toàn tâm chăm mình như thế.

Giờ mình có gia đình rồi, tất cả những tủi thân hồi nhỏ đều thành động lực để mình yêu thương con cái mình nhiều hơn. Đọc bài em bé bị 'mẹ kế' bạo hành mà đau lòng quá, mình tủi thân một thì em bé đau đớn gấp 10 lần. Chẳng biết phải trách ai nữa vì em đã đi xa rồi, dù có ăn năn, có hối hận bao nhiêu đi nữa thì em cũng không thể sống lại. Chỉ mong đấy sẽ là một bài học sâu sắc cho các bậc làm cha làm mẹ để không một em nhỏ nào phải chịu đựng đau đớn cả tinh thần và thể xác như thế nữa."