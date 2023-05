Bỏ gần 4 triệu sắm lọ essence đình đám, làn da của tôi đã thay đổi bất ngờ

Càng lớn tuổi, chu trình chăm sóc da của chúng ta càng cần kỹ lưỡng và cẩn thận hơn. Các hãng mỹ phẩm cũng cho ra mắt rất nhiều sản phẩm dưỡng da đa dạng, từ đắt đến rẻ. Vậy những món dưỡng da đắt đỏ có thực sự chất lượng và đáng để đầu tư hay không? Sau khi dùng thử lọ essence đình đám của OHUI thì tôi đã có được câu trả lời.

OHUI là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc, do nữ diễn viên Kim Tae Ri đại diện. Một trong những sản phẩm chủ đạo và đình đám nhất của hãng là lọ essence OHUI The First Geniture Sym-Micro Essence. Tuy nhiên với mức giá 3,7 triệu đồng của lọ essence này, hẳn nhiều người sẽ phải chùn bước trước khi muốn rinh em nó về.

Ở tuổi U30, tôi có làn da bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa, xuất hiện các nếp nhăn nhỏ li ti và lỗ chân lông to. Vì vậy tôi đã dùng thử sản phẩm essence đình đám của OHUI để xem kết quả ra sao

Thiết kế



Sản phẩm có thiết kế sang chảnh, tông màu vàng gold với các đường vân theo phong cách quý tộc châu Âu. Bao bì sản phẩm có thêm 1 chiếc hộp bao ngoài chắc chắn, đi kèm hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Hàn. Sản phẩm dạng pump, khi sử dụng, bạn chỉ cần nhấn nhẹ để lấy essence.

Thành phần, công dụng

OHUI The First Geniture Sym-Micro Essence là tinh chất cân bằng hệ vi sinh trên da. Sản phẩm có chứa:

- Công nghệ hệ vi sinh Gen-Biotic chứa 500,000 Probiotics trong mỗi giọt tinh chất;

- Công nghệ Signature 29Cell độc quyền của OHUI cung cấp dưỡng chất và giúp da tái tạo lại 29 loại nhân tố tăng trưởng, đánh thức các tế bào gốc đang ngủ yên;

- Kỹ thuật Transkin EGF/hGH cải thiện sự hấp thu và thẩm thấu hoạt chất vào sâu gấp 5 lần, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm tối ưu;

- Chiết xuất Hoa mẫu đơn thư giãn và làm dịu, tăng cường năng lượng cho tế bào đang suy yếu.

Tóm lại, đây là lọ essence thẩm thấu sâu, giúp chăm sóc từng tế bào da đang dần lão hóa và phục hồi những tổn thương. Sản phẩm giúp cải thiện làn da có độ đàn hồi kém, kết cấu da yếu, bề mặt sần sùi, không đều màu. OHUI The First Geniture Sym-Micro Essence sẽ phù hợp với những cô nàng trên 25 tuổi, làn da bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa, cần chăm sóc toàn diện.

Kết cấu

Chất essence bên trong không quá đặc cũng không quá lỏng, sau khi thoa lên da, essence thấm nhanh, không gây nhờn dính. Essence màu vàng óng, mùi thơm thư giãn với chiết xuất hoa mẫu đơn thanh nhã. Khi sử dụng tôi thường lấy khoảng 3 lần nhấn là đủ thoa cho toàn mặt.

Thông thường tôi sẽ dùng lọ essence vào buổi tối, sau toner và trước kem dưỡng. Sau đó tôi còn dùng thêm máy đẩy tinh chất để sản phẩm thẩm thấu sâu, hấp thụ tối đa dưỡng chất.

Cảm nhận sau khi dùng

Với những sản phẩm chăm sóc da trước đây tôi đã dùng, thông thường sẽ mất khoảng 1 tháng để có thể thấy được hiệu quả. Vậy nhưng với sản phẩm này thì chỉ sau 1 tuần sử dụng đều đặn, làn da của tôi đã được cải thiện thấy rõ. Đầu tiên tôi nhận thấy lỗ chân lông có phần nhỏ, làn da trông mịn mướt hơn; các nếp nhăn li ti bớt nổi bật; tổng thể làn da săn chắc hơn. Bên cạnh đó, khi dùng sản phẩm này vào buổi tối thì sáng hôm sau tôi có thể thấy ra trông sáng và khỏe hơn, nước da mịn mướt, dễ ăn tiệp lớp makeup.

Tuy nhiên bên cạnh mức giá khá cao: 3,7 triệu đồng cho dung tích 50ml, thì thiết kế của sản phẩm vẫn khiến tôi lăn tăn nhẹ. Phần đầu nhấn có dáng uốn cao mảnh dẻ nên khá trơn tuột, khó có thể cầm bằng 1 tay để nhấn sản phẩm.

Sau 1 tuần sử dụng đều đặn, lọ essence này giúp làn da của tôi trông căng bóng và rạng rỡ hơn

Kết luận

Đây thực sự là sản phẩm rất "đáng đồng tiền bát gạo" trong chu trình dưỡng da. Em nó đã khiến làn da của tôi căng mướt, cải thiện các nếp nhăn lão hóa li ti chỉ trong 1 thời gian ngắn. Từ sau tuổi 25, các dấu hiệu lão hóa của da sẽ ngày càng hiển hiện rõ và khó cứu vãn, do đó, việc đầu tư vào 1 sản phẩm ngừa lão hóa từ sớm sẽ giúp bạn duy trì được làn da trẻ đẹp lâu dài. Bởi vậy, cá nhân tôi cho rằng, một sản phẩm ngừa lão hóa hiệu qua như lọ essence này sẽ là sản phẩm rất đáng để dầu tư.