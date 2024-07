Vừa qua, lễ trao giải Blue Dragon 2024 (Rồng Xanh 2024) đã chính thức được diễn ra. Lễ trao giải quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng điện ảnh Hàn Quốc nhưng chiếm trọn spotlight nhất phải kể đến màn trình diễn tỏa sáng của nam nghệ sĩ Park Nam Jung - cha ruột của nữ idol Sieun (STAYC).



Clip màn trình diễn của Park Nam Jung tại lễ trao giải Rồng Xanh

Theo đó tại lễ trao giải Rồng Xanh, Park Nam Jung đã thể hiện ca khúc Missing You - một trong những bản hit của anh từ năm 1989. Dù đang ở độ tuổi 58 nhưng sự phong độ, giọng hát live và cả vũ đạo khiến nhiều nghệ sĩ trong trường quay không giấu được sự kinh ngạc. Đặc biệt trong đó phải kể đến màn nhảy solo break-out đẳng cấp trên sân khấu của nam nghệ sĩ họ Park.

Park Nam Jung - cha đẻ của nữ idol Sieun có màn trình diễn tại Lễ trao giải Rồng Xanh

Phần thể hiện của anh khiến nhiều nghệ sĩ trong khán phòng phải kinh ngạc

Màn nhảy solo vô cùng đẳng cấp ở tuổi 58 của Park Nam Jung

Park Nam Jung là ca sĩ kỳ cựu của Hàn Quốc từng gây sốt vào những năm 1980 và 1990. Bên cạnh giọng hát làm say đắm người hâm mộ, anh còn được biết đến là người tiên phong cho trào lưu "L Dance".

Ở thời điểm hiện tại, dù đã rời xa ánh đèn sân khấu và tuổi tác không còn như những năm đôi mươi nhưng sức hút của Park Nam Jung vẫn khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Trên mạng xã hội của Hàn Quốc, cộng đồng mạng cũng phải nể phục và dành cho Park Nam Jung những từ ngữ ca ngợi, khẳng định anh có sức "quyến rũ bất bại".



Park Nam Jung - cha đẻ của nữ idol Sieun

Sieun - thành viên nhóm STAYC

Anh là nghệ sĩ kỳ cựu của Hàn Quốc và có nhiều bản hit làm chao đảo làng giải trí xứ kim chi cách đây hơn 40 năm

Sieun là con gái của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Park Nam Jung. Nữ idol sinh năm 2001 từng được biết đến là diễn viên nhí tài năng và thừa hưởng tài năng nghệ thuật của bố. Trước khi ra mắt với STAYC, nữ idol đã có khoảng thời gian thực tập dưới trướng JYP Entertainment và từng tham gia vào 1 số dự án truyền hình như Queen For Seven Days (KBS2), Still 17 (SBS), Mystic Pop-Up Bar (jTBC),…



Nét xinh đẹp thừa hưởng từ bố của Sieun

Hai cha con Park Nam Jung và Sieun

Một số bình luận của cộng đồng mạng Hàn Quốc:

- Màn biểu diễn này thực sự điên rồ. Giọng hát của anh ấy không hề bị run một chút nào.

- Đây mới thực sự được gọi là ca sĩ.

- Nếu bây giờ anh ấy debut thì sẽ "nhai đầu" các idol ở hiện tại.

- Anh ấy thực sự là người giỏi nhất.

- Các idol bây giờ thực sự rất tệ ở khoản hát live. Hãy xem màn biểu diễn của anh ấy để thấy sự khác biệt.

- Thật tuyệt vời. Park Nam Jung là một huyền thoại.