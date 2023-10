Bộ Công Thương cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới người dân cần cảnh giác

Trong thông tin phát ra chiều 30/10, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương cho biết, cơ quan nhà đã nhận được phản ánh về việc một số đối tượng trên mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo quyết định của Bộ Công Thương để "phê duyệt dự án tham gia nhận quà online".

"Bộ Công Thương khẳng định văn bản nêu trên là hoàn toàn giả mạo. Bộ Công Thương và Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki hoàn toàn không có chương trình hợp tác nào như vậy. Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki cũng đã khẳng định hành vi giả mạo tương tự nêu trên và đã nhiều lần cảnh báo trên website của Tiki", cảnh báo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nêu rõ.

Văn bản giả mạo Bộ Công Thương về Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online.

Để phòng ngừa, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số đề nghị người dân, doanh nghiệp khi phát hiện đối tượng giả mạo nêu trên cần gửi phản ánh tới đơn vị này qua địa chỉ Phòng Quản lý Hoạt động Thương mại Điện tử, địa chỉ 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo số điện thoại: 024-22205512 và Email: qltmdt@moit.gov.vn.

Theo khuyến cáo gần đây của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, khi nhận bất cứ cuộc gọi thông thường hoặc tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội thông báo may mắn được nhận quà tặng tri ân, trúng thưởng, cộng tác viên việc nhẹ lương cao... từ các thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn, người dân cần cảnh giác, hỏi rõ về công ty và điện thoại trực tiếp cho đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp để liên hệ xác minh thông tin.

Để chiếm lòng tin, thực hiện hành vi lừa đảo, những kẻ lừa đảo trên mạng sẵn sàng làm giả cả công văn của cơ quan chức năng. (Ảnh: Phòng an ninh mạng Công an Quảng Ngãi)

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, tải các ứng dụng lạ và làm theo yêu cầu của các đối tượng. Trường hợp nghi vấn lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.