Bộ Công an: Có thiếu sót khi điều tra vụ nữ sinh bị cán tử vong ở Vĩnh Long

Chiều 6/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong xảy ra tại huyện Trà Ôn.

" Sẽ tiến hành khởi tố vụ án nếu đủ các căn cứ, hiện nay vụ án chưa được khởi tố. Qua quá trình điều tra, thẩm lý hồ sơ sơ bộ, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc của một số cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên.

Quan điểm của Bộ Công an là điều tra, làm rõ vụ việc, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khuyến cáo, hiện nay có một số thông tin về vụ việc chưa chính xác được đăng tải trên mạng xã hội.

" Chúng tôi khuyến cáo cơ quan báo chí, người dân nếu quan tâm vụ án cần khai thác thông tin chính thống từ 2 cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Viện KSND Tối cao ", ông Hoàng Anh Tuyên nói thêm.

Liên quan vụ việc, ngày 2/5, Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 3/5, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Trà Ôn.

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.