Bé trai 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Bồ Đề, ai có thông tin xin liên hệ số điện thoại này

Thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang cho biết, rạng sáng ngày 5/5, Khoa Nhi đã tiếp nhận một bé trai khoảng 6-7 tháng tuổi do Công an phường Bồ Đề đưa vào trong tình trạng tỉnh, không sốt, tim đều, mạch rõ, phổi thông khí đều 2 bên, trương cơ lực tốt, không yếu liệt, nặng khoảng 7kg. Bé được công an phường phát hiện bị bỏ rơi trong 1 túi vải trước cổng chùa Bồ Đề và không có giấy tờ tùy thân đi kèm.

Bé trai khoảng 6-7 tháng tuổi bị bỏ rơi

Sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bé bị gãy xương đòn bên phải. Vùng chẩm bên phải có 1 vết mổ dài khoảng 2cm xử lý não úng thủy đã liền sẹo và không có tổn thương khác bên ngoài. Các chỉ số xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường.

Bác sĩ đang thăm khám cho bé