Blogger Lê Hà Trúc thường xuyên diện 4 công thức chuẩn thanh lịch, bảo sao cao dưới 1m60 nhưng luôn mặc đẹp xuất sắc

Với chiều cao 1m57 từng được chính Lê Hà Trúc chia sẻ, nữ blogger từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho những nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn. Phong cách của Lê Hà Trúc không chạy theo xu hướng ồn ào mà ghi điểm nhờ sự tinh giản, tươi sáng và tính ứng dụng cao.

Cô ưu ái bảng màu nhẹ nhàng như trắng, be, pastel, kết hợp phom dáng khéo léo để tổng thể luôn thanh thoát, gọn gàng. Từ chính trải nghiệm cá nhân, Lê Hà Trúc thường xuyên chia sẻ những công thức mặc đẹp giúp hack dáng hiệu quả cho người cao dưới 1m60, trong đó có 4 gợi ý dễ áp dụng dưới đây:

Chân váy midi và giày bệt: Chọn đúng độ dài là chìa khóa

Ảnh: Instagram @lehatruc

Chân váy midi vốn là item dễ gây "dìm dáng" nếu không biết cách chọn. Tuy nhiên, Lê Hà Trúc lại chứng minh điều ngược lại: người không cao vẫn có thể diện váy midi một cách duyên dáng, miễn là chú ý đến độ dài và cách phối phụ kiện. Cô thường chọn chân váy midi có chiều dài trên mắt cá chân, tránh những thiết kế quá dài vì dễ khiến tỷ lệ cơ thể bị mất cân đối. Phom váy suông nhẹ hoặc chữ A giúp đôi chân trông thon gọn hơn.

Khi kết hợp cùng giày bệt như giày búp bê gắn nơ mảnh hoặc sneaker trắng, tổng thể trở nên trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Một mẹo nhỏ thường thấy trong phong cách của Lê Hà Trúc là ưu tiên váy và giày hợp tông màu, tạo cảm giác liền mạch và "ăn gian" chiều cao đáng kể.

Quần âu dài trên mắt cá chân và không quên sơ vin

Ảnh: Instagram @lehatruc

Quần âu là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của Lê Hà Trúc, đặc biệt là những thiết kế có độ dài trên mắt cá chân. Kiểu quần này giúp lộ ra phần cổ chân – một trong những điểm mảnh mai nhất của cơ thể – từ đó tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Cô thường chọn quần có ống đứng hoặc ống suông vừa phải, tránh ống quá rộng dễ làm vóc dáng trở nên nặng nề.

Một nguyên tắc gần như "bất di bất dịch" trong cách phối đồ của Lê Hà Trúc là sơ vin gọn gàng. Dù là áo sơ mi, áo thun hay áo len mỏng, việc sơ vin giúp nâng cao vòng eo, cải thiện rõ rệt tỷ lệ cơ thể. Với bảng màu trung tính như trắng, kem, be hoặc xám nhạt, set đồ quần âu – áo basic mang đến cảm giác thanh lịch, hiện đại và đặc biệt phù hợp với môi trường công sở lẫn dạo phố.

Áo lửng và quần jeans ống đứng: Công thức hack dáng quen mà hiệu quả

Ảnh: Instagram @lehatruc

Áo lửng là item được Lê Hà Trúc khai thác hiệu quả. Khi kết hợp áo lửng cùng quần jeans ống đứng cạp cao, phần thân trên được rút ngắn, trong khi phần thân dưới như được kéo dài hơn. Đây là một trong những công thức hack dáng "kinh điển" cho người không cao, đặc biệt phù hợp với phong cách trẻ trung, năng động.

Lê Hà Trúc thường chọn áo dáng gọn, màu sắc tươi sáng như trắng, be, kết hợp cùng quần jeans xanh cơ bản. Tổng thể vừa đơn giản, vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh như đi cà phê, dạo phố hay du lịch. Dù rất trẻ trung và tôn dáng, công thức này vẫn toát lên vẻ thanh lịch, tinh tế.

Váy ngắn: Lựa chọn an toàn cho người cao dưới 1m60

Ảnh: Instagram @lehatruc

Trong số các item "cứu cánh" cho chiều cao khiêm tốn, váy ngắn luôn là lựa chọn an toàn và dễ mặc nhất. Lê Hà Trúc thường diện váy ngắn dáng chữ A hoặc váy suông nhẹ, độ dài trên gối giúp khoe khéo đôi chân và tạo cảm giác cao ráo hơn. Cô tránh những thiết kế quá ôm hoặc quá nhiều chi tiết rườm rà, thay vào đó là phom dáng tối giản, màu sắc tươi sáng.

Khi phối váy ngắn, Lê Hà Trúc thường kết hợp cùng giày bệt hoặc sandal quai mảnh, ưu tiên tông màu hợp với trang phục để không "dìm" chiều cao. Váy trắng, be hoặc pastel khi được mix cùng phụ kiện đơn giản sẽ mang đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất hiện đại. Đây cũng là kiểu trang phục dễ ứng dụng trong nhiều mùa, từ xuân hè đến đầu thu, đặc biệt phù hợp với những nàng muốn mặc đẹp mà không cần quá nhiều layer phức tạp.

Ảnh: Instagram @lehatruc