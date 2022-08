BLACKPINK xác nhận biểu diễn tại lễ trao giải MTV VMAs 2022

Mới đây, YG Entertainment đã chính thức xác nhận BLACKPINK sẽ biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải MTV VMAs (MTV Video Music Awards) năm nay. Đây không chỉ là lần đầu tiên BLACKPINK xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải này mà còn là lần đầu tiên nhóm trình diễn ca khúc mới Pink Venom trên đất Mỹ.

Trước đó, ban tổ chức của MTV VMAs cũng đã thông báo BLACKPINK là một trong bốn nghệ sĩ tiếp theo có mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn này. Điều này đã khiến khán giả vô cùng háo hức và đợi lười xác nhận đến từ công ty chủ quản YG Entertainment. Những nghệ sĩ khác cũng sẽ biểu diễn tại sân khấu năm nay bao gồm Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid, Panic! At The Disco, Lizzo, Jack Harlow và Måneskin.

(Ảnh: YG Entertainment)

Không chỉ có mặt với tư cách nghệ sĩ biểu diễn, BLACKPINK năm nay còn được đề cử cho hạng mục Màn trình diễn Metaverse xuất sắc nhất. Chưa dừng lại ở đó, em út của nhóm Lisa cũng được đề cử với tư cách là nghệ sĩ solo cho hạng mục Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất cùng LALISA. Vào năm 2020, BLACKPINK từng lập nên kì tích khi trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên giành giải VMAs khi nhóm thắng hạng mục Ca khúc của mùa hè với How you like that.



Hiện tại, nhóm nhạc chuẩn bị cho màn trở lại với K-Pop một cách vô cùng hoành tráng. Theo đó, nhóm nhạc nữ đình đám xứ sở kimchi sẽ cho ra mắt một MV mới mang tên Pink Venom vào ngày 19/8. Đây cũng là ca khúc chủ đề đầu tiên cho album đầy đủ sắp tới của nhóm. Album lần này được mang tên BORN PINK. Đáng chú ý, album sẽ được ra mắt 1 tháng sau khi ca khúc Pink Venom phát hành.

Trong khi đó, lễ trao giải MTV VMAs 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 29/8 tới.